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Video „Opriţi-vă şi pocăiţi-vă”, îi îndeamnă Leon al XIV-lea pe traficanţii de persoane. Probleme în Spania cu avionul papei

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Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia
Din articol
Probleme cu motorul avionului papei Leon: suveranul pontif, nevoit să-şi amâne plecarea Integrarea este o „călătorie reciprocă” Ultima oprire a Papei Leon în vizita sa în Spania

Papa Leon al XIV-lea a lansat vineri un apel fervent către traficanţi şi alte persoane care profită de migranţi şi de suferinţa umană să se pocăiască, în timpul unei întâlniri cu migranţi şi lucrători pentru integrare în Tenerife, în insulele spaniole Canare, transmite France24.

Probleme cu motorul avionului papei Leon: suveranul pontif, nevoit să-şi amâne plecarea

ACTUALIZARE 19.35 O problemă la nivelul motorului a fost detectată la avionul papei Leon al XIV-lea în Insulele Canare, chiar înainte de plecarea sa de vineri spre Roma, care l-a obligat pe suveranul pontif să coboare din aeronavă, au constatat jurnaliştii de la AFP prezenţi la faţa locului.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, care venise să îl salute pe papă pe pista aeroportului, a urcat pentru scurt timp la bordul avionului, înainte ca cei doi să părăsească aparatul de zbor şi să se întoarcă în terminalul Aeroportului Tenerife-Nord.

„Plecarea avionului papei este întârziată cu o jumătate de oră din cauza unei probleme tehnice a avionului, a precizat, într-un scurt comunicat de presă, serviciul de comunicare al organizatorilor vizitei papale în Spania.

După ce evocase o problemă tehnică într-un prim anunţ, comandantul de bord a vorbit apoi despre „o defecţiune la pornirea motorului, care „este probabil cauzată de vânt.

„Echipa noastră de mentenanţă sugerează să remorcăm avionul, să-l poziţionăm cu faţa spre vânt şi să încercăm o nouă pornire a motorului, a continuat el. „Vom face această încercare. Dacă va avea succes, vom putea pleca, a concluzionat comandantul de bord.

Aproximativ 80 de jurnalişti se află în continuare la bordul avionul companiei spaniole Iberia, precum şi reprezentanţi ai Vaticanului şi membri ai clerului.

Papa Leon al XIV-lea ar trebui să plece vineri spre Roma după o vizită de şapte zile în Spania.

Știrea inițială

La evenimentul care a marcat ultima zi a călătoriei sale apostolice în Spania, şeful celor 1,4 miliarde de catolici din lume s-a adresat celor care profită de greutăţile şi disperarea migranţilor, spunând: „Opriţi-vă. Pocăiţi-vă. Banii smulşi din vulnerabilitatea săracilor nu vor aduce nici pace, nici onoare, nici viitor”, a atenţionat el.

Papa Leon a subliniat că vrea să le transmită un mesaj clar celor care „exploatează disperarea altora; celor care organizează rute ale morţii, se implică în trafic de persoane, reţin documente, exploatează lucrători, ameninţă femei, înşală familii şi transformă suferinţa altora într-o afacere”.

Suveranul pontif a ascultat înainte experienţele migranţilor veniţi la întâlnire.

Integrarea este o „călătorie reciprocă”

De mulţi ani, Insulele Canare sunt un punct fierbinte pentru fluxul migrator din Africa via Atlantic către Europa. Afluxul a fost intens în special între 2020 şi 2024, dar anul trecut numărul sosirilor de ambarcaţiuni cu migranţi a scăzut brusc, comparativ cu punctul culminant al crizei din 2024, an în care aproape 50.000 de oameni au debarcat ilegal în Insulele Canare.

În timpul întâlnirii de vineri, Leon a pledat pentru înţelegerea integrării ca „o călătorie reciprocă”.

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Migranţii care vin nu trebuie forţaţi să-şi abandoneze complet moştenirea şi amintirile şi nici nu ar trebui să apară societăţi paralele, a spus papa.

Cei care vin într-o ţară nouă învaţă să se stabilească şi să se integreze, a îndemnat suveranul pontif. Societatea gazdă, la rândul ei, învaţă să „îşi extindă propria casă”, fără a-şi pierde însă identitatea, a spus el.

Ultima oprire a Papei Leon în vizita sa în Spania

Vizita în Tenerife a fost ultima oprire a călătoriei de mai multe zile a papei Leon al XIV-lea în Spania, sub motto-ul „Ridicaţi-vă ochii”, inspirat din Evanghelia după Ioan, pe care Vaticanul îl descrie drept o invitaţie de a privi dincolo de preocupările zilnice, de a-L redescoperi pe Dumnezeu şi de a ne deschide către ceilalţi.

Suveranul pontif urma să revină la Roma după o liturghie în aer liber în portul din Santa Cruz de Tenerife, vineri după-amiază.

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Editor : C.A.

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