Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție Vamală a UE: ce șanse are capitala României

Bucureștiul și alte opt orașe europene se luptă pentru a găzdui o nouă agenție vamală la nivel european, care să controleze milioane de colete ieftine, multe dintre ele provenind din China, care inundă zilnic terminalele de marfă din Europa, scrie Politico într-un articol în care evaluează avantajele și dezavantajele fiecărui candidat, dar și șansele de a deveni viitorul sediu al noii insituții UE.

Înființată în 1968, uniunea vamală a fost una dintre primele realizări ale Uniunii Europene, eliminând taxele vamale pentru mărfurile care circulă între țările membre și înlocuindu-le cu un sistem tarifar unic pentru importurile din afara blocului comunitar.

Însă aceasta a fost prost întreținută și abia armonizată, cu 27 de agenții naționale care se suprapun în activitatea lor și utilizează profiluri de risc diferite pentru a gestiona mărfuri dubioase, cum ar fi jucăriile nesigure din China sau drogurile.

Această situație se va schimba odată cu crearea unei noi Agenții Vamale a UE (EUCA) – preconizată pentru 2028 – ca parte a unei revizuiri ambițioase a legislației vamale a blocului, pentru a gestiona în mod eficient un volum imposibil de verificat de transporturi riscante.

Instituțiile UE selectează în prezent un oraș care să găzduiască EUCA și cei 250 de funcționari ai acesteia, a căror sarcină principală va fi să supravegheze un imens centru de date pentru schimbul tuturor informațiilor despre transporturile de intrare și ieșire.

Capitalele UE și Parlamentul European încă se ceartă cu privire la procedura de vot, legislatorii opunându-se încercărilor țărilor de a păstra controlul asupra deciziei cruciale privind gazda EUCA.

Între timp, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European va asculta miercuri prezentările celor nouă orașe candidate, într-un format de speed-dating.

București, România

Plus: atmosferă hipsterească într-un colț adesea neglijat al Europei.

Minus: nimeni nu se aștepta la o candidatură din partea capitalei României.

Vama înseamnă coeziune, susține România. „Găzduirea EUCA la București ar consolida coeziunea Uniunii, plasând o autoritate strategică cheie într-o regiune esențială pentru securitatea fluxurilor comerciale europene”, se arată în cerere, într-o referire clară la modul în care porturile sale de pe Dunăre au devenit o linie de salvare pentru Ucraina în ultimii patru ani de agresiune rusă. Interesant este faptul că sediul EUCA ar urma să fie învecinat cu o fabrică în ruină și un dealer Subaru. Dar măcar este disponibil imediat, comentează Politico.

Informație personalizată: Noua linie de metrou M6 va conecta ambele aeroporturi din București cu orașul până în 2028.

Evaluarea EUCA: 2 stele din 5.

Lille, Franța

Plus: un avantaj considerabil.

Minus: nimeni nu dorește ca Franța să câștige.

Dacă cineva are un avantaj, acela este orașul francez Lille. Cu câteva săptămâni înainte ca Comisia Europeană să închidă perioada de depunere a candidaturilor, Lille se promova ca fiind orașul ideal. Cu toate acestea, când o delegație de funcționari vamali și reprezentanți ai presei a vizitat orașul din nord, mai mulți și-au exprimat îngrijorarea cu privire la proximitatea clădirii propuse pentru EUCA față de vecinii săi. „Rușii ar putea să-și instaleze tabăra chiar lângă”, a glumit cineva mai târziu la Bruxelles.

Date despre vamă: Franța a forțat o discuție la nivel european privind comerțul electronic și coletele mici, afirmând că va impune propria taxă internă. Cu toate acestea, acest lucru este acum în suspans, având în vedere bugetul național.

Evaluarea EUCA: 4 stele din 5

Haga, Țările de Jos

Plus: Situată exact la mijloc între Rotterdam și Schiphol.

Minus: Nu se află în Rotterdam sau Schiphol.

Haga nu este un centru logistic, dar capitala politică a Olandei are avantajul de a fi situată între cel mai mare port maritim din Europa și aeroportul Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din blocul comunitar, atât pentru pasageri, cât și pentru marfă. Orașul găzduiește, de asemenea, agențiile judiciare și polițienești Eurojust și Europol, precum și Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, și se autointitulează Orașul Păcii și Justiției.

Fapt interesant: Va fi găzduită în clădirea fostului tribunal pentru fosta Iugoslavie, la o scurtă plimbare cu bicicleta (desigur) de plajele din Scheveningen.

Evaluarea EUCA: 4 stele din 5

Roma, Italia

Plus: Legături istorice între regiunile europene și Africa de Nord.

Minus: A intrat în cursă în ultimul moment, deoarece Milano nu avea o clădire adecvată.

Orașul Etern este una dintre puținele capitale care nu are nicio agenție a UE, celelalte două din Italia fiind găzduite de Torino și Parma. În cererea sa, orașul subliniază că clădirea pe care a selectat-o pentru EUCA — situată în cartierul EUR din epoca Mussolini, construit în stil brutalist — este conectată direct la Internet Exchange din Frankfurt, „asigurând o redundanță ridicată și o conexiune directă cu principalii operatori și furnizori de conținut la nivel mondial”.

În timp ce majoritatea orașelor prezintă o locație high-tech elegantă, sediul din Roma este una dintre clădirile cu cea mai mare valoare istorică dintre toate cele nouă candidate: „finalizată în 1958, clădirea este un exemplu remarcabil de arhitectură postbelică”.

Fapt interesant: se află în apropierea mănăstirii Trappist din Tre Fontane, unde se produce bere.

Evaluarea EUCA: 2 stele din 5

Málaga, Spania

Plus: Centru cibernetic în curs de realizare și un hub rezilient.

Minus: Guvernul socialist al Spaniei nu are aliați pe scena europeană.

În afară de București, orașul Málaga din sudul Spaniei este cel mai îndepărtat de Bruxelles dintre toate cele nouă candidate. În cererea sa, însă, orașul subliniază latența conexiunii sale la internet cu Paris, Bruxelles și Amsterdam, de numai 15-20 de milisecunde. Oferta garantează, de asemenea, „continuitatea serviciilor chiar și în cazul incidentelor de securitate cibernetică sau al întreruperilor fizice”.

Partenerii angajaților EUCA ar putea găsi locuri de muncă de top la noul centru de cercetare Mercedes dedicat big data și AI sau la filiala spaniolă a campionului belgian în domeniul semiconductorilor, IMEC. Iar pentru nomazii executivi, Málaga se clasează pe primul loc în Europa, potrivit companiei de consultanță imobiliară Savills.

Fapt personalizat: În timp ce guvernul național este condus de socialiști, Andaluzia este condusă de Partidul Popular conservator. Acest lucru ar putea ajuta la convingerea tuturor guvernelor PPE din Consiliu.

Evaluarea EUCA: 4 stele din 5

Varșovia, Polonia

Plus: Experiență în prima linie și suprapunere cu Frontex.

Minus: Nu este (încă) un hub important pentru transportul de marfă.

Frontierele înseamnă securitate — iar Polonia susține că are expertiza necesară pentru a conecta supravegherea vamală cu gestionarea frontierelor externe ale UE, așa cum o face deja prin intermediul agenției Frontex. Într-o cerere încrezătoare, orașul scrie: „Varșovia oferă cel mai bun punct de observație pentru a înțelege frontierele externe ale UE. Personalul EUCA va lucra îndeaproape cu provocările asociate punctelor de trecere a frontierelor maritime, aeriene și terestre, sprijinit de o administrație vamală experimentată.”

Clădirea pe care Varșovia o pune la dispoziție va fi gata abia în a doua jumătate a anului 2027, ceea ce ar putea afecta șansele orașului, în ciuda asigurărilor că există suficient spațiu de birouri disponibil.

Curiozitate: Sirena din Varșovia este cel mai cool logo al candidaturii EUCA.

Evaluarea EUCA: 3 stele din 5

Zagreb, Croația

Plus: Croația este una dintre puținele țări din UE care nu are încă o agenție.

Minus: Nu este un punct important de intrare a mărfurilor sau a transportului aerian în blocul comunitar.

Coroana „maturizării” rapide a Croației după aderarea la UE în 2013 și, între timp, la zona euro și spațiul Schengen, ar fi găzduirea primei sale agenții. Lipsa unei agenții este probabil cel mai puternic argument al Zagrebului. Având în vedere că celelalte două țări care nu au o autoritate UE sunt Cipru și Bulgaria, croații nu au concurenți pe acest teren.

Clădirea selectată de Zagreb este funcțională din 2021. Universitatea utilizează parțial spațiile de la cutremurul din 2020, dar „procedurile administrative de relocare sunt pregătite și pot fi executate imediat”.

Fapt personalizat: Zagreb nu are încă o școală europeană acreditată, ceea ce i-ar putea afecta șansele.

Evaluarea EUCA: 4 stele din 5

Porto, Portugalia

Plus: Portugalia a inventat practic vămile cu secole în urmă.

Minus: Departe de centrul (logistic) al Europei.

Mama tuturor porturilor este pregătită pentru o nouă eră: să conducă armonizarea normelor vamale europene de la marginea continentului. Chiar vizavi de numeroasele vinării din Porto se află istoricul Alfândega do Porto, care a găzduit controalele vamale și de frontieră din secolul al XIX-lea și care acum este un centru de congrese.

Portugalia speră, de asemenea, să atragă soții/soțiile specialiștilor EUCA cu un regim fiscal de 20% pentru locurile de muncă pe care le vor găsi și susține că se află în avangarda educațională și academică a Europei.

Fapt interesant: clădirea de birouri luxoasă se va află chiar lângă metrou, dar nu a fost încă construită.

Evaluarea EUCA: 2 stele din n5

Liège, Belgia

Plus: Centrul de transport aerian este punctul zero pentru avalanșa de colete din comerțul electronic.

Minus: Fiind o inițiativă valonă, guvernul federal face doar minimul necesar.

Nenumărați diplomați ai UE din Bruxelles au declarat pentru Politico că oferta Liège vine de fapt din Valonia, fără prea mult sprijin din partea guvernului federal de la Bruxelles. Este adevărat că Belgia a găzduit un eveniment la Reprezentanța Permanentă, care s-a desfășurat aproape în întregime în limba engleză. Exemplu concret: Liège nu are un site web dedicat candidaturii.

Deși Liège are un important hub de transport aerian, orașul se luptă să depășească trecutul său industrial legat de producția de oțel. Cu siguranță ar avea nevoie de o mică injecție europeană, à la Strasbourg, pentru a deveni mai vibrant. EUCA va trebui însă să aibă răbdare până la începutul anului 2029: clădirea de lângă faimoasa gară de tren de mare viteză Guillemins nu va fi gata până atunci.

Fapt interesant: toate instituțiile UE ar fi putut fi în Liège dacă istoria ar fi evoluat puțin diferit.

Evaluarea EUCA: o stea din 5

