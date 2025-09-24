Live TV

Orașul din Italia care introduce taxă turistică pentru câini: cât vor plăti pe zi stăpânii

caine-stapan
Consiliul reintroduce și taxa anuală pentru rezidenții care dețin câini. Foto: Profimedia

Un oraș din Italia introduce taxă turistică pentru câini. Începând cu 2026, turiștii vor plăti pentru fiecare patruped care îi însoțește o taxă de ședere în valoare de 1,50 euro pe zi, relatează Metropolitano.

Este vorba despre Bolzano. Pe lângă faptul că turiștii vor trebui să achite cei 1,50 euro pe zi pentru fiecare animal, consiliul din Bolzano reintroduce și taxa anuală pentru rezidenții care dețin câini. 

Totuși, obligația de a înregistra ADN-ul, o măsură considerată impracticabilă, a fost eliminată, a notat La Stampa.

Proiectul de lege prezentat de consilierul pentru turism al Bolzano, Luis Walcher,  ar face din Tirolul de Sud prima regiune din Italia care aplică o taxă turistică pentru câini. Banii obținuți din această taxă vor fi alocați în mare parte pentru curățarea străzilor, precum și pentru crearea de zone pentru câini.

Cu toate acestea, stăpânii nu vor fi scutiți de obligația de a îndepărta excrementele câinilor. Amenda este cuprinsă între 200 și 600 de euro. 

De asemenea, rezidenții care au câini ar putea plăti o taxă anuală de 100 de euro, însă există și planuri de a fi scutiți de la plată, timp de doi ani, câinii al căror ADN a fost deja înregistrat. 

Amintim că, în ultimii ani, provincia a încercat să introducă testarea genetică pentru a găsi stăpânii de câini care nu curăță după animalele lor.

