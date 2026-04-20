„Orașul plutitor”, în pericol de a se scufunda. Cercetător: Dacă nivelul mării crește, la Veneția se va putea ajunge doar cu submarinul

Orașul italian Veneția, celebru pentru canalele sale și patrimoniul unic, se confruntă cu un viitor tot mai incert. „Orașul plutitor” riscă să fie complet scufundat în următoarele decenii, conform The Independent. Cercetătorii avertizează că, dacă nivelul mării va continua să crească, monumentele istorice ar putea deveni accesibile doar cu submarinul.

Un raport al Universității din Salento, publicat joi, 16 aprilie, afirmă că creșterea prevăzută a nivelului mării va necesita adaptări pe termen lung „fără precedent”, echilibrând conservarea patrimoniului, bunăstarea socială și costurile financiare de întreținere.

Cercetătorii recomandă ca Veneția să ia în considerare utilizarea unor bariere mari împotriva inundațiilor pentru a izola orașul de lagună sau pentru a înconjura laguna cu baraje costiere permanente.

În cel mai rău scenariu, în care orașul este complet inundat, atracțiile istorice ar trebui mutate mai departe în interiorul țării, prin demontarea și reasamblarea lor.

Deși acest lucru nu este iminent, o creștere extremă a nivelului mării ar putea fi inevitabilă în secolul al XXII-lea, în contextul politicilor climatice actuale și al prăbușirii preconizate a calotei glaciare antarctice.

Veneția găzduiește numeroase monumente istorice, precum Bazilica Sfântul Marc, în stil bizantin, și Palatul Dogilor, în stil gotic.

Deși studiul menționează că ar fi posibilă salvarea unor monumente prin relocare, „țesutul urban istoric, cultura bazată pe lagună, stilurile de viață tradiționale și majoritatea activităților economice ar fi pierdute ireversibil”.

Cercetătorii au estimat că un astfel de proiect ar putea costa până la 100 de miliarde de euro. Pe lângă monumente, locuințele ar trebui abandonate, pierderea proprietăților private ajungând la 6,5 miliarde de euro.

Oricine ar dori să viziteze ruinele inundate ar putea face acest lucru doar pentru o perioadă limitată, cu barca sau submarinul.

„Există măsuri pe care le putem lua pentru a amâna acest scenariu, dar ele nu vor funcționa la nesfârșit - viitorul pare inevitabil”, a declarat pentru The Times Piero Lionello, care a condus cercetarea la Universitatea din Salento.

În 2020, Veneția a introdus Mose, un sistem de baraje împotriva inundațiilor amplasat la diferite intrări ale lagunei, protejând orașul și insulele sale de mareele înalte și de inundațiile masive.

Mai mult de jumătate din oraș se află la 80-120 cm deasupra nivelului mediu al mării, ceea ce îl face foarte vulnerabil la inundații. Domnul Lionello a afirmat că, până în 2100, nivelul mediu al mării în Veneția ar putea crește cu 42-81 cm.

Deși sistemul „Mose” și alte sisteme de barieră ar putea ajuta Veneția pe termen lung, cercetătorii au afirmat că este în continuare esențial să se ia măsuri rapide pentru a evita cele mai grave consecințe pe termen lung.

