Ordinul care ar fi dus la accidentul feroviar din Spania. Ce dezvăluie înregistrările audio ale mecanicilor de locomotivă

Înregistrările audio ale convorbirilor dintre mecanicii celor două trenuri implicate în tragedia feroviară din Spania și centrul de control de la Atocha scot la iveală o serie de erori comise înaintea coliziunii. Mecanicul trenului AVE, care circula în spatele unui tren Iryo rămas blocat pe șine, a primit ordin să își reia deplasarea în regim normal, deși protocolul prevedea o limită de viteză de 40 km/h. Mai mult, cu cinci minute înainte de accident, centrul de control fusese informat că trenul din față era în continuare oprit, însă mecanicul AVE nu a fost avertizat să frâneze, scrie El Pais.

Cu cinci minute înainte de accident, mecanicul de locomotivă al trenului Iryo, o femeie, îl anunțase că trenul era în continuare oprit și că nu reușea să-l repornească.

Cele trei înregistrări audio esențiale pentru reconstituirea tragediei, două convorbiri între femeia care conducea trenul Iryo oprit și controlorul de la Atocha, precum și o discuție între mecanicul trenului AVE, care venea din urmă, și același controlor, arată clar greșelile comise.

Controlorul îi ordonă mecanicului trenului AVE, aflat la 25 de kilometri în spatele trenului Iryo, să reia deplasarea „în regim normal”, nu „la vedere”, cu o limită de viteză de 40 de kilometri pe oră, așa cum prevedea protocolul.

Femeia care conducea trenul Iryo primește același ordin, de a relua deplasarea „în regim normal”. Șapte minute mai târziu, însă, sună pentru a anunța că trenul este în continuare oprit, deoarece nu reușește să-l repornească. Nici măcar în acel moment, cu cinci minute înainte de tragedie, nimeni nu îl avertizează pe mecanicul trenului AVE că trebuie să frâneze.

Înregistrarea esențială a convorbirii dintre centrul de control de la Atocha și mecanicul trenului AVE durează peste cinci minute. Începutul este foarte confuz, iar controlorul pare nesigur în mai multe rânduri. Discuția se încheie însă cu un ordin clar care, potrivit Guvernului, încalcă în mod evident protocolul și a dus la producerea accidentului: reluarea deplasării în regim normal, înainte de a se verifica dacă trenul din față se îndepărtase suficient, la peste 30 de kilometri, pentru a evita o coliziune.

La finalul conversației, cei doi formulează un fel de proces-verbal al ordinelor transmise mecanicului, pentru a se asigura că amândoi au înțeles același lucru:

— Centrul de control Atocha către mecanicul trenului 2080.

— Da.

— La ora 08:36.

— Da.

— Iar mesajul este următorul: mecanicul trenului 2080, deconectați și reconectați, reconectați sistemul LZB. Reluați deplasarea. Apoi continuați în baza BSL, în regim normal.

— În regim normal?

— Da.

Aceasta este, potrivit Guvernului, prima mare eroare: ordinul dat trenului AVE de a relua deplasarea la ora 08:36, înainte de a se verifica dacă trenul Iryo se îndepărta. În plus, deplasarea a fost autorizată în regim normal, fără aplicarea procedurii de siguranță privind circulația „la vedere”, care ar fi putut preveni accidentul.

Celelalte două înregistrări indică în mod clar alte două erori: femeia care conducea trenul Iryo anunțase că acesta era în continuare oprit, întrucât nu reușise să reia deplasarea, deși primise autorizația de a face acest lucru.

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Editor : Ș.A.