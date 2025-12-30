Live TV

„Pacea este la orizont” anunță premierul Poloniei. Cum vede Donald Tusk garanțiile de securitate oferite de SUA

Data publicării:
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, premierul Poloniei Sursa foto: Profimedia Images

Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni susţinători ai Ucrainei, relatează Reuters.

Tusk şi-a manifestat această speranţă în ciuda faptului că Rusia a avertizat că îşi va înăspri poziţia de negociere după ce a acuzat Kievul că a încercat să lovească cu drone una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin, o acuzaţie pe care Ucraina a dezminţit-o ca nefondată, subliniind că Moscova nu a prezentat nicio dovadă.

"Pacea este la orizont, nu există nicio îndoială că s-au întâmplat lucruri care dau motive de speranţă că acest război se poate încheia, şi se poate încheia destul de repede, dar este încă o speranţă, departe de a fi 100% sigură", a spus premierul polonez la o şedinţă de guvern.

"Când spun că pacea este la orizont, vorbesc despre săptămânile următoare, nu despre lunile sau anii care urmează. Până în ianuarie, va trebui să ne adunăm (...) pentru a lua decizii despre viitorul Ucrainei, despre viitorul acestei părţi a lumii", a continuat Donald Tusk.

El vede în garanţiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA un motiv de speranţă că conflictul s-ar putea încheia curând, dar a atras atenţia că Ucraina va trebui să facă unele compromisuri în chestiunile teritoriale.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, după discuţiile avute duminică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că sunt "probabil foarte aproape" de un acord pentru încheierea războiului, dar rămân de soluţionat "chestiuni spinoase", în special controlul asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de Rusia, şi controlul asupra regiunii ucrainene Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

Rusia cere Ucrainei să-şi retragă trupele din Donbas, în timp ce Kievul doreşte ca luptele să se oprească de-a lungul actualei linii a frontului, iar Washingtonul a propus o zonă economică liberă dacă Ucraina îşi retrage unităţile din partea Donbasului pe care o controlează.

Pe de altă parte, Zelenski cere garanţii de securitate occidentale similare cu cele oferite de NATO şi ca un acord de pace să fie supus unui referendum în Ucraina, despre care susţine că necesită o pregătire de cel puţin 60 de zile, concomitent cu un armistiţiu, în timp ce Rusia respinge orice armistiţiu, considerând că astfel Kievul ar urmări să obţină un respiro pentru a-şi reface forţele armate.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Vladimir Putin
2
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea de amânare în...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
4
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
zelenski
5
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Radu Drăgușin
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac ucraina
Evacuări de urgență în nordul Ucrainei: 14 localități afectate de bombardamente rusești
Paweł Bejda racheta chunmoo CGR-080
Coreea de Sud și Polonia au semnat un acord de 4 miliarde de dolari pentru producerea de rachete ghidate
caricatură lavrov
Lavrov, ironizat de ucraineni cu o caricatură inspirată de afișul filmului „Mincinosul mincinoşilor”
serghei lavrov
Lavrov: Occidentul trebuie să accepte că Rusia deține inițiativa strategică pe frontul din Ucraina
Combat mission of Ukraine’s 44th Artillery Brigade soldiers in Dnipropetrovsk region
Cele mai sângeroase luni din ultimii ani pentru armata rusă în Ucraina: Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin’s secret Valdai palace retreat, some 230 miles northwest of the Kremlin
Ucraina transmite un nou mesaj după acuzațiile Rusiei privind un...
tren eurostar
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația...
statiune Macugnaga din Verbano-Cusio-Ossola Piemont Italia
Accident cu o telecabină în regiunea Piemont din Italia: Doi oameni...
Russia: Russian President Putin receives credentials from foreign ambassadors
Un nou palat de miliarde pentru „țar”. Putin și-a construit o...
Ultimele știri
Înfrângere pentru Ilie Bolojan. Curtea de Apel București a suspendat reorganizarea ANCOM
Zelenski, amenințat cu moartea de fostul președinte rus Dmitri Medvedev: „Doamna cu coasa” îi suflă deseori în ceafă ticălosului
Deficit bugetar de 6,4% după primele 11 luni din 2025. „Dacă statul a fost cumpătat în decembrie, putem încheia anul sub ținta de 8,4%”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită! Fotografia misterioasă postată de fostul număr 1 WTA. Galerie Foto
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui...
Adevărul
Chirurg exasperat de comportamentul vizitatorilor: „Munca noastră e sabotată, par să fi uitat că se află în...
Playtech
Vine furia albă în România! Vor fi troiene de zăpadă, viscol puternic. A fost schimbată prognoza meteo
Digi FM
Fuego, întrebat dacă îl preferă pe Moș Crăciun sau pe Moș Gerilă. Declarațiile sale l-au revoltat pe Maurice...
Digi Sport
Banii jos! 40 de milioane de euro după "ruptura" totală cu Cristi Chivu
Pro FM
Anca Țurcașiu, adevărul despre felul în care reușește să se mențină în formă la 55 de ani: „Am rigori...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din...
Newsweek
Doi pensionari obțin schimbarea formulei de recalculare a pensiei și bani în plus. În ce județe domiciliază?
Digi FM
Zile libere 2026 în România. Calendarul zilelor libere legale și minivacanțe posibile
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...