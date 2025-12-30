„Pacea este la orizont” anunță premierul Poloniei. Cum vede Donald Tusk garanțiile de securitate oferite de SUA

Pacea ar putea fi obţinută în Ucraina în câteva săptămâni, a apreciat marţi premierul polonez Donald Tusk, după o discuţie prin videoconferinţă cu alţi lideri europeni susţinători ai Ucrainei, relatează Reuters.

Tusk şi-a manifestat această speranţă în ciuda faptului că Rusia a avertizat că îşi va înăspri poziţia de negociere după ce a acuzat Kievul că a încercat să lovească cu drone una dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin, o acuzaţie pe care Ucraina a dezminţit-o ca nefondată, subliniind că Moscova nu a prezentat nicio dovadă.

"Pacea este la orizont, nu există nicio îndoială că s-au întâmplat lucruri care dau motive de speranţă că acest război se poate încheia, şi se poate încheia destul de repede, dar este încă o speranţă, departe de a fi 100% sigură", a spus premierul polonez la o şedinţă de guvern.

"Când spun că pacea este la orizont, vorbesc despre săptămânile următoare, nu despre lunile sau anii care urmează. Până în ianuarie, va trebui să ne adunăm (...) pentru a lua decizii despre viitorul Ucrainei, despre viitorul acestei părţi a lumii", a continuat Donald Tusk.

El vede în garanţiile de securitate oferite Ucrainei de către SUA un motiv de speranţă că conflictul s-ar putea încheia curând, dar a atras atenţia că Ucraina va trebui să facă unele compromisuri în chestiunile teritoriale.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, după discuţiile avute duminică cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că sunt "probabil foarte aproape" de un acord pentru încheierea războiului, dar rămân de soluţionat "chestiuni spinoase", în special controlul asupra centralei nucleare ucrainene Zaporojie, ocupată de Rusia, şi controlul asupra regiunii ucrainene Donbas, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk.

Rusia cere Ucrainei să-şi retragă trupele din Donbas, în timp ce Kievul doreşte ca luptele să se oprească de-a lungul actualei linii a frontului, iar Washingtonul a propus o zonă economică liberă dacă Ucraina îşi retrage unităţile din partea Donbasului pe care o controlează.

Pe de altă parte, Zelenski cere garanţii de securitate occidentale similare cu cele oferite de NATO şi ca un acord de pace să fie supus unui referendum în Ucraina, despre care susţine că necesită o pregătire de cel puţin 60 de zile, concomitent cu un armistiţiu, în timp ce Rusia respinge orice armistiţiu, considerând că astfel Kievul ar urmări să obţină un respiro pentru a-şi reface forţele armate.

Editor : A.R.