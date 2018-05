Paiele și tacâmurile din plastic ar putea fi interzise în toate țările UE

Paiele, farfuriile şi tacâmurile din plastic ar putea fi complet interzise în Uniunea Europeană. E un plan al oficialilor Comisiei de a încerca să reducă poluarea. Măsura vine la pachet cu amenzi: pentru fiecare kilogram de deşeu plastic nereciclat, ţările blocului comunitar vor plăti o anumită sumă. Ca să fie aplicată, propunerea trebuie să fie aprobată de Parlamentul şi Consiliul European.

Materialele din plastic de unică folosinţă cum sunt paiele furculiţele sau farfuriile ar putea să dispară. Iar în locul lor, ar trebui să folosim produse alternative, care nu poluează.

Propunerea Comisiei Europene are scopul de a scăpa mediul înconjurător de deşeurile nereciclabile.

„Avem astăzi pe piaţă plastic care se descompune de la 500 de ani începând până la câteva mii de ani sau nu dispare deloc. România astăzi nu are o legislaţie agresivă în protecţia mediului şi împotriva plasticului”, spune Andrei Coșuleanu, reprezentant Let’s do it Romania.

Părerile sunt împărțite.

„Plasticul cred că nu aduce nimic bun. Până acum am avut produse alternative, am început cu furculiţele şi lingurile din lemn. Poate ne întoarcem la ele”, spune o femeie.

„Da, nu ştiu, de ce, cu ce impetează? Dacă e la nivel global , dacă cineva a gândit chestia asta şi s-a făcut un studiu, ne aliniem, nu?”, se gândește un cetățean.

Despre alinierea la directivele europene vorbeşte şi Ministerul Mediului, care precizează că de îndată ce propunerea va ajunge la Parlamentul European, va fi analizată şi de specialiştii români.

„Această măsură face parte din strategia Comisiei Europene privind materialele plastice, adoptată la începutul acestui an. România, ca stat membru UE, se raliază politicilor europene în acest domeniu. Aşteptăm transmiterea propunerii către Parlamentul European, urmând ca aceasta să intre şi în analiza specialiştilor noştri”, spune Ministerul Mediului.

În locul produselor din plastic, în ţările UE ar urma să se folosească produse reciclabile sau biodegradabile.

Avem un castron din carton presat, care poate fi compostat după ce îl folosim, farfurii pentru felul doi şi tacâmuri care le înlocuiesc pe cele care nu sunt reciclabile astăzi: tacâmuri din plante, trestie de zahăr sau amidon de porumb, arată Andrei Coșuleanu.

Acestea au o perioadă de descompunere între 2 si 12 ani.

O altă măsură propusă de Comisia Europeană e obligaţia de a colecta 90% din sticlele de plastic, până în 2025.

