Pană majoră de curent în Ucraina, după noile bombardamente ale armatei lui Putin

pană de curent
Sursa foto: Gulliver/GettyImages

Oraşul Cernigov şi o parte din regiunea cu acelaşi nume din nordul Ucrainei au rămas marţi fără electricitate şi unele zone chiar fără apă la robinet, în urma atacurilor ruseşti, a anunţat administraţia regiunii.

Patru persoane au fost ucise marţi în regiunea Cernigov într-un atac rusesc cu drone, a anunţat postul local de radio Suspilne, citând poliţia regională.

Conform informaţiilor preliminare, alte patru persoane au fost rănite în oraşul Novhorod-Siverski, între care un copil de 10 ani.

"În urma unui atac nocturn, oraşul Cernigov şi comunităţile din nordul regiunii sunt private de electricitate. Mai multe spitale, unităţi din sectorul social şi administraţii municipale funcţionează cu ajutorul sistemelor de alimentare de urgenţă", a declarat guvernatorul regiunii, Viaceslav Ciaus, pe Telegram, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Deşi operatorii fac tot posibilul pentru a readuce situaţia la normal cât mai repede posibil, "în unele zone, lucrările de reparaţii sunt imposibile din cauza ameninţării unor noi atacuri", a subliniat el.

Rusia şi-a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei pe măsură ce se apropie iarna.

Acest lucru a forţat autorităţile ucrainene să reducă consumul şi să impună întreruperi de urgenţă ale energiei electrice în multe zone pentru a proteja reţeaua.

"Ruşii vizează în mod deliberat instalaţiile energetice din regiunea Cernigov, iar acest lucru a avut loc într-un mod extrem de intens în ultimele două luni", a deplâns la televiziunea ucraineană Andrii Podorvan, un consilier al guvernatorului Ciaus.

Săptămâna trecută, compania de gaze ucraineană Naftogaz a raportat că peste jumătate din capacitatea sa de producţie a fost distrusă, atacurile ruseşti din 3 octombrie constituind probabil "cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze din istorie".

