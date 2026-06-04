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Panică la Kremlin. Șefa diplomației europene spune ce trebuie să facă UE pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul

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kaja kallas
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Incendiu la un terminal petrolier Presiunea sancțiunilor

Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Kallas a spus că Moscova nu știe cum să facă față amenințării, pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militar-industriale a Rusiei. Veniturile din petrol sunt esențiale pentru capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Ea a spus că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului pentru câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei.

„Observăm, în același timp, că Putin pierde bani, oameni și avânt, și de aceea intensifică atacurile asupra civililor”, a declarat ea agenției de știri AFP într-un interviu acordat miercuri. „Este evident că recurge la mai multe acte de terorizare pentru a crea frică și pentru că se află în defensivă pe câmpul de luptă.”

Incendiu la un terminal petrolier

Kallas a făcut aceste declarații în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș.

Atacurile cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea a cel puțin 23 de persoane și rănirea a peste 100.

Kallas a afirmat că strategia Moscovei de a viza civilii și infrastructura critică nu a reușit să înfrângă spiritul ucrainienilor.

„Cred că până acum nu au reușit să înfrângă rezistența ucrainienilor și mă îndoiesc că vor reuși să facă acest lucru cu aceste atacuri”, a spus ea.

Presiunea sancțiunilor

Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE, aflat în curs de elaborare, va continua să exercite presiuni asupra sectoarelor-cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului.

Ea a declarat pentru AFP că Uniunea are „un obiectiv foarte clar, vizând industria militară și instituțiile financiare, astfel încât acestea să nu poată strânge capital pentru a finanța acest război”, precizând că măsurile sunt menite, de asemenea, să forțeze Moscova să se așeze la masa negocierilor.

Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element-cheie al strategiei UE.

„În același timp, trebuie să sporim și sprijinul acordat Ucrainei, pentru ca aceasta să se poată apăra, deoarece aceste atacuri sunt atroce”, a spus ea. „Acesta este cel mai important aspect: cum îi putem împinge [pe ruși] să discute cu ucrainenii, astfel încât și ei să facă concesii care să asigure securitatea Europei.”

Editor : A.R.

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