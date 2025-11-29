Sediul France Televisions din Paris a fost evacuat sâmbătă după-amiază din cauza unei alerte cu bombă, a anunțat grupul audiovizual pe site-ul său, perturbând transmisia Franceinfo și site-ul franceinfo.fr. Cu două săptămâni în urmă, redacţia BFMTV şi RMC, aflată în apropierea France Télévisions, a fost de asemenea evacuată în urma unei alerte cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă, anunță Le Parisien.

„Serviciile statului au avertizat compania cu privire la o alertă cu bombă”, indică Franceinfo pe site-ul său web.

„În jurul orei (locale) 17.00 (18.00, ora României), s-a semnalat un dispozitiv exploziv în sediul postului France Télévisions. Ca măsură de securitate, responsabilul media a dorit evacuarea locului”, a anunţat o sursă din cadrul poliţiei.

„Poliția și o echipă cinologică se află în prezent la fața locului pentru a clarifica situația”, a adăugat site-ul de știri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Evacuarea a avut loc puțin după ora 17:30, iar la ora 18:30 încă se efectua verificarea clădirii situate în arondismentul 15 din Paris.

La ora 17:37, canalul de știri a trebuit să întrerupă transmisia în direct în câteva secunde, în timp ce discuta despre actualitatea din Ucraina. Telespectatorii au putut auzi o sirenă sunând în studio.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vom fi nevoiți să întrerupem transmisia din cauza unei alerte cu bombă”, a explicat Jean-Christophe Galeazzi, șeful departamentului de știri de sâmbătă după-amiaza, în timp ce toată lumea se ridica în jurul lui.

Cu două săptămâni în urmă, redacţia BFMTV şi RMC, aflată în apropierea France Télévisions, a fost evacuată în urma unei alerte cu bombă. Programele au fost întrerupte în timp ce forţele de ordine făceau verificări. Emisiunile în direct fost întrerupte atunci timp de peste două ore şi jumătate, iar echipele nu au descoperit niciun obiect suspect.

Editor : C.A.