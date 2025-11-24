Panicați de riscul pierderii datelor de spionaj oferite de SUA armatei ucrainene, aliații europeni caută soluții de avarie

Capacitățile excepționale și de amploare ale SUA în domeniul informațiilor militare permit Casei Albe să dicteze condiții Ucrainei și Europei, care depind în mare măsură de aceste date. Țările NATO încearcă să devină mai independente în această chestiune, odată cu amenințările suspendării ajutorului SUA pentru Ucraina.

Donald Trump a încetat deja o dată să mai împărtășească informații cu Ucraina, pentru a o convinge să accepte pacea în condiții avantajoase pentru Rusia, iar acum SUA au amenințat din nou cu același lucru, dacă Kievul nu va accepta ultimul plan „pașnic” pregătit de Steve Whitcoff și Kirill Dmitriev. Deși, în urma negocierilor din Elveția din weekend și de luni, pozițiile Kievului și Washingtonului s-au apropiat, Europa se gândește la modalități de a reduce dependența de SUA în domeniul informațiilor, scrie Politico.

„Capacitățile SUA sunt unice. Ele sunt absolut evidente și de neînlocuit, chiar și în contextul NATO”, a declarat pentru publicație James Appathurai, directorul interimar al programului NATO pentru inovare în domeniul apărării DIANA. Cu toate acestea, potrivit lui, „există opțiuni comerciale potrivite pentru orice țară, care acum câțiva ani erau inaccesibile sau nici măcar nu erau luate în considerare”.

Printre acestea se numără fotografierea din satelit, furnizată de numeroase companii și utilizată deja în mod activ de către forțele armate ale Ucrainei atât pentru a determina intențiile armatei agresoare, cât și pentru a lansa atacuri asupra obiectivelor rusești. De exemplu, compania finlandeză ICEYE, care a fost creată pentru observarea ghețurilor din spațiu, oferă acum servicii de colectare de informații, observare și recunoaștere, a spus Appaturi. Ea a vândut deja o parte din sateliți forțelor armate din Polonia, Olanda, Finlanda și Portugalia și furnizează unele date și Ucrainei.

„Ne consolidăm capacitățile independente în domeniul recunoașterii și supravegherii spațiale și, în același timp, susținem industria națională de apărare de înaltă tehnologie”, a declarat ministrul apărării finlandez Antti Hykkänen în iulie, anunțând tranzacția. ICEYE deține și operează cea mai mare grupare din lume de 54 de sateliți SAR (apertură sintetică a antenei – o tehnică care permite obținerea de imagini ale suprafeței la o rezoluție mult mai mare decât cu o antenă fizică – 25 cm). Informațiile obținute și prelucrate de astfel de sateliți sunt furnizate practic în timp real, zi și noapte, chiar și în condiții meteorologice dificile.

Interesul europenilor pentru ICEYE a crescut brusc după ce Trump a suspendat în martie schimbul de informații cu Ucraina, a declarat săptămâna trecută pentru DefenseNews vicepreședintele companiei, Jost Alstak. Potrivit acestuia, în prezent se află pe orbită între 5 și 10 sateliți de stat, administrați de companie, iar în următorii doi ani se planifică lansarea a încă 10-15.

Un alt stimulent pentru căutarea de soluții alternative a fost amenințarea de a deconecta Ucraina de la serviciul de internet prin satelit Starlink, exprimată în primăvară de Elon Musk. Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, menționând Starlink, a recunoscut: „Există unele sisteme în care suntem puțin în urmă”. Potrivit acestuia, în prezent UE lucrează la integrarea resurselor spațiale naționale pentru a sprijini Ucraina. Kubilius și-a exprimat încrederea că Europa va putea ajuta Ucraina în această chestiune: „Dacă va decide că vrea să continue [să se opună agresiunii ruse], atunci va continua”.

Fără ajutorul serviciilor de informații ale SUA, „vor apărea lacune, de exemplu, în domeniul utilizării armelor de mare precizie și rază lungă de acțiune, necesare pentru a lovi teritoriul Rusiei, nu există nicio îndoială în acest sens”, a declarat pentru Politico generalul Jenny Carignan, șeful Statului Major al Apărării din Canada. Însă, în opinia sa, este posibil să se găsească modalități alternative de a ajuta Ucraina:

Desigur, o parte din aceste sarcini pot fi rezolvate cu ajutorul dronelor și prin alte mijloace. Aceste tehnologii [americane] s-ar putea să nu mai fie disponibile, dar va trebui să ne adaptăm și să folosim altceva.

