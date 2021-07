Papa Francisc va rămâne în spital încă o săptămână. Vaticanul a dezvăluit detalii despre operația suveranului pontif

Papa Francisc este conștient, respiră fără asistență și are o stare generală bună după operația suferită duminică, prin care i-a fost îndepărtată o parte a colonului, a anunțat Vaticanul. Suveranul pontif, în vârstă de 84 de ani, va rămâne în spital timp de șapte zile, sub supravegherea medicilor, relatează The Guardian.

Intervenția chirurgicală de duminică seara a durat 3 ore și a fost făcută de o echipă chirurgicală de 10 persoane la spitalul Gemelli din Roma, a spus purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni.

Papa a suferit o hemicolectomie, o procedură prin care este îndepărtată o parte a colonului, a spus Vaticanul.

Declarația purtătorului de cuvânt nu a precizat dacă decizia medicilor de a îndepărta o parte a colonului a fost luată înainte sau în timpul operației.

Intervenția chirurgicală programată a fost pentru stenoză diverticulară simptomatică a colonului, o afecțiune în care excrescențe asemănătoare unor saci ies din stratul muscular al colonului, îngustându-l.

Afecțiunea este mai frecventă la persoanele în vârstă.

Papa Francisc a fost internat duminică după-amiază în spital. Potrivit presei italiene, Papa a venit cu mașina, în total anonimat, în jurul orei locale 15:00, însoțit doar de șofer și de un consilier. Nici măcar tot personalul clinicii nu știa că Sfântul Părinte se va număra printre pacienți.

Este pentru prima dată când Papa Francisc este internat în spital, de la alegerea sa ca Suveran Pontif în 2013, cu excepția unei operații de cataractă suferite în urmă cu doi ani.

