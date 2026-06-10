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Video&Foto Papa Leon a binecuvântat visul lui Gaudi, Sagrada Familia, la o sută de ani după moartea arhitectului modernist

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Papa Leon a binecuvântat cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia. Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a vizitat miercuri Sagrada Familia, bazilica de renume mondial din Barcelona, pentru a celebra Liturghia și a binecuvânta cel mai înalt turn al acesteia, care o face cea mai înaltă biserică din lume - un punct culminant al vizitei sale în Spania, transmite AFP.

Vizita lui Leon al XIV-lea, al treilea papă care vizitează această capodoperă modernistă după Ioan Paul al II-lea în 1982 și Benedict al XVI-lea în 2010, are loc exact la un secol după moartea arhitectului său, Antoni Gaudi, un catolic devotat, care a fost declarat Venerabil anul trecut, un pas în direcția beatificării sale.

Suveranul pontif, care a sosit marți la Barcelona de la Madrid, a fost întâmpinat în fața bazilicii de Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia.

După ce a vorbit cu o tânără fată cu deficiențe de vedere care i-a oferit o machetă a turnului pe care urma să-l binecuvânteze și după ce s-a rugat în fața mormântului lui Antoni Gaudi din cripta bazilicii, papa urmează să celebreze Liturghia înainte de ceremonia de binecuvântare în sine.

La fel ca peste tot pe unde a fost, de la sosirea sa în Spania, călătoria sa cu papamobilul până în vecinătatea bazilicii a fost urmărită și aclamată de o mulțime de oameni.

Toată viața noastră, Sagrada Familia a fost în construcție, iar faptul că papa vine acum este ca și cum i-ar pune punctul final”, a declarat pentru AFP Maria Jose Sedano, o avocată în vârstă de 30 de ani, potrivit Agerpres. Ea a sosit cu câteva ore înainte de traseul programat al suveranului pontif, în speranța de a-l vedea.

Maria del Carmen Guillaume, în vârstă de 80 de ani, va avea ocazia să se numere printre cei 4.000 de barcelonezi invitați să participe la slujbă, fie în interiorul bazilicii, fie chiar în exterior. Este o satisfacție enormă”, a recunoscut ea. „Să văd turnul terminat și ca papa să-l binecuvânteze mă umple de bucurie”.

Pope Leo XIV presides at Holy Mass in the Basilica of the Holy Family and inaugurates the Tower of Jesus Christ
Papa Leon a binecuvântat cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia. Foto: Profimedia

Finalizat în februarie și ajungând până la înălțimea de 172,5 metri, acest turn face oficial bazilica încă neterminată să fie cea mai înaltă biserică din lume.

Această înălțime nu este nicidecum întâmplătoare, deoarece Gaudi a insistat ca creația sa să rămână mai mică decât colina Montjuic din Barcelona, care are 177 de metri și pe care o considera o operă a lui Dumnezeu.

Sagrada Familia, care a fost consacrată și ridicată la rang de bazilică de papa Benedict al XVI-lea în 2010, ar putea fi finalizată în următorii zece ani.

Consiliul de construcții, o fundație canonică privată, plănuise să finalizeze lucrările în acest an. Cu toate acestea, pandemia de Covid-19 a paralizat industria turismului și, odată cu aceasta, principala sursă de venit pentru cel mai vizitat monument cu plată din Spania.

Pope Leo XIV Visits Spain
Papa Leon a binecuvântat cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia. Foto: Profimedia

Miercuri, Leon al XIV-lea și-a început a cincea zi a vizitei sale în Spania cu o vizită la închisoarea Brians, la aproximativ patruzeci de kilometri de Barcelona, înainte de a călători cu elicopterul la spectaculoasa Abație Montserrat, cocoțată într-un lanț muntos cu vedere la Barcelona.

După ce rostise deja câteva cuvinte în catalană în ziua precedentă la Barcelona, Leon al XIV-lea a folosit din nou catalana pentru o mare parte a discursului său la acest important sit cultural și istoric din această regiune din nord-estul Spaniei, unde sentimentul naționalist este foarte puternic.

Înainte de seara dedicată bazilicii Sagrada Familia și lui Gaudi, papa a participat la un alt eveniment cu tematică socială în cartierul muncitoresc Raval din inima Barcelonei, unde i-a salutat pe fanii fotbalului în ajunul Cupei Mondiale, îndemnându-i să „joace ca o echipă”, atât în viață, cât și pe teren.

După Madrid și Barcelona, Leon al XIV-lea își va încheia vizita de șapte zile în Spania, în Insulele Canare, în largul coastei Africii, unde va aduce un omagiu miilor de migranți care au murit încercând să ajungă în arhipelag în ambarcațiuni improvizate. Luni, în fața Parlamentului spaniol, Leon al XIV-lea a cerut deja un răspuns „coordonat, unit și eficient” din partea tuturor țărilor la „tragedia migrației”.

Editor : Ș.R.

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