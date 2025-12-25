Live TV

Papa Leon
Papa Leon al XIV-lea, prima sa slujbă de Crăciun în calitate de suveran pontif. Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a deplâns condițiile palestinienilor din Fâșia Gaza în predica de Crăciun de joi, într-un apel neobișnuit de direct în timpul a ceea ce este în mod normal o slujbă spirituală solemnă în ziua în care creștinii din întreaga lume sărbătoresc nașterea lui Iisus, scrie Reuters.

Leon, primul papă american, a spus că povestea nașterii lui Iisus într-un grajd arată că Dumnezeu „și-a întins cortul fragil” printre oamenii lumii.

Cum, atunci, să nu ne gândim la corturile din Gaza, expuse săptămâni întregi la ploaie, vânt și frig?”, a întrebat el.

Leon, care își sărbătorește primul Crăciun după ce a fost ales în mai de cardinalii lumii pentru a-i succeda regretatului papă Francisc, are un stil mai liniștit și mai diplomatic decât predecesorul său și, de obicei, se abține de la a face referiri politice în predicile sale.

Însă noul papă a deplâns recent de mai multe ori condițiile palestinienilor din Gaza și le-a spus jurnaliștilor luna trecută că singura soluție în conflictul de decenii dintre Israel și poporul palestinian trebuie să includă un stat palestinian.

Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu în octombrie, după doi ani de bombardamente intense și operațiuni militare, însă agențiile umanitare spun că încă prea puțin ajutor ajunge în Gaza, unde aproape întreaga populație este fără adăpost.

În cadrul slujbei de joi, la care au participat mii de oameni în Bazilica Sfântul Petru, Leon a deplâns, de asemenea, condițiile în care se află persoanele fără adăpost din întreaga lume și distrugerile cauzate de războaiele care zguduie planeta.

„Fragilă este carnea populațiilor lipsite de apărare, încercată de atâtea războaie, în desfășurare sau încheiate, care la în urmă moloz și răni deschise”, a spus Papa.

„Fragile sunt mințile și viețile tinerilor forțați să ia armele, care în prima linie simt lipsa de sens a ceea ce li se cere și minciunile care umplu discursurile pompoase ale celor care îi trimit la moarte”, a spus suveranul pontif.

Joi, papa va transmite un mesaj și o binecuvântare bianuală „Urbi et Orbi” (către oraș și lume), care abordează de obicei conflictele globale.

Editor : Ș.R.

