Papa Leon al XIV-lea se pronunță ferm împotriva eutanasiei în Franța: „Este imposibil să considerăm normal să dai moarte cuiva”

După ce a denunțat la Palatul Elysee „oferta unei morţi programate”, papa Leon al XIV a ales Lourdes unde au venit mii de pelerini bolnavi pentru a-şi amplifica opoziţia faţă de eutanasie şi de legea care instituie dreptul la asistenţă pentru a muri, adoptată recent în Franţa.

„Este imposibil să considerăm ca normal să dai moarte cuiva”, a afirmat papa american duminică în faţa voluntarilor şi persoanelor bolnave sau în situaţie cu handicap în centrul locului de pelerinaj catolic de la Lourdes. „Ceea ce este legal nu este neapărat moral”.

„Nicio lege umană nu trebuie să vă facă să pierdeţi certitudinea demnităţii voastre”, a mai declarat el la Accueil Notre-Dame, o structură care oferă găzduire şi asistenţă persoanelor bolnave sau vârstnice.

„În numele acestei demnităţi inalienabile a persoanei umane, tentaţia de a da moartea sub acoperirea unei false compasiuni trebuie să fie respinsă cu fermitate”, a adăugat papa, făcând o aluzie clară la legea care creează dreptul la „asistenţă pentru a muri”, adoptată în 15 iulie în Franţa.

Legea creează acest drept, cu mai multe condiţii, pentru unii pacienţi incurabili, permiţându-le să-şi administreze un produs letal în prezenţa unui îngrijitor. Dacă şi numai dacă pacientul nu-şi poate îndeplini fizic gestul, îngrijitorul îşi poate asuma răspunderea.

Papa Leon al XIV a pledat pentru dezvoltarea „fără răgaz” a îngrijirilor paleative şi cercetării medicale, precum şi pentru „tratarea cu tandreţe a bolnavilor”.

„Nu sunteţi o povară, sunteţi inima care bate a umanităţii noastre şi o comoară preţioasă pentru Biserică”, a lansat el bolnavilor într-un discurs primit cu aplauze.

Cu câteva ore mai devreme, în cadrul unei slujbe în aer liber, în faţa a 150.000 de persoane, Suveranul pontif criticase „curentele actuale care caută să redifinească valoarea vieţii umane în faţa bolii, a suferinţei sau a bătrâneţii” şi a numit Grota din centrul sitului catolic drept „un sanctuar al speranţei creştine”.

Într-un prim discurs a vizitei sale în Franţa, vineri la Elysee, Leon al XIV-lea îşi exprimase regretul faţă de „oferta unei morţi programate”, în faţa oficialilor, între care preşedintele Emmanuel Macron, premierul Sebastien Lecornu şi numeroşi responsabili politici. El a repetat această expresie duminică, apreciind că „niciodată medicina nu va putea deveni servitoarea morţii programate”.

Afirmaţiile papei au atras reacţia asociaţiilor favorabile eutanasiei. „El este binevenit, are dreptul să spună ceea ce gândeşte, dar legile sunt cele ale Republicii mai întâi şi nu sunt legile bisericii”, a afirmat Jean-Luc Romero, delegat al Asociaţiei pentru dreptul de a muri cu demnitate.

Reformă socială majoră a mandatului prezidenţial al lui Emmanuel Macron, legea privind dreptul la asistenţă pentru a muri a fost puternic criticată de Biserica din Franţa, care a denunţat „o gravă ruptură antropologică”. Prin editoriale în presă, slujbe ale preoţilor şi îndemnuri adresate credincioşilor de a-şi interpela parlamentarii cu privire la acest subiect, ea s-a mobilizat fără încetare împotriva acestui text pe tot parcursul procesului său parlamentar.

Iar îngrijorarea persistă: în timpul verii, un grup format din 150 de responsabili ai unor instituţii medicale de inspiraţie creştină a denunţat „obligaţia de a permite aceste acte letale” impusă de această lege. Deşi Consiliul Constituţional a validat legea, acesta a acceptat totuşi una dintre cererile lor, permiţând ca principiul clauzei de conştiinţă să se aplice la nivelul unei instituţii, nu doar în cazul unui anumit cadru medical.

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Editor : M.I.