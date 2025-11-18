Live TV

Pope Leo XIV' S Weekly General Audience In Vatican - 17 Sept 2025
Papa Leon. Foto: Profimedia
Progrese în unele domenii

Papa Leon al XIV-lea a criticat luni ceea ce a descris drept o lipsă de voinţă politică a unor ţări în abordarea crizei climatice globale, informează dpa. „Ceea ce dă greş este voinţa politică a unora”, a spus el într-un mesaj video la începutul ultimei săptămâni decisive a Conferinţei ONU privind Clima (COP30) din Brazilia.

Suveranul pontif a lăudat progresele realizate în cadrul Acordului de la Paris, semnat acum 10 ani, şi a subliniat că „nu acordul este cel care dă greş, ci noi eşuăm în răspunsul nostru”. Ţara sa natală, Statele Unite, s-a retras din Acordul de la Paris sub preşedintele Donald Trump.

Papa a avertizat cu privire la impactul climatic care se resimte deja în întreaga lume.

„Creaţia strigă în inundaţii, secete, furtuni şi căldură neîncetată”, a spus el, adăugând că „una din trei persoane trăieşte în mare vulnerabilitate din cauza acestor schimbări climatice”.

La COP30, aproximativ 200 de ţări discută despre cum poate fi redusă mai rapid încălzirea globală.

Suveranul pontif i-a îndemnat pe negociatori să dea dovadă de o ambiţie mai mare. Încă mai este timp pentru a menţine creşterea temperaturii globale sub 1,5 grade Celsius, a spus el, „dar fereastra se închide”. „Ca administratori ai creaţiei lui Dumnezeu, suntem chemaţi să acţionăm rapid, cu credinţă”, a insistat papa Leon.

Miniștrii guvernamentali din întreaga lume se pregătesc pentru ultimele zile tensionate de negocieri la summitul ONU privind clima, în încercarea de a ajunge la un acord care să demonstreze hotărârea globală în contextul unei asertivități crescânde din partea țărilor în curs de dezvoltare, anunță Reuters.

„Timpul diplomației performative a trecut. Acum este momentul să ne suflecăm mânecile, să ne unim și să ne facem treaba”, a declarat Simon Stiell, șeful departamentului climatic al ONU, în discursul său de deschidere a celei de-a doua săptămâni a conferinței.

Progrese în unele domenii

Danemarca, care produce cea mai mare parte a energiei electrice din surse eoliene, a anunțat un nou obiectiv obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 82 % până în 2035, comparativ cu nivelurile din 1990. Obiectivul Danemarcei este substanțial mai ambițios decât angajamentul general al UE de a reduce emisiile cu 66,25%-72,5% până în 2035.

Coreea de Sud, care operează a șaptea cea mai mare flotă de centrale electrice pe cărbune din lume, a anunțat că va înceta construirea de noi centrale pe cărbune și va elimina treptat aproape două treimi din cele existente până în 2040. Restul vor fi, de asemenea, eliminate treptat, deși calendarul nu a fost specificat.

Cu toate acestea, tranziția de la combustibilii fosili în țările în curs de dezvoltare rămâne o problemă spinoasă.

Planul Indoneziei de a retrage din uz 6,7 gigawați din capacitatea centralelor electrice pe cărbune până în 2030 riscă să eșueze din cauza blocării finanțării din partea țărilor bogate. 

