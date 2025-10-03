Papa Leon, elogiu vârstnicilor: „Sunt un dar; să nu se simtă inutili sau abandonați”. Ce spune despre conflictul dintre generații

Papa Leon al XIV-lea a declarat vineri că vârstnicii sunt „un dar” și a lansat un apel conform căruia niciunul dintre ei nu trebuie să fie abandonat sau să se simtă inutil. Declarația a fost făcută în cadrul discursul său, adresat participanților la un congres internațional dedicat celor în vârstă, transmite agenția EFE.

„În zilele noastre, din păcate, relațiile dintre generații sunt adesea marcate de fracturi și conflicte, care îi aduc pe unii împotriva celorlalți. Vârstnicilor, spre exemplu, li se reproșează că nu lasă loc tinerilor pe piața muncii sau că absorb prea multe resurse economice și sociale în detrimentul altor generații, ca și cum longevitatea ar fi un păcat”, a deplâns suveranul pontif.



Papa a adăugat că „vârstnicii sunt un dar, o binecuvântare care trebuie primită, iar prelungirea vieții este un fapt pozitiv; de fapt, este unul dintre semnele de speranță ale timpului nostru, în întreaga lume”.



Părintele spiritual al Bisericii Catolice a criticat faptul că „mentalitatea predominantă de astăzi tinde să valorizeze existența dacă aceasta produce bogăție sau succes, dacă exercită putere sau autoritate, uitând că ființele umane sunt întotdeauna creaturi limitate și nevoiașe”.



Îmbătrânirea „face parte din minunea care suntem”, iar „fragilitatea' persoanelor în vârstă demonstrează că „măsura umanității noastre nu este dată de ceea ce putem realiza, ci de capacitatea noastră de a ne lăsa iubiți și, atunci când este necesar, chiar ajutați”.

El i-a îndemnat pe preoți și pe credincioșii catolici să le aducă „mesajul plin de bucurie al tandreții Domnului, pentru a depăși, împreună cu ei, întunericul singurătății, marele dușman al vieții bătrânilor”.



„Nimeni să nu fie abandonat! Nimeni să nu se simtă inutil!”, a spus papa Leon al XIV-lea. „Chiar și o simplă rugăciune, rostită cu credință acasă, contribuie la binele poporului lui Dumnezeu și ne unește în comuniune spirituală. Acest angajament misionar ne privește pe toți, parohiile noastre și, special pe tineri, care pot deveni martori ai apropierii și ai ascultării reciproce față de cei care sunt mai trecuți prin viață decât ei”, a adăugat el.



Papa le-a cerut, de asemenea, celor prezenți să-i ajute pe vârstnici „să-L găsească pe Domnul”, deoarece, „de fapt, pe măsură ce îmbătrânesc, întrebarea despre sensul vieții reapare în mulți, creând oportunitatea de a căuta o relație autentică cu Dumnezeu”.

Editor : C.A.