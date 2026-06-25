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Analiză Papa Leon, în fața unei crize: dispută la Vatican privind hirotonirea unor episcopi controversați

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Italy, Rome: Pope Leo XIV Celebrates The Holy Mass On Ash Wednesday At The Basilica Of Santa Sabina In Rome
Papa Leon Foto: Profimedia
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Planul unei secte catolice de extremă dreapta de a-și hirotoni proprii episcopi în prima zi a lunii iulie a pus-o pe o traiectorie de coliziune cu Vaticanul, generând o posibilă criză pentru Papa Leo la puțin peste un an de la începutul pontificatului său și tensionând relația deja încordată a Bisericii Romano-Catolice cu catolicii de dreapta și tradiționaliști din SUA, arată, într-o analiză, The Guardian.

Fondată în Elveția în 1970 pentru a se opune reformelor de liberalizare din cadrul Bisericii Catolice, Societatea Sfântului Pius al X-lea (SSPX) a câștigat un număr semnificativ de adepți în SUA, Franța, Argentina și alte țări. Ordinul, care are o bază importantă de operațiuni în Kansas, susține că peste jumătate de milion de oameni din întreaga lume participă la slujbele sale, deși aceste cifre sunt greu de verificat. Printre membrii săi se numără aproape 1.500 de preoți, seminariști și alți membri cu vocație.

Papa Leo le-a spus jurnaliștilor la Roma săptămâna trecută că „ia în considerare să lanseze un alt apel în care să spună: «Nu faceți asta, să încercăm să trăim în comuniune în cadrul Bisericii»”. Dar, a spus el, este „alegerea” Frăției Sfântului Pius al X-lea (SSPX) dacă va continua pe o traiectorie care amenință cu schisma.

„Dacă fac această alegere”, a adăugat Leo, „îmi pare rău, dar trebuie să mergem mai departe”.

Conform dreptului canonic catolic, hirotonirea episcopilor fără autorizația Vaticanului constituie motiv de excomunicare imediată. Până în prezent, ambele părți implicate în acest joc de-a „pe muchie de cuțit” refuză să cedeze. The Guardian a contactat Sfântul Scaun și SSPX pentru a obține un comentariu, dar niciuna dintre părți nu a răspuns.

Pope Leon Xiv Holds a Vigil on His First Day in Madrid, Spain - 06 Jun 2026
Papa Leon al XIV-lea, vizită oficială în Spania. Sursa: Profimedia

SSPX susține că hirotonisirea a patru noi episcopi pe care o are în plan – doi francezi, un elvețian și un american - este dictată de necesități practice și „nu decurge din nicio dorință de a revendica o putere de jurisdicție sau de a institui o autoritate paralelă în cadrul Bisericii”.

Relația dintre cele două părți a fost marcată de decenii de impasuri, negocieri blocate și încercări eșuate de reconciliere. Prima și ultima dată când SSPX a hirotonit episcopi, în 1988, Sfântul Scaun i-a excomunicat pe cei care au participat, inclusiv pe fondatorul SSPX.

În 2009, papa conservator Benedict al XVI-lea a acceptat să ridice acele excomunicări ca gest de bunăvoință. De asemenea, el a acordat o mai mare libertate în ceea ce privește celebrarea liturghiei în latină, preferată de catolicii tradiționaliști, dar care a fost în mare parte înlocuită de liturghia în limba vernaculară.

Succesorul mai liberal al lui Benedict, Papa Francisc, a desființat o comisie înființată cu trei decenii mai devreme pentru a negocia cu SSPX, deși a luat și decizia neobișnuită de a recunoaște sacramentele ordinului ca fiind valabile în scopul căsătoriei și al spovezii.

SSPX celebrează exclusiv liturghia în limba latină. Ordinul promovează, de asemenea, roluri de gen stricte. Femeile sunt descurajate să poarte pantaloni și, adesea, poartă văluri la biserică. Cu toate acestea, disputele sectei cu Vaticanul sunt mai fundamentale, a afirmat Massimo Faggioli, profesor de teologie la Trinity College din Dublin, și dificil de rezolvat sau de conciliat.

SSPX respinge doctrinele reformiste, formulate în timpul celui de-al doilea Conciliu Vatican, din perioada 1962-1965, care stau la baza Bisericii Catolice moderne. „Nu este ceva ce se poate rezolva spunând: «Bine, puteți celebra liturghia în latină»”, a spus Faggioli.

Al doilea Conciliu Vatican a promovat unitatea între bisericile creștine, a recunoscut libertatea universală de religie, a susținut că învățăturile altor religii ale lumii ar putea „reflecta o rază de adevăr”, a condamnat antisemitismul și a respins ideea că evreii ar purta o responsabilitate colectivă pentru moartea lui Iisus Hristos.

Pope Leon Xiv Holds a Vigil on His First Day in Madrid, Spain - 06 Jun 2026
Papa Leon al XIV-lea, liturghie în Piața Cibeles din Madrid. Sursa: Profimedia

SSPX consideră că reformele conciliului au fost, în esență, eretice, a afirmat Faggioli, și nu a dat niciun semn că își va schimba poziția. Dacă Vaticanul va excomunica SSPX, a spus el, marea întrebare este cum vor reacționa la schismă catolicii conservatori care nu fac parte din ordin, dar care împărtășesc unele dintre punctele sale de vedere.

Tensiunea crescândă dintre Vatican și SSPX survine pe fondul faptului că catolicii de dreapta au manifestat o disponibilitate tot mai mare de a se confrunta cu Vaticanul pe tema dezacordurilor politice și teologice. Unii catolici din SUA, unde cei mai influenți membri laici tind să fie atât conservatori, cât și înstăriți, au susținut administrația Trump chiar dacă pozițiile acesteia privind imigrația și politica externă sunt în contradicție cu cele ale Vaticanului.

Fondatorul SSPX, Marcel Lefebvre, a fost un monarhist francez care s-a opus cu vehemență comunismului, decolonizării și secularismului. Lefebvre a făcut parte dintr-un procent redus de episcopi care au votat împotriva documentelor-cheie ale Conciliului Vatican II. El a decedat în 1991.

De-a lungul istoriei sale, secta a fost constant urmărită de acuzații de antisemitism și de legături cu extrema dreaptă.

Colaboratorul nazist și criminalul de război condamnat Paul Touvier a fost arestat într-o mănăstire a SSPX din Franța în 1989. (SSPX a declarat că l-a primit ca pe un act de caritate.) În 2009, un episcop al SSPX a declarat presei că, în opinia sa, nu au fost uciși mai mult de 300.000 de evrei în timpul Holocaustului. În 2013, SSPX a stârnit indignare în Italia prin oficierea unei înmormântări pentru un criminal de război nazist condamnat, Erich Priebke, căruia dieceza catolică de la Roma îi refuzase înmormântarea.

SSPX a declarat că „respinge în totalitate afirmația falsă potrivit căreia ar propovădui sau ar practica antisemitismul, care reprezintă o ură rasială față de poporul evreu din cauza etniei, culturii sau credințelor sale religioase”.

Editor : C.A.

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