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Papa Leon îndeamnă Rusia și Ucraina să facă concesii pentru a asigura pacea: „Să renunțăm la anumite poziții pentru binele suprem”

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POPE LEO XIV CELEBRATES VESPERS AT NOTRE-DAME CATHEDRAL - PARIS
Papa, salutând credincioșii la Catedrala Notre-Dame din Paris. Foto: Profimedia
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În cadrul unui discurs despre Europa ținut în Franța și urmărit cu mare interes, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat părțile beligerante să facă concesii pentru a asigura pacea în Ucraina, relatează Politico.

„Din păcate, războiul a revenit, chiar și în Europa”, a declarat papa în orașul Metz, situat în estul țării. „Trebuie să ne angajăm într-un dialog răbdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri și să fim dispuși să renunțăm la anumite poziții pentru binele suprem al păcii”.

În ultima zi a vizitei sale oficiale în Franța, suveranul pontif a abordat teme de interes european. Pe parcursul acestei vizite, el a purtat discuții cu președintele Emmanuel Macron, a oficiat o liturghie cu participare numeroasă în centrul Parisului și a făcut apel la dialog și compasiune față de migranți. 

Într-un discurs ținut în fața unei săli arhipline, papa nu a precizat ce concesii consideră că ar trebui să facă Kievul sau Moscova pentru a asigura pacea. Forțele ruse bombardează în mod constant Ucraina și încearcă să avanseze în regiunea Donețk, dar armata Kremlinului nu a reușit până acum să cucerească Kievul, după mai bine de patru ani și jumătate de război total.

În ultimele luni, suveranul pontif a jucat un rol activ, insistând asupra încetării ostilităților din Ucraina. În luna august, papa Leon l-a trimis pe arhiepiscopul Paul Gallagher, echivalentul ministrului său de externe, la Moscova pentru a se întâlni cu oficiali, printre care și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Un alt emisar al Vaticanului urmează să viziteze Rusia în această săptămână.

Aceste vizite evidențiază faptul că Leon își asumă un rol mai proactiv în încercarea de a media conflictul din Ucraina, în contextul în care Europa este practic absentă din diplomația cu Rusia, deși ministrul german de Externe, Johann Wadephul, s-a întâlnit cu Lavrov la New York în weekend.

Suveranul pontif a cerut în repetate rânduri încetarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și și-a exprimat speranța că negocierile vor fi reluate și vor conduce la o soluție diplomatică.

În discursul său despre Europa, Papa l-a elogiat, de asemenea, pe Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori ai Uniunii Europene și catolic practicant. De asemenea, el a îndemnat ca migranții să fie primiți „ca și cum ar face parte din propria familie”, într-un moment în care partidele anti-imigrație sunt în ascensiune în toată Europa, inclusiv în Franța, unde partidul de extremă dreapta al Marinei Le Pen, Adunarea Națională, se află în fruntea sondajelor.

„Trebuie să înțelegem semnificația istorică a ceea ce se întâmplă, și anume o întâlnire fără precedent între popoare și culturi, care ne îndeamnă să ne redescoperim rădăcinile în moduri noi și creative, ascultându-i în același timp cu atenție pe ceilalți”, a spus el.

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Editor : A.M.G.

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