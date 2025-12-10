Live TV

Papa Leon susține că politica lui Trump ar putea submina unitatea transatlantică. Avertisment despre acordul pentru pace în Ucraina

Data publicării:
papa leon
Papa Leon al XIV-lea / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Vaticanul își exprimă îngrijorarea cu privire la schimbarea strategiei SUA față de Europa Noua doctrină și comentariile lui Trump adâncesc tensiunile transatlantice Întâlnirea cu Zelenski s-a concentrat pe negocierile de pace și copiii ucraineni răpiți

După întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, marți, 9 decembrie, Papa Leon le-a declarat reporterilor că preferă să nu comenteze pe larg noua Strategie de Securitate Națională a SUA, dar a afirmat că anumite părți ale acesteia indică „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între Europa și SUA”, anunță Kyiv Post.

Declarațiile Papei - rare prin tonul și claritatea lor - reflectă îngrijorările crescânde din Kiev și din capitalele europene că politica SUA s-ar putea orienta către obiective de pace tranzacționale, în absența leadership-ului european. Cu Ucraina respingând concesii teritoriale, Vaticanul oferindu-se ca mediator și Europa dezbătând viitoarea sa autonomie strategică, echilibrul transatlantic pare să intre într-o nouă fază, arată suveranul pontif.

Vaticanul își exprimă îngrijorarea cu privire la schimbarea strategiei SUA față de Europa

„Comentariile făcute recent despre Europa, inclusiv în interviuri, cred că încearcă să distrugă ceea ce consider că trebuie să fie o alianță foarte importantă astăzi și în viitor”, a afirmat el. „Căutarea unui acord de pace fără a include Europa în discuții este nerealistă. Războiul se desfășoară în Europa”.

Potrivit Reuters, papa a adăugat că garanțiile de securitate pentru Ucraina „astăzi și în viitor” trebuie să implice Europa. „Nu toată lumea înțelege acest lucru”, a spus el, dar a susținut că există o oportunitate pentru liderii europeni de a „se uni și de a căuta împreună o soluție”.

Papa Leon a reiterat că Vaticanul rămâne pregătit să găzduiască negocierile de pace - menționând din nou că oferta a fost refuzată până în prezent, o remarcă interpretată pe scară largă ca fiind îndreptată către Moscova, fără a-l numi pe liderul rus Vladimir Putin.

Noua doctrină și comentariile lui Trump adâncesc tensiunile transatlantice

Noua Strategie de Securitate Națională a Washingtonului conturează o schimbare majoră față de politica transatlantică anterioară a SUA, propunând oprirea extinderii NATO și avertizând că Europa riscă „dispariția civilizației”.

Documentul îndeamnă la încetarea percepției NATO ca „alianță în continuă expansiune”, marcând o schimbare semnificativă față de politica transatlantică anterioară a SUA.

Reflectând pozițiile prezentate în noua Strategie de Securitate Națională a SUA, Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa Europei într-un interviu recent acordat Politico, calificând liderii europeni drept „slabi” și afirmând că „vor să fie atât de corecti din punct de vedere politic” și „nu știu ce să facă”. Referindu-se la războiul din Ucraina, el a adăugat: „Europa nu produce. Vorbim despre Ucraina. Ei vorbesc, dar nu produc. Iar războiul continuă să dureze”.

Întâlnirea cu Zelenski s-a concentrat pe negocierile de pace și copiii ucraineni răpiți

Zelenski, care a sosit în Italia după discuțiile de luni de la Londra, i-a mulțumit pontifului pentru „rugăciunile sale constante” și pentru susținerea unei „păci juste”, invitându-l să viziteze Ucraina.

„L-am informat pe papa despre eforturile diplomatice depuse împreună cu Statele Unite pentru a ajunge la pace. Am discutat despre acțiunile viitoare și despre medierea Vaticanului în vederea returnării copiilor noștri răpiți de Rusia”, a scris Zelenski pe X.

Ucraina acuză Moscova că a răpit peste 19.000 de copii din 2022. Rusia neagă acuzația, susținând că transferurile au fost făcute din motive de siguranță.

După audiența de la Castel Gandolfo, Zelenski a purtat consultări suplimentare cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Pe fondul semnalelor schimbătoare din partea Washingtonului, conducerea ucraineană se teme că eventualele condiții negociate de SUA ar putea acorda Moscovei concesii fără a oferi Ucrainei garanții de securitate fiabile pe termen lung. Zelenski a exclus cedarea de teritorii către Rusia și se teme că un acord de pace favorabil Moscovei ar putea submina suveranitatea Ucrainei.

Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț