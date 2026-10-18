„Parcă am fi trecut printr-un război”. Așa descriu locuitorii Parisului dimineața de după protestele violente care au lăsat în urmă mașini incendiate, magazine jefuite și străzi pline de resturi. Oamenii povestesc că le-a fost teamă să iasă din case, în timp ce în mai multe orașe din Franța au avut loc incendieri și distrugeri, anunță France24.

Franța numără pagubele după protestele de sâmbătă, care au degenerat în violențe, jafuri și incendieri în mai multe orașe. Aproximativ 1.500 de afaceri au fost avariate, iar pierderile sunt estimate la sute de milioane de euro. Poliția a arestat circa 1.800 de persoane, în timp ce guvernul francez pregătește măsuri de sprijin pentru comercianții afectați.

Franța era încă în stare de șoc duminică, după distrugerile provocate de protestele violente din ziua precedentă. În timpul manifestațiilor, o primărie istorică a fost incendiată, iar mai multe magazine au fost jefuite.

„Parcă am fi trecut printr-un război”, a declarat Mehmet Ozeden, un locuitor în vârstă de 78 de ani din centrul Parisului, în timp ce privea baricadele arse rămase pe străzi după proteste.

Violențele complică situația președintelui Emmanuel Macron, cu aproximativ șase luni înaintea alegerilor prezidențiale în urma cărora va fi ales succesorul său. Incidentele au avut loc după mai multe săptămâni de proteste studențești, dintre care unele au degenerat, de asemenea, în violențe.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că aproximativ 1.800 de persoane au fost arestate în urma protestelor și jafurilor. Autoritățile au deschis anchete pentru identificarea celor responsabili.

„Sunt în curs anchete pentru identificarea autorilor acestor fapte, astfel încât aceștia să poată fi aduși în fața justiției”, a declarat ministrul.

Magazine jefuite și clădiri incendiate

Mașini incendiate, vitrine sparte și resturi carbonizate au rămas pe numeroase străzi din Paris. Autoritățile au anunțat că 557 de persoane se aflau în arest în capitală, după ceea ce au descris drept un număr record de arestări.

Parisul a fost scena unui nivel de violență fără precedent în experiența recentă a autorităților locale, a declarat Lamia El Aaraje, viceprimarul capitalei franceze.

Sute de magazine au fost jefuite la Paris și în alte orașe, printre care Marsilia, Bordeaux, Nisa și Strasbourg, în timpul protestelor declanșate de nemulțumirile legate de costul vieții.

O persoană a murit în timpul marșului principal din Paris, însă autoritățile au precizat că decesul a avut cauze medicale și nu a fost legat de violențele din timpul manifestațiilor.

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Potrivit Federației Comerțului cu Amănuntul, aproximativ 1.500 de afaceri au suferit pagube, iar pierderile sunt estimate la sute de milioane de euro.

Anita Gras, o locuitoare a Parisului care a ieșit să alerge printre resturile lăsate în urmă de proteste, a povestit că a văzut tineri jefuind un magazin de încălțăminte sport.

„Au rămas până la ora 1:00 dimineața. Ne era teamă că vor arunca cu obiecte în noi”, a spus ea.

O altă localnică, Cecile Rogue, în vârstă de 57 de ani, a descris scenele de vandalism în timp ce privea o grămadă de biciclete carbonizate.

„Este îngrozitor, terifiant. Ieri, sâmbătă, au venit aici grupuri de tineri care au jefuit și au distrus totul, fără să fie trași la răspundere”, a declarat aceasta.

O primărie istorică, distrusă de incendiu

Orașul Limoges și-a pierdut primăria din secolul al XIX-lea în urma unui incendiu izbucnit în timpul protestelor. Prefectul local, Maurice Barate, a declarat pentru postul de știri LCI că focul a fost provocat intenționat de „o hoardă sălbatică” și că a fost stins abia duminică dimineața.

La Lyon, primarul Gregory Doucet a descris drept „abominabil” haosul care a cuprins orașul timp de câteva ore.

Un birou de turism din centrul orașului Lyon a fost incendiat, în timpul unor incidente marcate de confruntări și jafuri.

Violențele au declanșat un schimb de acuzații pe scena politică franceză. Guvernul și lidera extremei drepte, Marine Le Pen, au dat vina pe grupurile de extremă stânga, în timp ce liderul extremei stângi, Jean-Luc Melenchon, a acuzat autoritățile că au contribuit la amplificarea tensiunilor.

Viceprimarul socialist al Parisului, Lamia El Aaraje, a acuzat partidul lui Le Pen că „se comportă ca un pompier piroman”, folosind criza pentru a-și promova ambițiile prezidențiale.

Vicepreședintele american JD Vance a comentat, la rândul său, situația din Franța. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a sugerat că tulburările sunt consecința faptului că Franța „a importat lumea a treia”.

Guvernul francez pregătește o reuniune de criză

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu urma să prezideze luni, la ora 08:00 GMT, o reuniune de criză cu miniștrii, potrivit biroului său.

Discuțiile urmau să vizeze pagubele provocate de proteste, despăgubirile și ajutoarele pentru magazinele afectate, precum și măsurile judiciare împotriva celor responsabili de actele de violență.

Sâmbătă, la Paris, turiștii au fost văzuți fugind cu bagajele pe străzi acoperite de gaze lacrimogene, în timp ce protestatarii se confruntau cu forțele de ordine.

Un turist danez, Soren Petersen, a declarat pentru AFP că este trist să vadă distrugerile provocate clădirilor din capitala franceză.

„Nu este o manifestație, este cu mult mai mult decât o manifestație obișnuită”, a spus acesta.

O turistă americană, Jill Burns, a declarat, la rândul său: „Ne-a fost frică”.

Ministrul de Interne a afirmat că aproximativ 500 de polițiști, pompieri și paramedici au fost răniți în timpul protestelor.

Potrivit Ministerului de Interne, la manifestațiile organizate la nivel național au participat aproximativ 550.000 de persoane. Sindicatul CGT a avansat un bilanț de 800.000 de participanți.

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În orașul Saint-Etienne, din sudul Franței, un băiat de 17 ani și-a pierdut mâna dreaptă în urma exploziei unei grenade folosite pentru dispersarea mulțimii.

Analistul Mujtaba Rahman, de la grupul de analiză Eurasia Group, a scris pe X că majoritatea manifestațiilor de sâmbătă au fost pașnice, iar violențele ar fi fost provocate de grupuri de extremă stângă, în timp ce jafurile ar fi fost comise de grupuri oportuniste din suburbiile sărace.

„Toate acestea sunt vești bune pentru Marine Le Pen”, a afirmat analistul, referindu-se la posibilele consecințe politice ale crizei.

Editor : C.A.