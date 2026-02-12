Live TV

Video Un bărbat a fost împușcat de polițiști la Paris, după ce i-a amenințat cu un cuțit

Data actualizării: Data publicării:
Incident extrem de violent într-o stație de autobuz din Paris. Un bărbat a fost împușcat de polițiști în momentul în care i-a amenințat cu un cuțit.

Un bărbat înarmat cu un cuțit a amenințat un șofer de autobuz în Paris miercuri după-amiază târziu, înainte de a fi împușcat de polițiștii care au sosit pentru a-l aresta. Conform rapoartelor inițiale, nimeni altcineva nu a fost rănit de agresor, în timp ce bărbatul a fost rănit în timpul intervenției, dar rănile sale nu îi pun viața în pericol.

Incidentul a avut loc la granița dintre arondismentele 5 și 13.

Se pare că totul a început cu o altercație, a cărei cauză rămâne necunoscută. Apoi, individul ar fi amenințat șoferul cu un cuțit, dar șoferul a reușit să închidă ușile autobuzului și să alerteze poliția.

Incidentul a continuat după ce bărbatul a  fost dat jos din vehicul, și chiar după  sosirea agenților de poliție. El a aruncat un scuter în direcția lor, după care a scos un cuțit și s-a îndreptat către ofițeri.

Întrucât nu a putut fi oprit de un polițist cu un pistol cu electroșocuri, un alt agent, a deschis focul și l-a împușcat de patru ori pe agresor.

La fața locului a fost mobilizată o prezență semnificativă a poliției, inclusiv mai multe mașini de poliție, soldați din cadrul Operațiunii Sentinelle și servicii de urgență.

Bărbatul a fost transportat de urgență la un spital, unde a fost internat în stare critică.

 

Editor : Sebastian Eduard

