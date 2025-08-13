Live TV

Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran

Complexul nuclear de la Natanz, Iran
De 22 de ani, aproape toată atenția Israelului – și a Washingtonului – s-a îndreptat asupra uzinei de îmbogățire a uraniului de la Natanz. Foto: Profimedia Images

Germania, Regatul Unit și Franța se declară pregătite să declanșeze mecanismul de reintroducere a sancțiunilor contra Iranului dacă nu se ajunge la o soluție negociată cu privire la programul nuclear iranian până la finalul lunii august, transmite miercuri BBC.

Într-o scrisoare adresată ONU, miniștrii de externe din cele trei țări subliniază că au indicat clar că, în cazul în care Teheranul nu dorește să ajungă la o soluție diplomatică până la finalul lui august 2025, sau nu fructifică oportunitatea unei prelungiri, ele sunt pregătite să declanșeze mecanismulce permite restabilirea ansamblului de sancțiuni internaționale față de Iran.

Ministrul de externe german Johann Wadephul, omologul său francez Jean-Noel Barrot și cel britanic David Lammy se declară totuși deplin angajați în favoarea unei soluționări diplomatice a crizei provocate de programul nuclear iranian și își vor continua schimburile de opinii în vederea ajungerii la o soluție negociată.

Scrisoarea, adresată secretarului general al ONU Antonio Guterres și Consiliului de Securitate, intervine la două luni după loviturile aeriene israeliene și americane asupra unor obiective nucleare din Iran. La capătul acestui conflict de 12 zile, Iranul și-a suspendat cooperarea, deja limitată, cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Însă duminică, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a anunțat că un director general adjunct al AIEA este așteptat a doua zi la Teheran pentru a discuta despre un nou cadru de cooperare.

În luna iulie, Araghchi a trimis o scrisoare la ONU în care afirma că Germania, Regatul Unit și Franța nu dispun de legitimitatea necesară pentru a reintroduce mecanismul de sancțiuni. În scrisoarea lor, miniștrii de externe german, britanic și francez subliniază că aceste afirmații iraniene sunt neîntemeiate.

Cele trei țări, alături de SUA, Rusia și China, sunt semnatarele acordului convenit cu Iranul în 2015 ce prevede restricții importante în programul nuclear iranian, în schimbul unei ridicări graduale a sancțiunilor impuse de ONU.

SUA s-au retras unilateral din acest acord în 2018 și au reimpus sancțiuni contra Teheranului, dar Germania, Regatul Unit și Franța și-au reafirmat atașamentul față de acest pact și au declarat că doresc să continue schimburile comerciale cu Iranul. 

Citește și Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone Shahed, în timp ce Teheranul nu s-a ales cu nimic

