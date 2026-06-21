La începutul lunii martie, președintele francez Emmanuel Macron s-a aflat la o bază de submarine de pe coasta bretonă și a îngropat în liniște patru decenii de ortodoxie nucleară franceză. Arsenalul avea să crească. Numărul avea să fie ascuns. Și, pentru prima dată, armele nucleare pe care Franța le-a construit pentru a apăra Parisul ar putea fi desfășurate într-o zi pentru a proteja Berlinul, se arată într-o amplă analiză War on the Rocks.

Trei schimbări simultane — o creștere a numărului de focoase nucleare; sfârșitul transparenței privind dimensiunea forței; și lansarea „descurajării avansate”, un cadru care oferă partenerilor europeni dialoguri strategice, invitații la exerciții nucleare franceze și potențiala bază avansată a unor aeronave franceze cu dublă capacitate — marchează o abatere semnificativă în politica nucleară franceză.

Acestea abandonează efectiv principiile nucleare tradiționale franceze de strictă suficiență, dezvăluire calibrată și restricție suverană, rafinate de-a lungul președințiilor succesive de la François Mitterrand la François Hollande. De acum înainte, arsenalul Franței va crește, dezvăluirea s-a încheiat, iar forțele nucleare franceze vor fi țesute, cu grijă, într-o arhitectură europeană de securitate mai largă. Asta dacă forțele politice interne franceze nu o dărâmă pe toată…

Schimbările de politică ale lui Macron aduc costuri politice acute care vor necesita o muncă semnificativă între Franța și partenerii săi nucleari.

În primul rând, ca o poliță de asigurare împotriva NATO, descurajarea avansată permite Europei să construiască o capacitate de rezervă fără a provoca în mod deschis Washingtonul, deși diferențele structurale dintre prezența avansată a Franței și partajarea nucleară a NATO ridică semne de întrebare serioase dacă Parisul poate cu adevărat liniști aliații obișnuiți cu integrarea operațională americană.

În al doilea rând, odată cu apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 și cu partidul de extremă dreapta Rassemblement National ostil angajamentelor nucleare europene, cadrul lui Macron s-ar putea să nu supraviețuiască arhitectului său.

În al treilea rând, un nou grup de coordonare nucleară bilaterală franco-germană - prima coordonare nucleară formală a Germaniei în afara NATO - reprezintă o abatere istorică de la acordurile anterioare de partajare. Cu toate acestea, istoria avertizează că propunerile de apărare colectivă conduse de Franța au un model de dezintegrare.

Inițiativa lui Macron ar putea fi cea mai semnificativă schimbare în descurajarea nucleară europeană din ultimele decenii, dar succesul său depinde de posibilitatea Parisului și a partenerilor săi de a o consolida prin consultări ministeriale regulate, exerciții comune și angajamente la nivel de tratat înainte ca politica internă franceză să intervină.

Descurajarea avansată ca asigurare pentru NATO

Propunerea lui Macron recunoaște implicit că un motiv principal pentru oferirea unui „plan B” este pierderea percepută a încrederii Europei în descurajarea nucleară extinsă a SUA, în cazul în care președintele Donald Trump își va îndeplini amenințările de a retrage Statele Unite din NATO.

Președintele francez a insistat că cadrul de descurajare avansată a fost dezvoltat „în deplină transparență cu Washingtonul” și este „complementar misiunii nucleare a NATO”.

În mod similar, Macron și cancelarul german Friedrich Merz au declarat că noua cooperare nu va face decât să „suplimenteze, nu să înlocuiască” acordurile actuale de descurajare și partajare nucleară ale NATO. Până în prezent, opt membri NATO au semnat „dimensiunea europeană” a descurajării nucleare franceze: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Olanda, Polonia, Suedia și Regatul Unit.

Comportamentul de evitare a atacurilor este de înțeles. Dacă factorul de descurajare american devine perceput ca fiind lipsit de substanță - fie printr-o retragere a avioanelor B-61 de pe teritoriul european, fie printr-o prăbușire mai amplă a încrederii în alianță - o alternativă condusă de Franța ar fi teoretic pregătită. Dar este oare suficient pentru a-i liniști pe aliații îngrijorați?

Există diferențe notabile între actualul acord de partajare nucleară al NATO și noua propunere franceză.

În primul rând, forțele nucleare franceze ar fi temporare, nu permanente, precum desfășurarea actuală de lungă durată a bombelor nucleare americane pe teritoriul a cinci aliați NATO (Belgia, Germania, Italia, Olanda și Turcia). Macron a declarat că orice desfășurare avansată a forțelor nucleare franceze ar fi temporară, implicând probabil avioane Rafale care transportă rachete de croazieră nucleare ASMPA-R în timpul exercițiilor multinaționale și „desfășurări circumstanțiale” - o formulare deliberat vagă care lasă deschise durata, amploarea și condițiile de declanșare ale oricărui acord de stabilire a unei baze.

În al doilea rând, și în mod conex, amplasarea bombelor nucleare americane pe teritoriul aliat implică în prezent instruirea și certificarea piloților națiunii gazdă pentru a le lansa. Acest lucru oferă aliaților un rol operațional direct. Prin contrast, propunerea franceză menține livrarea exclusiv în mâinile francezilor: avioane Rafale franceze cu echipaje franceze care operează de pe aerodromurile aliate prin rotație. Participarea aliaților este limitată la sprijinul națiunii gazdă. Aceasta este o prezență avansată, nu o partajare nucleară. Această distincție contează pentru acceptarea și reasigurarea aliaților. Un proces esențial de învățare și socializare ar putea fi pierdut prin restricționarea misiunilor nucleare la militarii francezi. Este de remarcat, însă, că nu toți aliații NATO participă la misiuni cu dublă capacitate.

În cele din urmă, dimensiunea relativ limitată a arsenalului nuclear al Franței - mai puțin de 300 de focoase nucleare - implică faptul că va fi dificil să li se asigure aliaților deja obișnuiți cu descurajarea extinsă a SUA o performanță deja suficient de dificilă. Deși o nouă doctrină a opacității ar face ca cantitatea Franței să fie teoretic imposibil de cunoscut, Macron a afirmat că „nu este nevoie de simetrie a arsenalelor”. Din punct de vedere istoric, doctrina nucleară a Franței a fost concepută pentru a proteja teritoriul francez, nu pentru a oferi opțiunile flexibile pe care aliații au ajuns să le aștepte sub protecția SUA, care se bazează pe superioritatea nucleară și capacitatea de contraforță. În schimb, „suficiența strictă” a Franței este o doctrină contravalorică: aceasta amenință să distrugă orașele unui inamic, nu să-i depășească sistematic capacitățile militare.

Jocul de noroc intern

Ambițiile nucleare ale lui Macron se bazează pe o fundație politică fragilă. Președinția sa se încheie în 2027, iar Constituția franceză interzice un al treilea mandat. Rassemblement National, care conduce în sondaje pentru următoarele alegeri, a prezentat în mod constant suveranitatea nucleară ca fiind nenegociabilă și a arătat puțin interes pentru legarea deciziilor strategice franceze de interesele aliaților.

Liderii partidului, Marine Le Pen și Jordan Bardella, consideră descurajarea avansată „o dispersare a mijloacelor noastre nucleare pe teritoriul european”, insistând că „descurajarea angajează națiunea. Nu este delegată”. În luna mai, Le Pen a scris că „ împărtășirea descurajării [franceze] înseamnă abolirea ei” și că o descurajare paneuropeană „ar slăbi și mai mult democrația noastră, care a fost deja deposedată de majoritatea puterilor sale în favoarea unor instituții supranaționale nealese”.

Într-adevăr, inversarea de către Macron a angajamentelor de transparență nucleară și dezarmare din epoca Sarkozy le-a oferit criticilor interni o linie de atac: că președintele demontează decenii de administrare nucleară responsabilă fără un mandat democratic în acest sens. Totuși, o președinție modelată de extrema dreaptă ar putea îngheța sau inversa cadrul de descurajare avansată propus înainte ca acesta să fie măcar implementat.

Acest lucru nu este lipsit de precedent. La sfârșitul anilor 1950, Guvernul francez sub conducerea prim-ministrului Guy Mollet a propus un program franco-italiano-german de arme nucleare. În 1958, la revenirea sa în viața politică, prim-ministrul de atunci, Charles de Gaulle, a respins propunerea, insistând asupra autonomiei strategice franceze și prefigurând decizia sa ulterioară de a se retrage din comandamentul militar multinațional integrat al NATO. Tiparul Franței de a iniția și apoi de a se retrage din propunerile europene de apărare este tocmai ceea ce îi face pe aliați sovăitori astăzi.

Macron pare să înțeleagă vulnerabilitatea. Prin implicarea a opt aliați NATO în mecanisme formale de consultare și lansarea acum a unor exerciții comune, el încearcă să creeze pe teren fapte instituționale pe care un succesor le-ar considera costisitoare din punct de vedere politic de desființat. Grupul director franco-german, invitația adresată observatorilor aliați la exercițiile nucleare franceze și acordurile de stabilire a unor baze avansate servesc toate acestui scop. Dar 18 luni nu este mult timp. Dacă următorul președinte moștenește un cadru care există în mare parte pe hârtie, „descurajarea avansată” riscă să se alăture Comunității Europene de Apărare și proiectului nuclear Mollet pe lista inițiativelor franceze de apărare colectivă abandonate din cauza politicii interne.

Aliații Franței cunosc această istorie. Disponibilitatea lor de a investi capital politic în propunerea lui Macron va depinde de convingerea lor că aceasta poate rezista mai mult decât el.

Cuplarea franco-germană: adevărata descoperire structurală

Cooperarea franco-germană în domeniul apărării a suferit un regres vizibil începând din iunie, când Parisul și Berlinul și-au abandonat programul comun de avioane de vânătoare „Sistemul viitor de luptă aerian”, însă grupul director nuclear arată că relația este mai profundă decât orice proiect de achiziții publice. Pentru prima dată de la Războiul Rece, Germania construiește o relație nucleară în afara cadrului NATO și cu un aliat european. Aceasta s-ar putea dovedi a fi cea mai mare evoluție a noii doctrine nucleare a Franței. Cu toate acestea, reluarea simultană a angajamentului Berlinului față de umbrela SUA dezvăluie limitele disponibilității sale de merge mai departe.

Germania, o țară a cărei identitate postbelică este construită în jurul dependenței de garanția nucleară americană, instituționalizată prin decenii de participare la Grupul de Planificare Nucleară al NATO și la acordurile de partajare nucleară, testează acum apele cu un aliat european.

Noul grup director nuclear franco-german stabilește un cadru bilateral permanent pentru dialogul doctrinar și coordonarea capacităților convenționale, de apărare antirachetă și nucleare franceze.

Forțele germane vor participa la exercițiile nucleare franceze în acest an, începând ca observatori în cadrul exercițiului anual clasificat Poker, care simulează misiuni de atac nuclear, aproximativ echivalent cu Steadfast Noon al NATO, alături de vizite comune la situri nucleare strategice. Niciun aliat NATO non-nuclear nu a avut vreodată acest nivel de acces structurat la planificarea strategică a unei puteri nucleare în afara cadrului NATO.

Din perspectiva Germaniei, aceasta nu reprezintă o abatere de la acceptarea de lungă durată a descurajării nucleare ca fiind esențială pentru securitatea sa. Berlinul a găzduit arme nucleare americane și și-a antrenat piloții pentru misiunea nucleară încă din Războiul Rece. Ceea ce este nou este dorința de a construi o relație consultativă paralelă cu Parisul, prin care implicit se protejează împotriva fiabilității percepute diminuate a angajamentului nuclear al Washingtonului.

Decizia Germaniei din 2022 de a achiziționa F-35A - singura platformă certificată NATO pentru livrarea bombelor gravitaționale americane B61 - reprezintă o investiție concretă, pe termen lung, în umbrela nucleară a SUA. De fapt, tensiunile legate de viitorul sistem franco-germano-spaniol de luptă aerian au coincis cu rapoartele privind interesul Germaniei pentru extinderea comenzii sale de F-35A.

Prăbușirea proiectului emblematic comun de avioane de vânătoare al Europei, chiar dacă Berlinul și-a adâncit legăturile nucleare cu Parisul, surprinde ambivalența Germaniei. Deși Berlinul a negat oficial că își mărește comanda de F-35A, acest incident evidențiază riscul foarte real ca, în ciuda tuturor criticilor administrației Trump la adresa aliaților europeni, Berlinul să considere în continuare umbrela SUA ca fiind pariul mai sigur. Descurajarea britanică, adesea citată ca un potențial complement, nu rezolvă această dilemă: sistemul Trident al Regatului Unit depinde operațional de Statele Unite pentru întreținerea rachetelor și proiectarea focoaselor nucleare, ceea ce face dificilă susținerea unei garanții nucleare autonome anglo-franceze pentru Europa fără o cooperare americană continuă.

Riscuri și recompense nucleare

Propunerea nucleară a lui Macron prezintă mai multe riscuri pe care discursul din 2 martie le-a evitat cu grijă.

În primul rând, decalajul de reasigurare dintre descurajarea extinsă franceză și americană nu este doar politic, ci și operațional: partajarea nucleară a NATO oferă piloților aliați un rol direct în livrarea armelor, în timp ce Franța ar oferi consultanță și găzduire, păstrând în același timp controlul exclusiv asupra livrării. Nicio cantitate de exerciții comune nu poate acoperi această diferență calitativă fără o schimbare a doctrinei suverane franceze - lucru pe care Parisul l-a exclus.

În al doilea rând, arsenalul relativ mic al Franței, conceput în principal pentru a provoca daune inacceptabile centrelor vitale ale unui adversar, este nepotrivit pentru răspunsurile flexibile și gradate pe care le cere teoria extinsă a descurajării. Aliații NATO, condiționați de șase decenii de gândire americană de tip escaladare, vor considera o doctrină de tipul „totul sau nimic” dificil de acceptat ca alternativă credibilă. Frustrarea lui Merz față de Viitorul Sistem Aerian de Luptă evidențiază preocupări reale legate de apărarea europeană fără Statele Unite.

În al treilea rând, și poate cel mai incomod, alegerile prezidențiale franceze din 2027 introduc un potențial obstacol intern. Rassemblement National, care a tratat în mod constant suveranitatea nucleară ca fiind sacră și s-a opus angajamentelor de securitate care subordonează deciziile franceze intereselor aliaților, s-ar opune probabil extinderii garanțiilor nucleare franceze către partenerii europeni. Macron s-ar putea să nu dețină funcția suficient de mult timp pentru a consolida arhitectura pe care o construiește, amintind cum de Gaulle a demontat propunerile nucleare multilaterale ale Guvernului Mollet la sfârșitul anilor 1950.

Și totuși, inițiativa lui Macron oferă ceva ce niciun alt lider european nu are: un factor de descurajare nucleară ce nu poate fi retras peste Atlantic. A baza rachetele Rafale pe teritoriul european NATO complică probabil calculul de țintire al Rusiei, grupul director obligă Berlinul să se implice în strategia nucleară în loc să o externalizeze către Washington, iar implicarea a opt aliați în mecanisme formale creează costuri politice pentru orice viitor președinte francez care ar putea încerca să-i demanteleze.

Însă, nimic din toate acestea nu înlocuiește umbrela nucleară americană. Dar dacă această umbrelă se închide, Europa nu are s-o mai ia de la capăt.

Franța ar trebui să acționeze rapid pentru a formaliza mecanismele de consultare anunțate pe 2 martie, integrându-le în acorduri bilaterale care să oblige viitorii președinți, în loc să se bazeze pe diplomație personală. Cei opt aliați NATO, în special Germania, ar trebui să facă presiuni asupra Parisului pentru clarificări cu privire la ceea ce implică de fapt desfășurarea în avans, începând cu posibilitatea ca focoasele nucleare să însoțească avioanele franceze. Iar Washingtonul ar trebui să se abțină să trateze inițiativa lui Macron ca pe un concurent al NATO. O postură nucleară europeană mai rezistentă servește și intereselor americane, mai ales dacă o viitoare administrație își pune în aplicare amenințările de a-și reduce angajamentele în Europa. Cel mai rău rezultat pentru toate părțile ar fi un cadru avansat de descurajare, prea dezvoltat pentru a fi ignorat, dar prea fragil pentru a fi de încredere.

Editor : Ș.R.