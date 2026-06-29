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Parlamentari europeni au fost împiedicaţi să viziteze în Albania un centru de detenţie italian pentru migranţi

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centru italian de detentie pentru migranti in albania
Centrul de detenţie Gjader din Albania. Foto: Profimedia
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Din articol
„Vizita de astăzi a fost foarte dezamăgitoare şi ruşinoasă”

O delegaţie a Parlamentului European şi-a exprimat luni indignarea într-un comunicat pentru că a fost împiedicată să efectueze o „inspecţie completă a facilităţilor” de la centrul de detenţie Gjader din Albania, unde Italia intenţionează să externalizeze cererile de azil, relatează AFP.

Deschise în toamna anului 2024, centrele Gjader şi Shengjin au fost înfiinţate printr-un acord între guvernul Giorgiei Meloni, lidera partidului de extremă dreapta Fraţii Italiei, şi cel al prim-ministrului albanez Edi Rama. În baza acestui acord, migranţii reţinuţi în apele italiene vor fi transferaţi în Albania pentru a solicita azil.

Acest acord pe cinci ani, estimat la un cost anual pentru Italia de 160 de milioane de euro, se referă la bărbaţii adulţi interceptaţi de Marina sau de Gărzile de Coastă italiene în zona lor de căutare şi salvare din apele internaţionale.

Acest acord, puternic criticat, s-a confruntat cu numeroase provocări juridice. Invocând legislaţia europeană, judecătorii italieni pentru dreptul de azil au anulat numeroase transferuri de migranţi către Albania, notează AFP, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, adoptarea de către Parlamentul European la mijlocul lunii iunie a unei reforme privind înfiinţarea unor „centre de returnare” ar putea înlătura aceste obstacole. Mai multe sosiri au avut loc în ultimele săptămâni, deşi nu au fost publicate cifre oficiale.

„Vizita de astăzi a fost foarte dezamăgitoare şi ruşinoasă”

Migranţii sunt adăpostiţi în construcţii din prefabricate în care, atunci când AFP a putut vizita centrele în vara anului 2024, înainte de primele sosiri, căldura era insuportabilă.

„Vizita de astăzi a fost foarte dezamăgitoare şi ruşinoasă. Personalul ne-a pus într-adevăr multe obstacole. Nu am primit date, nu au răspuns la nicio întrebare şi nu ni s-a permis să intram efectiv în celule pentru a vedea care sunt condiţiile”, a declarat Tineke Strik, europarlamentară olandeză din grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, într-un comunicat.

„În ceea ce priveşte persoanele cu care am reuşit să vorbim, este clar că au dificultăţi în a solicita azil şi că mulţi dintre ele nu vad nicio cale de ieşire”, a adăugat ea.

Nici autorităţile albaneze, nici cele italiene nu au răspuns unei solicitări AFP până luni seara.

„Acesta este teritoriu italian, iar administrarea centrului se afla sub jurisdicţia autorităţilor italiene. Poliţia albaneză este responsabilă doar de securitatea externă”, a declarat Ministerul de Interne albanez.

Editor : Liviu Cojan

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