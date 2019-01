Parlamentarii britanici nu vor Brexit fără acord. Reacția UE

Parlamentarii britanici au votat marţi în favoarea unui amendament prin care se solicită guvernului să excludă posibilitatea de a părăsi Uniunea Europeană fără un acord, transmite Reuters.

FOTO: Getty Images

Votul 318 la 310 a fost împotriva premierului Theresa May, care afirmase că singura modalitate de a îndepărta un Brexit fără acord este de a vota în favoarea acordului cu UE.



Aşa-numitul amendament Spelman "respinge ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană fără un acord de retragere şi un cadru pentru relaţia viitoare".



În plus, parlamentarii britanici au votat marţi în favoarea unei propuneri care invită guvernul să înlocuiască aşa-numitul "backstop" nord-irlandez cu măsuri alternative pentru a asigura sprijinul legislativului în favoarea acordului Brexit al premierului Theresa May.



Amendamentul, prezentat de influentul deputat conservator Graham Brady, a fost adoptat cu 317 voturi pentru şi 301 contra şi întăreşte poziţia premierului Theresa May în perspectiva unor noi discuţii la Bruxelles pentru a încerca să renegocieze acordul Brexit, ceva ce UE a exclus până în prezent.



Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat că acordul privind separarea Marii Britanii de Uniunea Europeană nu a fost făcut pentru a fi renegociat.



"Acordul de retragere este şi rămâne cea mai bună şi singura modalitate de a asigura retragerea ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană", a declarat Donald Tusk prin intermediul unui purtător de cuvânt.



"Backstop-ul este parte a acordului de retragere şi acordul de retragere nu este deschis pentru renegociere", a mai spus acesta.

Sursa: Agerpres

Etichete:

,

,