Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru modul în care a adoptat programul SAFE de apărare

Parlamentul European a decis să acționeze în instanță Consiliul UE după ce a fost exclus din discuțiile privind importantul program de apărare SAFE, a anunțat miercuri serviciul său de presă, conform Euractiv.

În încercarea de a stimula industria europeană de apărare și de a încuraja statele UE să se reînarmeze, Comisia Europeană a activat o procedură de urgență pentru a ocoli Parlamentul.

„Parlamentul a depus astăzi (20 august) o cerere la Curtea de Justiție pentru anularea regulamentului SAFE”, a declarat serviciul de presă al Legislativului European pentru Euractiv.

SAFE, un program de împrumuturi pentru apărare în valoare de 150 de miliarde de euro, a fost propus în martie de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pentru a stimula cheltuielile în cel mai scurt timp posibil. În mai, miniștrii UE au dat aprobarea finală, fără a consulta Parlamentul European.

Până în prezent, 18 țări ale UE și-au exprimat oficial interesul de a contracta împrumuturi pentru oferte în valoare de cel puțin 127 de miliarde de euro.

În timp ce Parlamentul subliniază că „instrumentul beneficiază de sprijinul deplin al Parlamentului [...] este vorba despre temeiul juridic ales, care subminează legitimitatea democratică”.

Pentru a ocoli aprobarea parlamentară, von der Leyen a invocat o parte din tratatele UE (articolul 122 din TFUE), rezervată în mod normal pentru situații de urgență, cum ar fi pandemia de Covid-19, care accelerează procesul legislativ prin reducerea semnificativă a timpului de negociere al Parlamentului.

„Utilizarea articolului 122 pentru SAFE ca temei juridic a fost, în opinia Parlamentului, incorectă din punct de vedere procedural și pur și simplu inutilă. Aceasta subminează legitimitatea democratică în ochii publicului și nu există niciun parlament în lume care ar accepta acest lucru”, a declarat serviciul de presă al Parlamentului pentru Euractiv.

„De aceea, Parlamentul introduce o acțiune în justiție pe motivul bazei juridice inadecvate.”

Într-o scrisoare adresată președintei von der Leyen, șefa Parlamentului, Roberta Metsola, a avertizat în luna mai că Comisia ar putea fi dată în judecată. Von der Leyen a respins plângerea, argumentând că utilizarea clauzei de urgență este „pe deplin justificată”, întrucât SAFE este „o reacție excepțională și temporară la o provocare urgentă și existențială”.

Țările UE, care contează pe aceste împrumuturi, sunt încă în siguranță pentru moment. În cererea sa adresată Curții, Parlamentul a solicitat menținerea efectelor regulamentului până la adoptarea unui înlocuitor.

Editor : A.C.