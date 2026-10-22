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Parlamentul European, palmă diplomatică pentru Trump. CPI, sancționată de Casa Albă, dar premiată de PE pentru „libertatea de gândire”

Data publicării:
Treffen Bundeskanzler Stocker - EU-Parlamentspräsidentin Metsola
Roberta Metsola, președina Parlamentului European.. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Uniunea Europeană trebuie să apere mecanismele internaționale menite să protejeze justiția și responsabilizarea Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Parlamentul European a decis să ofere prestigiosul premiu „Saharov” pentru libertatea de gândire Curții Penale Internaționale, la doar câteva luni după ce Donald Trump a anunțat sancțiunii fără precedent îndreptate împotriva membrilor CPI.

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, a anunțat joi în plen laureatul ediției din 2026 și a declarat: „Uniunea Europeană se bazează pe respectarea principiului multilateralismului și a instituțiilor internaționale. Prin acordarea Premiului Saharov Curții Penale Internaționale și funcționarilor acesteia, Parlamentul European recunoaște activitatea importantă a Curții în ceea ce privește respectarea dreptului internațional și a justiției.”

Curtea Penală Internațională (CPI) anchetează și, dacă este cazul, judecă persoanele acuzate de crimele cele mai grave care privesc ansamblul comunității internaționale: genocid, crime de război, crime împotriva umanității și crima de agresiune.

Curtea joacă un rol fundamental în contextul luptei globale pentru eliminarea impunității. Aplicând justiția penală internațională, Curtea urmărește obiectivul de a-i trage la răspundere pe cei responsabili de infracțiuni și de a preveni repetarea acestora. Este un tribunal care se pronunță în ultimă instanță și completează activitatea instanțelor naționale. CPI este reglementată de un tratat internațional numit „Statutul de la Roma” și este prima curte penală internațională permanentă din lume.

Acest premiu scoate în evidență activitatea CPI, inclusiv anchetele, urmăririle penale, procesele și emiterea sau autorizarea mandatelor de arestare.

Uniunea Europeană trebuie să apere mecanismele internaționale menite să protejeze justiția și responsabilizarea

În rapoartele Parlamentului din 2025 privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune și privind drepturile omului și democrația în lume, deputații europeni s-au declarat profund îngrijorați de amenințările tot mai mari și de diversele valuri de sancțiuni impuse începând din 2025, în special de SUA, atât instituției, cât și procurorilor, judecătorilor, personalului și partenerilor Curții. Deputații consideră că aceste acte constituie atacuri grave la adresa sistemului judiciar internațional.

Deputații europeni au solicitat în repetate rânduri Comisiei Europene să activeze așa-numita „Lege UE de blocare” pentru a proteja de atacuri extrateritoriale funcționarii care lucrează în cadrul CPI și să garanteze că această curte își va putea continua activitățile în deplină independență. Legea de blocare protejează operatorii europeni, indiferent de dimensiunea lor sau de sectorul de activitate, prin anularea pe teritoriul UE a efectelor oricărei decizii juridice străine bazate pe legislația unor țări din afara Uniunii. Totodată, legea permite acestor operatori să ceară despăgubiri în justiție pentru daunele suferite din cauza aplicării extrateritoriale a legilor străine.

În rapoartele menționate anterior, deputații europeni au salutat și continuarea sprijinului financiar acordat de Uniune Curții Penale Internaționale, într-un moment deosebit de dificil pentru justiția internațională.

Toate țările Uniunii sunt părți la Statutul de la Roma, fiind astfel obligate să implementeze deciziile CPI. În acest context, deputații europeni au subliniat totodată că desconsiderarea dreptului internațional într-o măsură tot mai mare și politizarea dezbaterilor privind instituțiile judiciare internaționale constituie, în opinia lor, o amenințare existențială la adresa ordinii internaționale bazate pe norme.

Președinta CPI, însoțită de mai mulți judecători, a vizitat comisiile Parlamentului European în 2025 și 2026 pentru a explica deputaților europeni consecințele sancțiunilor SUA asupra îndatoririlor lor profesionale și a vieții personale.

Premiul Saharov pentru libertatea de gândire

Numit după fizicianul și dizidentul politic Andrei Saharov, Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost creat în 1988. El este acordat anual de către Parlament unor persoane sau organizații pentru a le recunoaște activitatea într-unul dintre următoarele domenii: apărarea drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, în special a libertății de exprimare, apărarea drepturilor minorităților, respectarea dreptului internațional, dezvoltarea democrației și apărarea statului de drept.

Ceremonia de decernare a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire, ediția 2026, va avea loc la Strasbourg în luna decembrie, în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European.

Amintim, preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care impune sancţiuni economice şi de călătorie care vizează persoanele care lucrează la anchetele Curţii Penale Internaţionale împotriva cetăţenilor americani sau a aliaţilor SUA, cum ar fi Israelul, repetând un demers pe care l-a făcut şi în timpul primului său mandat.

Editor : Alexandru Rotaru

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