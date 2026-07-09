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Parlamentul European prelungește temporar autorizarea monitorizării conversațiilor private de net de către marile companii tech

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drapele la intrarea in parlamentul european
Foto: Shutterstock
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Parlamentul European a votat joi pentru prelungirea temporară a permisiunii deja acordate unor companii cum ar fi Meta, Microsoft sau Google de a monitoriza conversaţiile private online pentru a detecta indicii materiale cu abuzuri sexuale împotriva copiilor, informează dpa.

Acordul precedent privind exceptarea serviciilor de mesagerie de la reglementările UE privind protecţia datelor a expirat în aprilie, când legislativul european a refuzat prelungirea fără amendamente, notează Agerpres.

Preşedinta PE, Roberta Metsola, a pus în dezbatere un aranjament de tranziţie, în timp ce negocierile pentru cadrul legislativ pe termen lung continuă.

Noile reglementări temporare se vor aplica până în aprilie 2028, dar înainte de intrarea în vigoare Comisia Europeană trebuie să răspundă kla propunerile PE, iar statele membre trebuie să îşi exprime acordul final.

Reglementarea exclude explicit intenţia de a permite încălcarea criptării end-to-end, între expeditor şi destinatar, caracteristică standard a unor aplicaţii cum ar fi WhatsApp şi Signal, dar permite scanarea automată a dispozitivelor finale, proces cunoscut ca „scanare la client”: software-ul de pe telefoane şi computere verifică direct conţinutul mesajelor, fotografiilor şi materialelor video înainte de criptare şi expediere.

Parlamentul European este în mare măsură împotriva acestor procedee, insistând că şi conţinutul care urmează să fie criptat trebuie să fie inviolabil şi intenţionând să se asigure că materialele care nu au fost deja identificate drept conţinut online cu abuzuri sexuale asupra copiile nu este raportat organelor judiciare fără a fi confirmat de un operator uman.

Editor : B.E.

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