Parlamentul European va dezbate în ianuarie acordurile UE-Mercosur, o moțiune de cenzură și sprijinul pentru Ucraina

O nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, controversele legate de acordurile comerciale UE-Mercosur și mai multe voturi privind sprijinul pentru Ucraina se află în centrul sesiunii din luna ianuarie a Parlamentului European, care se desfășoară la Strasbourg. Eurodeputații vor mai discuta relațiile UE-SUA, situațiile din Groenlanda, Iran și Venezuela, precum și prioritățile noii președinții cipriote a Consiliului UE.

După semnarea Acordului de parteneriat și a Acordului comercial interimar UE-Mercosur, programată pentru sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay, plenul Parlamentului European se va pronunța miercuri asupra a două propuneri ale eurodeputaților.

Este vorba despre două propuneri ale eurodeputaților din Parlamentul European, care cer sesizarea Curții de Justiție a UE pentru a verifica dacă acordurile UE–Mercosur respectă tratatele Uniunii.

Conform tratatelor UE, un astfel de aviz poate fi cerut de un stat membru, Parlamentul European, Consiliu sau Comisie. În cazul unui aviz negativ, acordurile nu pot intra în vigoare decât după modificări.

Moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene

Luni, eurodeputații vor dezbate în plen o nouă moțiune de cenzură îndreptată împotriva Comisiei Europene, votul final urmând să aibă loc joi, prin apel nominal.

Pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie să întrunească o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul European.

Marți, 20 ianuarie, Parlamentul European va discuta răspunsul UE la declarațiile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda.

Guvernele europene au respins ferm ideea unei eventuale achiziții a Groenlandei de către SUA, avertizând că un astfel de demers ar afecta suveranitatea, coeziunea NATO și securitatea transatlantică. Danemarca și autoritățile din Groenlanda au reiterat că teritoriul nu este de vânzare, dar s-au declarat deschise cooperării.

Tot miercuri, eurodeputații vor evalua stadiul relațiilor UE–SUA, solicitând o Uniune Europeană mai rezilientă și mai capabilă să acționeze strategic pe cont propriu.

UE, mai autonomă din punct de vedere strategic

Într-un proiect de raport adoptat în decembrie 2025, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a subliniat că, într-un context de schimbări în politica externă a SUA, UE trebuie să își consolideze autonomia strategică pentru a-și asigura reziliența.

Eurodeputații au reafirmat rolul esențial al SUA în conducerea NATO și în securitatea colectivă, dar au cerut o repartizare mai echitabilă a responsabilităților și o implicare mai mare a Europei în propria securitate, inclusiv în sprijinirea Ucrainei.

Miercuri, Parlamentul European va dezbate cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, rezultatele summitului UE din decembrie.

La acel summit, liderii europeni au reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și au convenit acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, finanțat prin împrumuturi UE, amânând, în același timp, utilizarea activelor rusești înghețate pentru despăgubiri.

Marți, plenul se va pronunța și asupra accelerării procedurilor pentru cooperarea consolidată a 24 de state membre, în vederea acordării unui împrumut pentru Ucraina, votul final fiind programat pentru joi, dacă procedura este aprobată.

Alte teme pe agenda Parlamentului European

Pe agenda sesiunii din ianuarie mai figurează dezbateri privind situațiile din Venezuela și Iran, marcarea a 40 de ani de la aderarea Spaniei și Portugaliei la UE, precum și prezentarea priorităților noii președinții cipriote a Consiliului UE de către președintele Nikos Christodoulides.

Sesiunea din ianuarie se anunță una dintre cele mai încărcate din acest început de an, cu decizii politice și juridice care pot influența atât relațiile externe ale Uniunii Europene, cât și direcția sa internă.

