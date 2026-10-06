Parlamentul Lituaniei spune „da” ridicării interdicţiei privind armele nucleare

Parlamentul Lituaniei a votat marţi în favoarea ridicării interdicţiei constituţionale asupra armelor nucleare în ţară în primul dintre cele două voturi necesare pentru această modificare, relatează Reuters.

Preşedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat în iulie că partidele politice au convenit asupra unui plan de ridicare a interdicţiei, semn al modului în care Rusia reevaluează calculele de securitate în regiune.

Reforma legislativă, care necesită o majoritate de două treimi în cadrul a două voturi parlamentare pentru a intra în vigoare, are ca scop eliminarea interdicţiilor instituite cu peste trei decenii în urmă, după ce Lituania s-a separat de Uniunea Sovietică.

Marţi, 106 membri ai parlamentului de la Vilnius, care numără 141 de locuri, au votat în favoarea modificării propuse, un al doilea vot fiind programat pentru 12 ianuarie 2027.

Nauseda a declarat că nu există planuri imediate de a stoca arme nucleare în Lituania, dar că eliminarea acestei prevederi ar permite ţării să ia măsuri dacă situaţia de securitate s-ar schimba.

Lituania va rămâne parte a Tratatului de Neproliferare Nucleară, asigurase Nauseda în iulie, notează Reuters.

Editor : Sebastian Eduard