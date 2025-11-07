Parlamentul sârb a aprobat construirea unui hotel Trump pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave, bombardat de NATO în 1999

Parlamentul sârb a adoptat vineri o lege specială care permite construirea unui hotel de lux marca Trump în Belgrad, pe ruinele fostului sediu al armatei iugoslave bombardat de NATO în 1999. Opoziția acuză puterea că sacrifică memoria istorică „doar pentru a-i face pe plac lui Donald Trump”, în timp ce guvernul susține că proiectul va consolida relațiile cu Washingtonul.

Proiectul controversat, propus de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, fusese blocat după ce mai mulți oficiali sârbi implicați au fost acuzați de fraudă, relatează POLITICO.

Criticii se opun ridicării complexului de jumătate de miliard de dolari, care include un hotel și apartamente, pe terenul fostului sediu al armatei iugoslave. Clădirea a rămas în ruine după bombardamentele NATO din 1999, care au pus capăt războiului din Kosovo, iar locul este considerat un memorial neoficial și un reper al arhitecturii iugoslave din secolul XX.

În ciuda controverselor, parlamentul Serbiei a împins proiectul înainte, iar Partidul Progresist Sârb al președintelui Aleksandar Vučić a adoptat o lege specială pentru a elimina statutul de protecție culturală al sitului. Legislatorii au invocat o prevedere constituțională pentru a declara dezvoltarea ca proiect de importanță națională, ceea ce permite continuarea lucrărilor.

Liderii opoziției au atacat decizia guvernului. Deputata de centru-stânga Marinika Tepić a susținut că Belgradul sacrifică istoria țării „doar pentru a-l mulțumi pe Donald Trump”. „Într-un loc unde au căzut bombe, plănuiți acum să turnați șampanie”, a spus ea.

Pe de altă parte, Vučić a susținut că proiectul este necesar pentru a îmbunătăți relațiile cu Washingtonul, acuzând criticii că vor să blocheze „relațiile mai bune cu administrația Trump”.

Kushner, care nu are un rol oficial la Casa Albă, dar îl consiliază frecvent pe socrul său, a urmărit în ultimii ani mai multe proiecte imobiliare majore la nivel mondial, inclusiv un resort de lux în Albania. Affinity Partners, fondul de investiții privat fondat de Kushner, a primit din partea guvernului Serbiei, în 2022, o concesiune pe 99 de ani pentru a construi dezvoltarea Trump în Belgrad.

Activiștii anticorupție au ieșit în stradă în toată Serbia în ultimul an, protestând împotriva a ceea ce numesc lipsa de responsabilitate și impunitatea guvernului. În această săptămână, Comisia Europeană a subliniat ritmul lent al reformelor privind standardele anticorupție și statul de drept în raportul anual de progres pentru extindere.

