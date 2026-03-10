Live TV

Parlamentul Ungariei a adoptat o moţiune de respingere a aderării Ucrainei la UE. „Liderii europeni antrenează Europa în război”

Data actualizării: Data publicării:
Ursula Von Der Leyen și Viktor Orban
Ursula Von Der Leyen și Viktor Orban. Foto: Profimedia
Parlamentul Ungariei a adoptat marţi o moţiune prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, alocării de noi ajutoare militare pentru Kiev, transformării UE într-o alianţă militară şi oricăror măsuri care pot submina suveranitatea statelor membre ale Uniunii, transmite MTI.

În favoarea textului au votat 142 de deputaţi, împotrivă - 28, iar patru s-au abţinut.

Moţiunea afirmă că liderii UE iau decizii care duc la escaladarea tensiunilor şi riscă să antreneze Europa în război.

Aderarea Ucrainei la Uniune este respinsă explicit, cu justificarea că primirea ca membru a unui stat aflat în război ar implica UE în conflict; în plus, Ucraina nici nu satisface criteriile pentru aderare.

Parlamentul cere guvernului ungar să evite contribuţiile la negocierile de aderare cu Ucraina, să refuze orice ajutor financiar sau militar pentru Kiev şi să împiedice intrarea Ungariei sau a UE în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Viktor Orban găsește o utilitate Ucrainei și devine critic cu Moscova: „Securitatea noastră, mai bună dacă nu suntem vecini cu Rusia”

Ce bani a primit Ucraina

Deputaţii subliniază că UE a alocat deja Ucrainei 193,3 miliarde de euro de la începutul războiului, adică de aproape trei ori mai mult decât a primit net Ungaria din 2024, când a aderat la Uniune. Mai mult, Bruxellesul intenţionează să mai acorde Kievului în 2026-2027 un împrumut de 90 de miliarde de euro care va putea fi rambursat doar din eventuale despăgubiri post-conflict din partea Rusiei.

Legislativul de la Budapesta avertizează că Ucraina ar putea primi peste 360 de miliarde de euro din următorul buget pe şapte ani al UE, sumă care ar urma să fie acoperită prin reducerea subvenţiilor pentru coeziune şi agricultură. Moţiunea consemnează că Ucraina a cerut 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucţie şi 700 de miliarde pentru cheltuielile militare pe următorul deceniu.

Contribuţia Ungariei la aceste eforturi ar însemna costuri de 1,4 milioane de forinţi, adică 3.500 de euro, pentru fiecare familie ungară.

Textul cere acţiuni ferme pentru blocarea politicilor europene care deturnează către Ucraina fonduri ungare sau resurse ale UE şi respinge încercările instituţiilor de la Bruxelles de a ocoli cerinţele de unanimitate pentru adoptarea deciziilor Uniunii.

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”

 

