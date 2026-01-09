Live TV

„Parteneriat de 100 de ani UK-Ucraina”. Secretarul britanic al Apărării și omologul său ucrainean au semnat documentele la Kiev

Data publicării:
Secretarul britanic al Apărării, John Healey
Secretarul britanic al Apărării, John Healey. Foto: Profimedia

Secretarul britanic al Apărării, John Healey, aflat în vizită la Kiev, și omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal, au semnat o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a acordului de parteneriat în domeniul apărării pe o perioadă de 100 de ani, semnat anterior de cele două țări, anunță European Pravda.

Șmîhal a declarat că, în timpul vizitei lui Healey, Ucraina și Marea Britanie au semnat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea parteneriatului lor de apărare pe o perioadă de 100 de ani.

„Documentul oficializează cooperarea în domeniul apărării pentru 2026 într-o serie de domenii cheie de securitate. Acesta este un pas important către implementarea proiectelor de amploare, posibilă datorită Acordului de parteneriat pe o perioadă de 100 de ani între Ucraina și Regatul Unit”, a declarat el.

Denîs Șmîhal a adăugat că, împreună cu reprezentanții serviciilor de informații ucrainene și ai Statului Major General, l-a informat pe Healey cu privire la consecințele ultimului atac combinat de amploare al Rusiei, care a avut loc peste noapte.

„Consolidarea apărării aeriene și asigurarea unui stoc suficient de muniție pentru aceste sisteme rămân priorități cheie”, a subliniat el, adăugând că Regatul Unit a contribuit în mod semnificativ la capacitatea de apărare a Ucrainei.

În ianuarie 2025, Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord privind un parteneriat pe 100 de ani, iar cu un an înainte, în ianuarie 2024, Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord bilateral de securitate, primul dintr-o serie mai largă de acorduri pe care Kievul le-a încheiat ulterior cu partenerii săi internaționali.

