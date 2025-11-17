Live TV

Partide politice din Danemarca, vizate de un atac cibernetic înainte de alegerile locale. Cine se află în spatele incidentului

Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Site-urile mai multor partide politice din Danemarca au fost inaccesibile luni dimineaţa, după ce au fost ţinta unui atac cibernetic revendicat de hackeri pro-ruşi, în ajunul alegerilor municipale şi regionale, relatează AFP.

Site-urile Partidului Conservator şi al Listei Unităţii (n.r. stânga radicală) au fost inaccesibile pentru scurt timp, a constatat agenţia franceză de presă.

Copenhagen Post, un ziar online în limba engleză, a fost de asemenea afectat de atacul cibernetic.

Dragi cititori, site-ul nostru este în prezent indisponibil şi afişează un mesaj de eroare +502 - Bad Gateway+, a postat publicaţia pe Instagram.

Serviciile de informaţii militare daneze ne-au informat că o cauză probabilă este un atac cibernetic DDoS (Distributed Denial of Service), deoarece relatarea noastră despre alegerile locale din 18 noiembrie ne-a transformat într-o ţintă, a scris publicaţia.

Pe reţelele sociale, grupul de hackeri pro-rus NoName057(16) a scris la scurt timp după ora 08:00 GMT că vizează site-urile mai multor partide politice daneze, precum şi pe cel al postului public de radio DR.

Săptămâna trecută, acelaşi grup a revendicat responsabilitatea pentru atacurile cibernetice împotriva site-urilor mai multor municipalităţi daneze, instituţii publice, precum şi pe cel al unei companii de apărare.

Într-o evaluare a riscurilor privind alegerile locale, serviciile de informaţii daneze au evaluat la începutul lunii noiembrie riscul de atacuri cibernetice ca fiind ridicat.

Este probabil ca grupuri de hackeri pro-ruşi să lanseze atacuri DDoS împotriva site-urilor având legătură cu alegerile, au estimat acestea.

Contactate de AFP, serviciile de informaţii militare au afirmat că incidentul este monitorizat de Agenţia Daneză de Protecţie Civilă.

