Partide politice din Danemarca, vizate de un atac cibernetic înainte de alegerile locale. Cine se află în spatele incidentului

Site-urile mai multor partide politice din Danemarca au fost inaccesibile luni dimineaţa, după ce au fost ţinta unui atac cibernetic revendicat de hackeri pro-ruşi, în ajunul alegerilor municipale şi regionale, relatează AFP.



Site-urile Partidului Conservator şi al Listei Unităţii (n.r. stânga radicală) au fost inaccesibile pentru scurt timp, a constatat agenţia franceză de presă.



Copenhagen Post, un ziar online în limba engleză, a fost de asemenea afectat de atacul cibernetic.

„Dragi cititori, site-ul nostru este în prezent indisponibil şi afişează un mesaj de eroare +502 - Bad Gateway+”, a postat publicaţia pe Instagram.



„Serviciile de informaţii militare daneze ne-au informat că o cauză probabilă este un atac cibernetic DDoS (Distributed Denial of Service), deoarece relatarea noastră despre alegerile locale din 18 noiembrie ne-a transformat într-o ţintă”, a scris publicaţia.



Pe reţelele sociale, grupul de hackeri pro-rus NoName057(16) a scris la scurt timp după ora 08:00 GMT că vizează site-urile mai multor partide politice daneze, precum şi pe cel al postului public de radio DR.



Săptămâna trecută, acelaşi grup a revendicat responsabilitatea pentru atacurile cibernetice împotriva site-urilor mai multor municipalităţi daneze, instituţii publice, precum şi pe cel al unei companii de apărare.



Într-o evaluare a riscurilor privind alegerile locale, serviciile de informaţii daneze au evaluat la începutul lunii noiembrie riscul de atacuri cibernetice ca fiind ridicat.



„Este probabil ca grupuri de hackeri pro-ruşi să lanseze atacuri DDoS împotriva site-urilor având legătură cu alegerile”, au estimat acestea.



Contactate de AFP, serviciile de informaţii militare au afirmat că incidentul este monitorizat de Agenţia Daneză de Protecţie Civilă.

