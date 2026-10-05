Live TV

Partidul german AfD ia în considerare o schimbare față de rădăcinile sale anti-UE, arată un document strategic

Data publicării:
AFD alternativa pentru germania
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Membrii partidului de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) pledează pentru o schimbare a opoziției de lungă durată a partidului față de apartenența Germaniei la Uniunea Europeană și la zona euro, potrivit unui document strategic consultat luni de Reuters.

Această mișcare ar marca o schimbare notabilă a unuia dintre principiile fondatoare ale AfD, partid creat în 2013 în mare parte ca opoziție la politicile de salvare a zonei euro și care a susținut de multă vreme dizolvarea uniunii monetare sau ieșirea Germaniei din aceasta.

Documentul, despre care a relatat pentru prima dată ziarul german Bild, pledează pentru o reformă fundamentală a blocului și a monedei, în loc de o retragere imediată. Dacă aceste eforturi ar eșua, partidul ar trebui să solicite organizarea unui referendum privind apartenența Germaniei la UE, se menționează în document.

De asemenea, documentul prevede transformarea UE într-o „uniune de națiuni suverane” mai puțin riguroasă, limitând rolul Bruxelles-ului în elaborarea politicilor interne și permițând derogări naționale în domenii precum migrația, finanțele UE și politica socială.

Documentul a fost elaborat de parlamentarii AfD din Parlamentul European, din Camera inferioară a Parlamentului german și din parlamentele landurilor, și a fost discutat în cadrul unei reuniuni luna trecută. O convenție a partidului, care va avea loc anul viitor, ar urma să aprobe orice modificare a platformei sale politice, veche de un deceniu.

Peter Boehringer, purtătorul de cuvânt al AfD pentru afaceri europene și un critic de lungă durată al monedei euro, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

AfD și-a extins constant baza de susținere prin campanii împotriva migrației, în urma afluxului de persoane care fugeau de războiul din Orientul Mijlociu în 2015, o strategie care a ajutat partidul să obțină o serie de succese electorale, cel mai recent în Saxonia-Anhalt.

AfD, care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile naționale de anul trecut, după conservatorii cancelarului Friedrich Merz, își propune să intre în guvernul federal până în 2029. Partidele politice principale din Germania refuză să coopereze cu AfD, pe care agenția națională de informații a etichetat-o drept „extremistă de dreapta”, o caracterizare pe care partidul o respinge.

Coliderul partidului, Alice Weidel, a descris euro ca fiind o „monedă slabă” într-un interviu acordat postului de televiziune ZDF în luna august, dar nu a mers până la a solicita în mod explicit ca Germania să renunțe la această monedă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Sediul central al PSD din București.
3
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digi Sport
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
flags of Germany and Russia painted on cracked wall
Avertismentul șefului spionajului de la Berlin: Germania riscă să fie implicată într-un conflict violent cu Rusia
studenta chineza la biblioteca universitatii din munchen
„Amenințare la adresa securității”. Un student rus la arte, considerat un risc pentru Germania. Ambasada i-a refuzat viza
The 191st Edition Of Oktoberfest In Munich, Germany - 04 Oct 2026
Oktoberfest 2026 la Munchen doboară recorduri: peste 7,4 milioane de vizitatori și un consum istoric de bere
Chancellor Merz Travels to Ukraine
Friedrich Merz, mesaj pentru Vladimir Putin de la Kiev: „Opriți acest război lipsit de sens. Atacurile barbare trebuie să înceteze”
Friedrich Merz
UE nu mai poate nega declinul lui Friedrich Merz. Cum arată cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles (Politico)
Recomandările redacţiei
nicusor dan consultari cotroceni
A patra desemnare. Nicușor Dan consultă partidele la Palatul...
navă lovită platforma pescarus
Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș. O navă turcească cu...
un sustinator al lui georgescu cu un steag in mana
Scandal în fața DIICOT după audierea socrului lui Georgescu. Un...
JURNAL ORA 13 CF 051026_40068
Csoma Botond exclude intrarea UDMR la guvernare alături de PSD. Ce...
Ultimele știri
Marcel Ciolacu speră că săptămâna aceasta să avem premier: „Am văzut că se face o politică de gherilă în România”
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Ne dorim să fim parte a soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au”
Fostul secretar al Armatei SUA: „Trump și-a început al doilea mandat cu o armată extrem de slab pregătită pentru războiul modern”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, abdomen sculptat la 41 de ani. Imaginile care au toate șansele să-i lase pe fani cu gura...
Cancan
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Fanatik.ro
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia...
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, lovitură de proporții: complexul care promite să schimbe sportul românesc: "Se lucrează în ritm...
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
"Copii de 13-14 ani pe teren, părinţi care se iau la bătaie pe margine". Conflict în tribune între părinți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”