Partidul german AfD ia în considerare o schimbare față de rădăcinile sale anti-UE, arată un document strategic

Membrii partidului de extremă dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD) pledează pentru o schimbare a opoziției de lungă durată a partidului față de apartenența Germaniei la Uniunea Europeană și la zona euro, potrivit unui document strategic consultat luni de Reuters.

Această mișcare ar marca o schimbare notabilă a unuia dintre principiile fondatoare ale AfD, partid creat în 2013 în mare parte ca opoziție la politicile de salvare a zonei euro și care a susținut de multă vreme dizolvarea uniunii monetare sau ieșirea Germaniei din aceasta.

Documentul, despre care a relatat pentru prima dată ziarul german Bild, pledează pentru o reformă fundamentală a blocului și a monedei, în loc de o retragere imediată. Dacă aceste eforturi ar eșua, partidul ar trebui să solicite organizarea unui referendum privind apartenența Germaniei la UE, se menționează în document.

De asemenea, documentul prevede transformarea UE într-o „uniune de națiuni suverane” mai puțin riguroasă, limitând rolul Bruxelles-ului în elaborarea politicilor interne și permițând derogări naționale în domenii precum migrația, finanțele UE și politica socială.

Documentul a fost elaborat de parlamentarii AfD din Parlamentul European, din Camera inferioară a Parlamentului german și din parlamentele landurilor, și a fost discutat în cadrul unei reuniuni luna trecută. O convenție a partidului, care va avea loc anul viitor, ar urma să aprobe orice modificare a platformei sale politice, veche de un deceniu.

Peter Boehringer, purtătorul de cuvânt al AfD pentru afaceri europene și un critic de lungă durată al monedei euro, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

AfD și-a extins constant baza de susținere prin campanii împotriva migrației, în urma afluxului de persoane care fugeau de războiul din Orientul Mijlociu în 2015, o strategie care a ajutat partidul să obțină o serie de succese electorale, cel mai recent în Saxonia-Anhalt.

AfD, care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile naționale de anul trecut, după conservatorii cancelarului Friedrich Merz, își propune să intre în guvernul federal până în 2029. Partidele politice principale din Germania refuză să coopereze cu AfD, pe care agenția națională de informații a etichetat-o drept „extremistă de dreapta”, o caracterizare pe care partidul o respinge.

Coliderul partidului, Alice Weidel, a descris euro ca fiind o „monedă slabă” într-un interviu acordat postului de televiziune ZDF în luna august, dar nu a mers până la a solicita în mod explicit ca Germania să renunțe la această monedă.

Editor : B.E.