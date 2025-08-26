Live TV

Partidul lui Viktor Orban a avut o reacție furioasă după ce primarul Budapestei a iluminat un pod peste Dunăre în culorile Ucrainei

pod budapesta
Foto: Gergely Karácsony/X

Partidul Fidesz al premierului conservator ungar Viktor Orban a reacţionat marţi cu indignare după ce primarul liberal al Budapestei, Gergely Karacsony, a iluminat în weekend un pod peste Dunăre în culorile albastru-galben ale drapelului Ucrainei cu ocazia zilei naţionale a acestei ţări.

Este „scandalos” că Gergely Karacsony a aprobat iluminarea Podului cu Lanţuri în culorile naţionale ucrainene, "mai ales după ce preşedintele ucrainean (Volodimir Zelenski) a ameninţat Ungaria", a transmis grupul Fidesz din consiliul general al primăriei capitalei Budapesta, relatează agenția MTI, citată de Agerpres.

„Ce ar trebui să facă un edil respectabil când propriul său popor este ameninţat şi şantajat de o altă ţară? Răspunsul lui Gergely Karacsony este că unul dintre podurile cele mai emblematice şi simbolice ale minunatei noastre ţări, Podul cu Lanţuri, trebuie iluminat în culorile acelei ţări”, a declarat un consilier municipal din partea Fidesz, Bela Radics.

„Podul cu Lanţuri nu trebuie să fie albastru-galben, ci roşu, alb şi verde”, culorile drapelului Ungariei, iar „dacă cineva atacă şi ameninţă poporul nostru, noi trebuie să apărăm cetăţenii ungari, nu să reprezentăm ucrainenii", a spus acelaşi politician din partidul lui Orban. El a remarcat în context că guvernul ungar a decis să nu sprijine aderarea rapidă a Ucrainei la UE, lucru care, „pe bună dreptate, este o chestiune sensibilă pentru preşedintele ucrainean" Volodimir Zelenski.

Partidul lui Orban este cu atât mai indignat de gestul primarului liberal cu cât acesta survine după ce furnizarea de petrol rusesc către Ungaria (şi de asemenea către Slovacia) prin conducta Drujba a fost oprită săptămâna trecută în urma a două atacuri ucrainene cu drone asupra unor infrastructuri ale oleoductului.

În timp ce Comisia Europeană nu a reacţionat la protestele Ungariei, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga i-a sugerat guvernului ungar să se plângă pe lângă „prietenii săi de la Moscova".

Orban a anunţat vineri că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată preşedintelui Donald Trump.

„I-am cerut ajutorul preşedintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba", a transmis Orban pe Facebook şi a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. „Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten", a scris Trump în răspunsul său.

Zelenski la rândul său a declarat săptămâna trecută că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban şi îl acuză de încălcarea "statului de drept" prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT sau adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria.

