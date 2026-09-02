Live TV

Partidul Tisza anunță din ce familie europenă va face parte. Singura condinție pusă de către Peter Magyar

Data publicării:
Ursula von der Leyen și Peter Magyar. Foto Facebook
Ursula von der Leyen și Peter Magyar. Foto: Facebook/Peter Magyar
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Partidul Tisza, aflat la guvernare în Ungaria, va fi „bucuros să se alăture" Partidului Popular European (PPE) odată ce Uniunea Europeană va închide procedura Articolului 7 deschisă împotriva Ungariei, a scris prim-ministrul Peter Magyar miercuri pe Facebook

După întâlnirea avută cu preşedintele PPE, Manfred Weber, la Budapesta, Magyar a spus că în discuţii au fost remarcate „multele lucruri care s-au schimbat în Ungaria de când nu se mai poartă campanii de ură cu ajutorul a miliarde de forinţi din fonduri publice".

Potrivit lui Magyar, Weber a spus că, în calitate de politician bavarez, a considerat întotdeauna sprijinul pentru Ungaria ca fiind o prioritate, şi că i-a fost dificil să se confrunte cu „campaniile de denigrare venite din resentimentul lui Viktor Orban", transmite MTI, potrivit Agerpres.

Weber şi-a oferit asistenţa pentru ca Ungaria să evite plata unui milion de euro zilnic „ca amenzi impuse din cauza regulilor privind refugiaţii aplicate la protejarea frontierelor externe ale Europei", a declarat prim-ministrul ungar.

El a adăugat că Ungaria va continua să controleze frontierele şi, la negocierea viitorului buget al UE, va cere rambursarea amenzilor aplicate până în prezent.

Promovarea intereselor cetăţenilor şi firmelor din Ungaria rămâne o prioritate pentru guvernul Tisza, care nu va oferi nimănui "o carte blanche în luarea deciziilor în UE".

Magyar a mai anunţat că se va întâlni cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, miercuri seară la Budapesta, pentru discuţii referitoare la viitorul buget multianual al UE şi la provocările cu care confruntă blocul comunitar.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
comisia europeana
2
Prima reacție a Comisiei Europene după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din...
Vladimir Putin
3
„Mă vor spânzura”. Putin se teme pentru viața sa și intenționează să trimită alte sute de...
ANI agentia nationala de integritate
4
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
5
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
MTVA headquarters in Budapest, Hungary, home of the country’s public service media organization, often described internationally as state media.
Un politician apropiat fostului premier Viktor Orbán avea putere nelimitată asupra mass-media publice din Ungaria
Peter Magyar
Peter Magyar consideră că UE se confruntă cu „o lipsă de conducere politică”: „Există deja sentimentul că ar trebui să ne schimbăm”
barbat cu catuse la maini
Un britanic căutat de 20 de ani de SUA a fost arestat după ce a trecut graniţa din România în Ungaria
Viktor Orban
Schimbare de discurs în partidul lui Viktor Orban. Fidesz spune că este „gata să colaboreze” cu noul guvern
Peter Magyar,
Magyar, nou mesaj ironic: „Paks e la capacitate maximă. Centrala nucleară din România, dată ca exemplu de așa-zișii experți, e oprită”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Augsburg, Bavaria, Germany - March 4, 2026: Warning sign on a train station platform with the message: Narrow platform a
Explozie la Augsburg, în Germania: un obiect suspect a fost găsit...
investitii PNRR nefinalizate
600 de locuințe pentru tineri și o cale ferată strategică, în impas...
Y2VkYjMyMGViYzM0YzQ2NDg3Mzk2MjhhZjQ1MzY3ZGM=.thumb
Cum se împarte avansul de 2,5 miliarde de euro din SAFE. Guvernul...
Ultimele știri
Sancțiunile UE, ocolite prin inteligența artificială. Presa rusă interzisă poate fi accesată prin ChatGPT, Claude și Grok
Prima de carieră didactică a fost plătită. Câți bani primesc dascălii și cât din ei trebuie să aloce cursurilor profesionale
Crește bilanțul morților după viitura devastatoare în Nepal. Alte 4.850 de persoane sunt în continuare dispărute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, fostul iubit al Soranei Cîrstea, a șocat cu mesajul său: ”Mi-e frică că nu am trăit...
editiadedimineata.ro
OpenAI a amânat dezvoltarea noului său model AI în urma atacului cibernetic asupra Hugging Face
Fanatik.ro
Hendrick Klein, portret de „patron”: „Cortacero de Cluj! Vine cu avionul, pleacă cu trenul”
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Are 100 de ani, dar face asta fără probleme! Imagini virale cu Dick Van Dyke, în timp ce face sport în curtea...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Femeile care au fost în concediu maternal în acești ani iau o pensie mai mică. Explicațiile Casei de Pensii
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
Richard Gere a împlinit la 77 de ani. Imaginile rare publicate de soția sa, cu 34 de ani mai tânără. „Te...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...