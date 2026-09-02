Partidul Tisza anunță din ce familie europenă va face parte. Singura condinție pusă de către Peter Magyar

Partidul Tisza, aflat la guvernare în Ungaria, va fi „bucuros să se alăture" Partidului Popular European (PPE) odată ce Uniunea Europeană va închide procedura Articolului 7 deschisă împotriva Ungariei, a scris prim-ministrul Peter Magyar miercuri pe Facebook

După întâlnirea avută cu preşedintele PPE, Manfred Weber, la Budapesta, Magyar a spus că în discuţii au fost remarcate „multele lucruri care s-au schimbat în Ungaria de când nu se mai poartă campanii de ură cu ajutorul a miliarde de forinţi din fonduri publice".

Potrivit lui Magyar, Weber a spus că, în calitate de politician bavarez, a considerat întotdeauna sprijinul pentru Ungaria ca fiind o prioritate, şi că i-a fost dificil să se confrunte cu „campaniile de denigrare venite din resentimentul lui Viktor Orban", transmite MTI, potrivit Agerpres.

Weber şi-a oferit asistenţa pentru ca Ungaria să evite plata unui milion de euro zilnic „ca amenzi impuse din cauza regulilor privind refugiaţii aplicate la protejarea frontierelor externe ale Europei", a declarat prim-ministrul ungar.

El a adăugat că Ungaria va continua să controleze frontierele şi, la negocierea viitorului buget al UE, va cere rambursarea amenzilor aplicate până în prezent.

Promovarea intereselor cetăţenilor şi firmelor din Ungaria rămâne o prioritate pentru guvernul Tisza, care nu va oferi nimănui "o carte blanche în luarea deciziilor în UE".

Magyar a mai anunţat că se va întâlni cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, miercuri seară la Budapesta, pentru discuţii referitoare la viitorul buget multianual al UE şi la provocările cu care confruntă blocul comunitar.

Editor : A.R.