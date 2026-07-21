Pasagerul aproape aspirat în timpul unui zbor a povestit clipele prin care a trecut și reproșează echipajului că era paralizat de frică

Ljubisa Karović își amintește de explozia de dinainte să fie aproape tras afară din avion, de zgomotul asurzitor al geamului spart care l-a trezit din somnul de pe locul 11F, de la geam, în zborul Ryanair de dimineață devreme din Grecia către Germania. Unsprezece zile și unsprezece nopți mai târziu, rămâne preludiul „haosului, catastrofei” care îl ține treaz noaptea. „Explozia este ceea ce îmi amintesc”, spune antreprenorul sârb într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Cu capul susținut de o orteză de gât, ochii ațintiți în depărtare, adaugă: „E zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii să dorm.”

Durerea îl bântuie încă pe Ljubisa Karović și este ușor de înțeles de ce. Arsurile și vânătăile de pe brațul său drept, care urcă până la axilă și piept, sunt mărturie a unui fapt pe care puțini îl vor uita: că pasagerul în vârstă de 61 de ani este singurul bărbat care a fost aspirat pe geamul unui avion – spart în timpul zborului în circumstanțe încă investigate – și a supraviețuit.

„Sunt norocos”, spune el cu o oarecare subestimare în timp ce lovește o muscă pe veranda vilei modeste pe care a închiriat-o în Katerini, stațiunea de coastă înfloritoare de lângă Salonic. „Nu-mi amintesc prea multe și încă mă dor capul și gâtul, dar sunt încă în viață. Ar fi putut fi centura de siguranță, faptul că era încă pusă. Dar poate că e soarta. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi.”

Abia 100 de ore au trecut de când Karović a fost externat din spital. Șocul, spune el, a fost copleșitor, iar faptul că poate povesti ce s-a întâmplat este un adevărat miracol. Avocatul său grec, Vasilis Tsiaras, îl descrie pe tatăl slab și abil a doi copii ca fiind „în viață din greșeală”.

„Ljubisa a intrat și ieșit din moarte”, spune el. „Când cabina a pierdut presiune, a fost aruncat pe fereastră din piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion care se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la 4.500 de metri, a ajuns cu capul și brațul drept în afara aeronavei, care se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. Imaginați-vă! S-a uitat la moarte, la cealaltă lume, și s-a întors.”

Pasagerii zborului FR1879, inclusiv soția lui Karović, Svetlana, așezată pe locul 14C, la trei rânduri în spatele soțului ei, încă își amintesc clar momentul în care geamul s-a spart, măștile de oxigen care au căzut, agitația care a urmat în timp ce sticlele și alte obiecte zburau prin aer și ceilalți pasageri îl apucau pe Ljubisa, încercând cu disperare să-l țină pe loc.

„M-am grăbit și eu. Nimeni din echipajul de cabină nu m-a ajutat. Au fost pasagerii”, a spus ea. „Un bărbat, cred că era albanez, a fost incredibil. A încercat să blocheze geamul, mai întâi cu o geantă care a fost aspirată imediat afară, apoi cu o valiză, lucru care a funcționat. Îi suntem veșnic recunoscători.”

Se crede că momentele insuportabile în care l-a văzut pe soțul ei „pe jumătate în avion și pe jumătate afară” au durat între un minut și jumătate și două minute.

„Mi-au spus că am leșinat de două ori și încă o dată în interiorul avionului și că fața mi s-a deformat pentru scurt timp din cauza presiunii, a rafalei de aer”, spune Karović cu voce blândă. „Soția mea îmi amintește de asta.”

Ryanair a apărat performanța personalului său, spunând că echipajul de cabină a făcut o „treabă fenomenală”. Tsiaras, avocatul, contestă acest lucru. Deși fiul lui Karović, Danjell, care a rezervat zborul, a fost contactat de companie, nici Ljubisa, nici Svetlana nu au fost contactați și nu au primit asistență sau sprijin, spune el.

„Nu avem nicio plângere față de pilot, care a respectat protocoalele de siguranță și a gestionat situația foarte bine”, adaugă Tsiaras referindu-se la coborârea rapidă pe care piloții sunt nevoiți să o facă în cazul în care o aeronavă pierde presiunea din cabină. „Clientul meu a leșinat de două sau trei ori, o dată în afara aeronavei când a fost tras pe geam și de două ori înăuntru când, din nou, și-a pierdut cunoștința. În niciun moment, echipajul de cabină nu s-a oferit să ajute.”

Ryanair a contestat această afirmație, spunând că, în timpul unei depresurizări și a unei coborâri rapide la o altitudine mai mică, toți pasagerii și echipajul de cabină sunt obligați să își pună centurile de siguranță și să își pună măști de oxigen. „De îndată ce aeronava a coborât la o altitudine sigură, echipajul nostru de cabină l-a ajutat pe domnul Karović, mutându-l pe locuri alternative (lângă soția sa) și a aranjat ca un medic de la bord să stea cu ei până când aeronava a aterizat în siguranță înapoi la Salonic. De asemenea, au aranjat ca asistența medicală să fie disponibilă la aterizarea din Salonic”, a declarat compania aeriană într-un comunicat transmis The Guardian.

Citând mărturiile martorilor, Tsiaras a susținut că personalul echipajului de cabină era paralizat de frică, probabil provocată de convingerea că, din cauza pierderii dramatice de altitudine, aeronava era pe cale să se prăbușească.

„Toată lumea a fost de acord că echipajul era în stare de șoc, temându-se că avionul era pe cale să se prăbușească. Ceilalți pasageri au fost cei care s-au mobilizat și i-au dat lui Ljubisa apă”, spune el.

Proprietar al unei fabrici de aluminiu din Serbia, care de ani de zile exportă mărfuri în străinătate, Karović, care călătorește frecvent de mult timp, se înfioară la gândul de a zbura din nou cu avionul.

Medicii au avertizat că recuperarea va fi lentă, recomandându-i să poarte orteza cervicală timp de cel puțin șase săptămâni, când vor stabili dacă este necesară o intervenție chirurgicală. „Sunt imagini care revin, zgomotul exploziei, haosul, dar vreau să mă recuperez”, spune el. „Și, da, ar trebui să existe și despăgubiri. Nu doar e-mailuri care s-au concentrat pe reprogramarea zborului.”

Întrebat dacă vrea să transmită vreun mesaj, își permite să zâmbească. „Asigură-te întotdeauna că porți centura de siguranță. Nu vreau ca nimeni să sufere din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat mie.”

Editor : Ș.R.