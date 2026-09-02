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Pastila pentru slăbit Wegovy ajunge în farmaciile din Europa. Care este prima țară din UE unde poate fi cumpărată

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Still life of Wegovy semaglutide tablets on a white background.
Comprimate Wegovy cu semaglutidă. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Pastila Wegovy versus injecția pentru slăbit. Care sunt diferențele

O nouă variantă a medicamentului Wegovy pentru slăbit este disponibilă de la 1 septembrie în farmaciile dintr-o țară a Uniunii Europene. Tratamentul se administrează zilnic, sub formă de pastilă, spre deosebire de varianta injectabilă, administrată o dată pe săptămână.

Începând cu 1 septembrie, pastila pentru slăbit Wegovy, produsă de compania daneză Novo Nordisk, este disponibilă în farmaciile din Germania, relatează Euronews. După aprobarea obținută în Uniunea Europeană în luna iulie, Germania este prima țară în care noua formă orală a Wegovy este comercializată. Novo Nordisk a descris autorizarea drept o „etapă importantă”.

Medicamentul, eliberat numai pe bază de prescripție medicală, este conceput ca o alternativă la injecția pentru slăbit deja disponibilă pe piață și conține aceeași substanță activă: semaglutida. Aceasta imită acțiunea unui hormon intestinal implicat în apariția senzației de sațietate.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a producătorului, prețul de vânzare în farmacii al pastilei pentru slăbit ar urma să fie cuprins între 170 și 280 de euro. În timp ce varianta injectabilă Wegovy este deja aprobată pentru adolescenții cu vârsta de cel puțin 12 ani, forma orală este autorizată numai pentru adulți.

Pastila Wegovy versus injecția pentru slăbit. Care sunt diferențele

Adulții cu exces ponderal care au luat semaglutidă sub formă de comprimate și-au redus greutatea corporală, în medie, cu aproximativ 13,6%, potrivit studiului OASIS-4, care a stat în mare măsură la baza autorizării în Uniunea Europeană. Studiul a fost realizat de o echipă internațională de cercetători.

În cadrul studiului, 205 participanți au primit medicamentul, iar 102 au primit placebo. În cazul tratamentului injectabil, scăderea în greutate a fost mai mare, de 19%. Perioada de tratament din studiul privind varianta injectabilă a fost însă de 72 de săptămâni, cu două luni mai lungă decât cea pentru comprimate, de 64 de săptămâni.

La fel ca varianta injectabilă, forma orală poate provoca reacții adverse. Mulți dintre pacienții care utilizează medicamentul se confruntă cu probleme gastrointestinale, printre care greață și diaree. Tratamentul poate provoca, de asemenea, inflamarea pancreasului.

Spre deosebire de injecție, comprimatul trebuie administrat zilnic. Injecția este administrată o singură dată pe săptămână. În cazul ambelor variante, însă, succesul tratamentului nu depinde doar de administrarea regulată, ci și de alimentație și activitate fizică, a declarat Julia Szendrödi, președinta Societății Germane de Diabet.

„Fie că vorbim despre injecție sau comprimat, medicamentele împotriva obezității nu sunt tratamente-minune pentru optimizarea greutății, ci componente ale terapiei unei boli cronice”, a declarat Szendrödi.

Ea a subliniat că utilizarea unor medicamente precum Wegovy trebuie să facă întotdeauna parte dintr-un plan terapeutic mai amplu. Medicamentele nu pot înlocui prevenția, a adăugat Szendrödi. În opinia sa, sunt necesare o etichetare nutrițională mai bună, standarde de calitate pentru mesele servite în școli și restricții privind publicitatea la alimente nesănătoase adresată copiilor.

La nivel internațional, competiția pe piața medicamentelor pentru slăbit este acerbă. Potrivit analiștilor, piața ar urma să genereze venituri anuale de 100 de miliarde de dolari pentru companiile farmaceutice până în 2030, relatează publicația economică Handelsblatt.

Medicamentele pentru slăbit sunt destinate persoanelor cu obezitate, cu un indice de masă corporală (IMC) de peste 30. În cazul unor afecțiuni asociate excesului ponderal, precum diabetul de tip 2 sau apneea de somn, acestea pot fi utilizate și de persoane cu un IMC mai mic de 30.

Editor : M.I.

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