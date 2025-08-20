Live TV

Patru cadavre descoperite de polițiști în fluviul Sena, lângă Paris. Un bărbat a fost arestat, fiind bănuit de crimă

Construction Sites for the Olympic Games in Paris, France - 19 Jun 2024
Fluviul Sena din Paris. Foto: Profimedia

Poliția franceză interoghează un bărbat suspectat de crimă, după ce patru cadavre au fost găsite în Sena, lângă Paris. În urma anchetei deschisă de autorități, un suspect a fost identificat și reținut în acest caz. Poliția nu a dat detalii despre el sau despre numărul de crime pentru care este interogat, arată BBC.

Prima victimă a fost descoperită de un trecător lângă un pod din Choisy-le-Roi, o suburbie din sud-estul capitalei, pe 13 august. Mai târziu în aceeași zi, poliția care cerceta zona a descoperit alte trei cadavre aflate în apă.

Procurorii spun că una dintre victime a fost strangulată, iar o alta prezenta leziuni violente.

Primul cadavru se afla în apă de puțin timp și a fost identificat ca fiind al unui bărbat de 40 de ani din localitate, au declarat procurorii.

Celelalte trei cadavre au fost găsite într-o „stare avansată de descompunere”, au adăugat aceștia.

Procurorii au subliniat că, până în prezent, nu există dovezi care să indice o legătură între victime. Acestea ar fi putut ajunge în apă în locuri separate, aflate în amonte, și duse de curenți până la poalele podului Choisy.

