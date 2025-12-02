Patru persoane sunt anchetate după moartea muncitorului român prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti, din Roma

Procurorii din Roma au pus sub anchetă patru persoane în legătură cu prăbuşirea parţială a unui turn medieval fortificat din capitala Italiei, pe 3 noiembrie, în urma căreia a murit un muncitor român, relatează marţi agenţia italiană de presă ANSA.

Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, a murit după ce a fost blocat timp de 11 ore sub dărâmăturile Torre dei Conti din Roma.

Muncitorul, care a fost scos viu de sub dărâmături, dar a murit la spital din cauza rănilor suferite, făcea parte dintr-o echipă care efectua lucrări de renovare şi restaurare a turnului, situat foarte aproape de Colosseum şi Forumul Roman.

Cei patru suspecţi sunt trei arhitecţi, între care managerul tehnic al proiectului de renovare, şi un inginer.

Anchetatorii investighează un presupus eşec în a evalua corespunzător capacitatea structurii clădirii de a rezista în timpul renovării.

