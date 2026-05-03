Patru răniți într-un atac armat din mașină, la Londra

Un bărbat în vârstă de 25 de ani se află în stare critică în urma împușcăturilor.

Patru persoane au fost transportate la spital cu răni provocate de gloanțe, după ce mai multe focuri au fost trase dintr-un vehicul în Brixton, în sudul Londrei, în primele ore ale zilei de sâmbătă.

Un bărbat în vârstă de 25 de ani se află în stare critică, în timp ce alte trei persoane, în vârstă de 21, 47 și 70 de ani, au suferit răni care nu le pun viața în pericol, a anunțat Poliția Metropolitană, relatează BBC.

Polițiștii au ajuns la fața locului pe Coldharbour Lane în câteva minute, după ce au fost alertați cu privire la incident, în jurul orei 03:15 ora României. Nu au fost efectuate arestări, iar poliția continuă investigațiile.

„Am tratat patru pacienți la fața locului. Doi dintre ei au fost transportați la un centru major de traumă, iar ceilalți doi la un spital local”, a transmis Serviciul de Ambulanță din Londra

Moh John, în vârstă de 45 de ani, care lucrează la un supermarket din apropiere, a declarat pentru agenția PA că în zonă avea loc o „petrecere” și că a văzut oameni „fugind”.

„Aranjam ceva acolo și am auzit zgomotele”, a spus el. „Era aglomerat, era o petrecere [...] Dar apoi am văzut oamenii, unii au încercat să intre în magazin și am încuiat ușa.” El a mai spus că persoanele care au intrat în magazin erau „speriate” și că a ținut ușile încuiate „pentru o perioadă de timp”.

Inspectorul-șef detectiv Allam Bhangoo, care conduce ancheta, a calificat atacul drept un „act de violență nediscriminatorie”: „Înțelegem cât de îngrijorător este acest incident pentru comunitatea locală și dorim să-i asigurăm pe locuitori că polițiștii lucrează intens pentru a-i identifica pe cei responsabili.”

Poliția a cerut oricui deține informații despre atac să se prezinte și a anunțat că prezența forțelor de ordine în zonă va fi suplimentată în zilele următoare.

