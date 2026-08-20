Patru scenarii prin care Rusia ar putea ataca Marea Britanie: sabotaje, asasinate, atacuri directe, probabilități. Ce spun experții

De la atacuri cibernetice la asasinate, experții contactați de The Telegraph au analizat cele mai probabile modalități prin care Moscova și-ar putea pune în aplicare amenințările.

Când Vladimir Putin și-a lansat atacul împotriva Ucrainei în februarie 2022, el a amenințat orice țară care îndrăznește să „ne stea în cale” cu „consecințe [care] vor fi de o amploare pe care nu ați mai văzut-o în întreaga voastră istorie”.

Chiar înainte de a rosti aceste cuvinte, Marea Britanie îi stătuse deja în cale, furnizând în mod deschis Ucrainei 2.000 de rachete antitanc. Odată ce invazia a început, cea mai mare parte a Europei a început curând să-l sfideze pe Putin, înarmând și finanțând lupta Ucrainei.

Marea Britanie a fost în fruntea eforturilor de furnizare a unor arme din ce în ce mai avansate, trecând de la artileria autopropulsată AS90 la tancurile Challenger 2 și rachetele de croazieră Storm Shadow – și permițând Ucrainei să folosească această putere de foc împotriva țintelor de pe teritoriul rus.

Acum, Marea Britanie furnizează multe dintre dronele pe care Ucraina le lansează asupra instalațiilor vitale din adâncul Rusiei.

Război hibrid

Această escaladare a coincis cu faptul că serviciile secrete rusești au vizat Marea Britanie printr-o campanie abia ascunsă de sabotaj, dezinformare și atacuri cibernetice, concepută să rămână chiar sub pragul unui conflict armat deschis.

De exemplu, în 2024, cinci bărbați au incendiat două depozite din Londra care conțineau provizii destinate Ucrainei. Alții au fost închiși pentru că, în 2025, au aruncat bombe incendiare asupra a două case care aparținuseră anterior lui Sir Keir Starmer, pe atunci prim-ministru.

Între timp, în 2024, roiuri de aproximativ 20 de drone au survolat brusc pistele a două baze ale Forțelor Aeriene Regale (RAF) din Suffolk și una din Norfolk, după ce au fost lansate de pe navele „flotei fantomă” ruse din Marea Nordului.

Cu toate acestea, toate aceste eforturi au eșuat în mod evident în a descuraja Marea Britanie să înarmeze Ucraina. Frustrarea amară a Kremlinului – și vulnerabilitatea sa acută la raidurile cu drone de lungă distanță pe care Ucraina le lansează acum zilnic – ar putea explica tonul ultimei declarații a ambasadei Rusiei la Londra, care amenință Marea Britanie cu „consecințe” nespecificate și declară că „cu cât implicarea sa este mai profundă”, cu atât „prețul pe care îl va plăti va fi mai mare”.

Premierul Andy Burnham a răspuns imediat, afirmând că Marea Britanie va continua să „susțină Ucraina 100%”.

Ce opțiuni are Rusia

Dacă Rusia ar escalada conflictul cu scopul de a-l forța pe prim-ministru să-și schimbe politica și să abandoneze Ucraina, opțiunile sale ar fi următoarele:

Scenariul 1. Intensificarea campaniei existente de sabotaj, incursiuni cu drone și atacuri cibernetice

Probabilitate: Ridicată

Orice discuție despre acțiunile Rusiei ar trebui să înceapă cu observația că „răspunsurile Rusiei tind să fie invers proporționale cu retorica sa”, spune Mark Galeotti, expert în serviciile secrete ruse. „Îmi vine în minte regele Lear, care promitea că «Voi face astfel de lucruri, ce anume nu știu încă, dar vor fi teroarea pământului».”

Însă, în ceea ce privește eforturile sale actuale, Rusia știe exact ce ar putea face agenții săi. Aceștia ar putea incendia mai multe depozite legate de Ucraina. Ar putea arunca mai multe bombe cu benzină asupra mai multor proprietăți asociate cu politicieni de rang înalt din Marea Britanie. Hackerii specializați din Unitățile 26165 și 74455 ale serviciului de informații militare rus GRU ar putea lansa mai multe atacuri cibernetice împotriva țintelor britanice, posibil împotriva infrastructurii civile.

Iar cea mai ușoară modalitate de a provoca pierderi și perturbări ar fi trimiterea mai multor drone care să survoleze nu pistele bazelor RAF, ci ale aeroporturilor Heathrow, Gatwick sau Glasgow Prestwick.

Rusia a vizat deja aeroportul Leipzig-Halle din Germania, folosit de peste două milioane de pasageri în fiecare an. Cu abia două săptămâni în urmă, în noaptea de 4 spre 5 august, o dronă care transporta exploziv Semtex a zburat spre un avion de marfă ucrainean aflat pe pistă, din fericire fără să detoneze. Cam în același timp, un avion de marfă Boeing 757 a intrat în coliziune cu o a doua dronă care plana deasupra aeroportului Leipzig-Halle, provocând daune minore la botul avionului.

Un incident similar s-ar putea produce într-un aeroport britanic aglomerat, cu tot haosul de călătorie pe care l-ar implica. „Cred că ar putea fi ceva asemănător cu ce am văzut la Leipzig”, spune Andrei Soldatov, un jurnalist rus exilat, specializat în reportaje despre serviciile de securitate.

Rusia este suspectată că se află în spatele a zeci de incursiuni cu drone în Europa

„Trimiți un mesaj că ești capabil să pătrunzi într-un aeroport occidental și în Europa de Vest, iar acest lucru ar putea fi extrem de dăunător, dar te oprești înainte de a provoca daune reale. Asta ar servi scopului, deoarece scopul pe care l-am observat încă din 2022 în operațiunile de sabotaj rusești a fost întotdeauna acela de a crește costurile furnizării de sprijin Ucrainei și de a crește costurile protejării infrastructurii critice.”

Având în vedere că Rusia încearcă, fără îndoială, să divizeze societatea britanică și să provoace cât mai multe tulburări, există numeroase alte metode care au fost deja încercate în alte părți. În Franța, agenții ruși au depus, printre altele, capete de porc în fața moscheilor, au vandalizat sinagogi și au distrus monumentul comemorativ al Holocaustului din țară. Au lăsat chiar și sicrie false sub Turnul Eiffel. Guvernul francez a acuzat, de asemenea, Rusia că a încercat să-i sperie pe turiști și să-i îndepărteze de Paris, răspândind în 2023 zvonul că hotelurile din oraș erau infestate cu ploșnițe.

Multe dintre aceste operațiuni pot fi atribuite unei companii ruse numite Social Design Agency, care are legături strânse cu Kremlinul, potrivit unor documente scurse publicate de Delfi, un site de știri estonian.

Luna trecută, oficialii poliției britanice au avertizat că atât Rusia, cât și Iranul depuneau toate eforturile pentru a alimenta conflictele sociale. „Scopul lor final este destabilizarea democrației noastre, semănarea diviziunii și a haosului și tulburarea păcii noastre”, a declarat Vicki Evans, coordonatoarea națională principală pentru combaterea terorismului.

Scenariul 2. Asasinarea unor britanici pe teritoriul Marii Britanii

Probabilitate: medie

Serviciile secrete ruse au un istoric îndelungat de asasinate – sau tentative de asasinat – pe teritoriul britanic. Însă, până în prezent, țintele au fost întotdeauna exilați ruși pe care Kremlinul îi considera trădători. Fostul spion Alexander Litvinenko, de exemplu, a suferit o moarte agonizantă în 2006, când doi agenți ruși l-au otrăvit cu poloniu radioactiv într-un hotel din Londra. Ulterior, în 2018, doi ofițeri ai GRU au încercat să-l ucidă pe Serghei Skripal, un dezertor rus, cu agentul neurotoxic Novichok în Salisbury. Skripal a supraviețuit, dar foștii săi asasini au aruncat neglijent substanța letală, care a ucis-o pe Dawn Sturgess, o mamă britanică nevinovată, mamă a trei copii.

Dacă Rusia ar dori să escaladeze conflictul, ar putea să-și extindă lista de ținte pentru a include cetățeni britanici implicați în înarmarea Ucrainei. Din nou, evenimentele din Germania pot oferi un indiciu. În 2024, CIA a descoperit un complot rus de asasinare a lui Armin Papperger, directorul executiv al Rheinmetall, gigantul german din domeniul apărării.

Omologul său britanic ar fi Charles Woodburn, directorul executiv al BAE Systems, cea mai mare companie britanică din domeniul apărării și furnizor de drone avansate pentru Ucraina. Se presupune că acesta este bine protejat, dar Galeotti adaugă: „Nu pot să nu mă gândesc că directorii executivi de rang inferior ai unor filiale ale BAE sau ai altor companii se află probabil sub un nivel de protecție mai redus. Ar fi grav: ar fi o problemă foarte serioasă. Dar [rușii] ar putea spune că aceste persoane sunt ținte militare legitime, deoarece furnizează arme direct pentru atacarea Rusiei.”

Cu toate acestea, uciderea unor persoane în Marea Britanie ar putea fi mai dificilă decât în alte părți ale Europei. „Nu ar trebui exclusă complet această posibilitate, dar Marea Britanie a acumulat experiență datorită cazurilor Litvinenko și Skripal”, spune Katia Glod, director adjunct pentru politică externă la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice. „Este mai greu să faci asta astăzi în Marea Britanie decât în Germania sau Franța, care sunt probabil mai infiltrate de spioni [ruși].”

Scenariul 3. Atacarea instalațiilor britanice din Ucraina

Probabilitate: Ridicată

Aceasta este probabil cea mai plauzibilă opțiune în cazul unei escaladări din partea Rusiei. Eforturile Marii Britanii de a aproviziona Ucraina se bazează pe o rețea de instalații fizice din interiorul acestei țări. Existența unora dintre ele a fost dezvăluită public. În martie, Ministerul Apărării a declarat că există patru instalații de „întreținere, reparații și revizie” în Ucraina, unde „companii britanice cu personal britanic și ucrainean” se ocupau de recondiționarea vehiculelor blindate de luptă și a artileriei.

BAE Systems, între timp, a anunțat în 2023 că își stabilește o „prezență locală” în Ucraina. Dacă Rusia știe unde se află vreuna dintre aceste instalații, lovirea lor cu rachete sau drone – și, probabil, uciderea oricăror britanici care lucrează în interiorul acestora – ar fi o modalitate directă de a riposta împotriva Marii Britanii.

„Probabil ar încerca să înceapă cu ceva pe teritoriul ucrainean”, spune Soldatov. „De fapt, sunt destul de creativi în a identifica ce aparține cărei țări în Ucraina, așa că ar putea ataca unele facilități despre care cred că ar putea avea legături cu Marea Britanie.”

Dar ce se întâmplă cu sediile diplomatice britanice, precum ambasada de la Kiev? Este mai puțin probabil ca Rusia să facă acest pas, deoarece are numeroase ambasade proprii și, prin urmare, are interesul de a păstra imunitatea sediilor diplomatice.

În ceea ce privește dronele pe care Marea Britanie le trimite în Ucraina pentru lovituri de lungă distanță asupra Rusiei, o opțiune ar fi să le vizeze imediat ce intră în țară. Moskovsky Komsomolets, un cotidian rus, a subliniat recent că dronele în cauză sunt livrate ca produse finite și a sugerat să se vizeze containerele în momentul în care trec granița cu Ucraina. Acest lucru ar necesita informații precise despre momentul livrărilor de drone și despre camioanele exacte în care sunt transportate.

Nu se știe dacă rușii au obținut astfel de informații detaliate. Dacă da, utilizarea acestor informații pentru a distruge dronele furnizate de Marea Britanie înainte ca acestea să poată decola ar fi răspunsul cel mai logic.

Scenariul 4. Atacuri militare directe asupra Marii Britanii cu rachete sau drone înarmate

Probabilitate: scăzută

Pe măsură ce atacurile ucrainene paralizează rafinăriile de petrol, depozitele uriașe și fabricile de armament din toată Rusia, Kremlinul trebuie să fie puternic tentat să riposteze împotriva unuia dintre principalii aliați ai inamicului său. În acest moment, aproape peste tot în Europa și în special în Marea Britanie, se fabrică arme avansate pe care Ucraina să le folosească împotriva soldaților ruși de pe linia frontului și, din ce în ce mai mult, împotriva țintelor din Rusia însăși.

Ispititor, dar totuși puțin probabil. Cu forțele sale împotmolite în Ucraina și cu capacitatea de producție a armelor solicitată la limită, ultimul lucru de care Rusia are nevoie este să provoace un atac de represalii din partea NATO. Dacă o rachetă sau o dronă rusă ar lovi o fabrică de arme britanică, ucigând zeci sau sute de oameni din interior, pericolul este ca Marea Britanie să invoce articolul V, clauza de apărare reciprocă a tratatului NATO, iar dificultățile lui Putin ar deveni brusc și mai mari.

„Nu cred că logica militară ar permite această opțiune”, spune Glod. „Nu cred că Kremlinul exclude posibilitatea unui contraatac cinetic al NATO și nu ar fi în măsură să-l contracareze din cauza producției sale militare suprasolicitate.”

În ciuda cuvintelor îngrozitoare ale ambasadei ruse din Londra – deși este de remarcat faptul că declarația amenințătoare nu a venit de la un nivel superior, cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova sau chiar Kremlinul –, cel mai probabil rezultat este că Rusia își va intensifica campania existentă împotriva Marii Britanii. Agenții săi vor continua probabil pe aceeași linie, recurgând la o gamă largă de acțiuni, de la sabotaj, incursiuni cu drone, atacuri cibernetice și dezinformare, fără a depăși însă pragul care ar declanșa un conflict armat deschis.

„În multe privințe”, spune Galeotti, referindu-se la declarația ambasadei, „limbajul este o expresie a neputinței, deoarece, da, Putin are opțiuni de escaladare, dar toate acestea implică costuri și riscuri enorme pentru Rusia.”

Editor : Sebastian Eduard