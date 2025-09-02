Live TV

Video Pe cine consideră cancelarul german Friedrich Merz „cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre”. Declarații tranșante

Data publicării:
Familienunternehmer-Tage 2025
Cancelarul german Friedrich Merz / Sursa foto: Profimedia Images

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin este poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre, transmite Ukrainska Pravda.

Este un criminal de război, a insistat Merz într-un interviu pentru televiziunea Sat.1, referindu-se la Putin.

Trebuie pur şi simplu să fim clari despre modul de a trata criminalii de război. Nu e loc pentru indulgenţă, a declarat cancelarul.

El a criticat de multe ori dur Rusia după ce şi-a preluat mandatul de şef al guvernului de la Berlin, acuzând Moscova de cele mai grave crime de război şi de terorism împotriva populaţiei civile.

Agenţia dpa remarcă însă că este pentru prima dată când îl numeşte direct pe preşedintele Rusiei criminal de război.

Cancelarul a reacţionat astfel când a fost întrebat cum l-ar numi pe Putin după ce preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a descris pe liderul de la Kremlin drept un prădător, în timpul unei vizite în Polonia. 

