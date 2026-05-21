Pedro Almodovar atacă la Cannes liderii mondiali: „Putin, Trump şi Netanyahu, nişte monştri. Europa trebuie să facă scut împotriva lor”

Pedro Almodóvar la Cannes. Foto: Profimedia
O datorie morală

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar a declarat miercuri că „europenii trebuie să devină un «scut» împotriva «monştrilor» precum americanul Donald Trump, israelianul Benjamin Netanyahu şi rusul Vladimir Putin”.

Filmul ridică problema pericolului autoficţiunii, care se inspiră din realitate, dar ajunge treptat să o influenţeze la rândul ei.

Regizorul filmelor „Totul despre mama mea” şi „Volver” este un obişnuit al Festivalului de la Cannes, unde participă în competiţie pentru a şaptea oară. Distins de numeroase ori pentru regie, scenariu sau interpretare, el nu a câştigat niciodată Palme d'Or.

„Ca europeni, suntem (...) obligaţi să devenim un fel de scut împotriva unor monştri precum Trump, Netanyahu sau rusul. Suntem obligaţi să facem acest lucru pentru că aici respectăm dreptul internaţional”, a afirmat regizorul premiat cu Oscar în cadrul unei conferinţe de presă, fiind în competiţie anul acesta pentru Palme d’Or cu filmul „Amarga Navidad”.

Potrivit lui Pedro Almodóvar, artistul are o „datorie morală” de a vorbi despre politică: „Un artist, de pe mica sa tribună (...) trebuie să vorbească fără ocolişuri, trebuie să vorbească deschis despre ce este mai rău în ceea ce ni se întâmplă, iar în fiecare zi ni se întâmplă lucruri mult prea îngrozitoare”, a afirmat el.

Duminică, la Cannes, unde promova filmul „El ser querido”, actorul său preferat, Javier Bardem, denunţase deja „masculinitatea toxică” a celor trei lideri, acuzându-i de războaie care au provocat mii de morţi.

