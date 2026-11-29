Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei, înseamnă multe lucruri diferite pentru mulți oameni diferiți. Pentru dreapta spaniolă, el oferă o țintă, o figură în jurul căreia o serie de nemulțumiri converg pentru a aduna și mobiliza alegătorii. În stânga, el poate inspira apreciere pentru ceea ce au realizat două mandate de guvernare ale Partidului Socialist Spaniol (PSOE), precum și teama de un regres și furia față de eșecurile guvernului, potrivit unei analize publicate de profesoara de științe politice Erika Jaraiz Gulias în The Conversation.

Ce este sanchismul

Percepțiile despre Sánchez s-au schimbat masiv de când a preluat funcția în 2018, în urma unui vot de neîncredere împotriva guvernului conservator al Partidului Popular (PP) condus de Mariano Rajoy. După ce a fost reales la mustață în 2023, capacitatea sa de a câștiga sprijin în peisajul politic complex al Spaniei a devenit o caracteristică a conducerii sale.

Însă aceeași abilitate de negociere pe care susținătorii săi o celebrează ca dovadă de rezistență și pragmatism întărește, în rândul adversarilor săi, imaginea unui lider a cărui cea mai mare prioritate este să se agațe de putere, indiferent de cost.

Dreapta evidențiază adesea „sanchismul” ca fiind rădăcina a tot ceea ce este greșit în politica spaniolă. Dar, în realitate, nu există o astfel de ideologie sau mișcare. Deci, ce este sanchismul?

Termenul se bazează puternic pe politica personalistă. Personalismul este o formă de politică comună (deși nu exclusivă) în America Latină, prin care un lider transcende cadrul instituțional al propriului partid. Spre exemplu peroniștii din Argentina.

Personalismul este însă un concept oarecum vag. Etichetele politice derivate din numele liderilor pot însemna lucruri foarte diferite. Fidelismul din Cuba și thatcherismul din Marea Britanie au ajuns ambele să descrie proiecte politice mai ample. Însă în Spania, sanchismul este folosit cel mai des de adversarii lui Pedro Sánchez pentru a reuni o serie de critici la adresa conducerii și a modului său de guvernare.

Pentru unii dintre criticii lui Sánchez, sanchismul sugerează un stil politic centrat pe personalitatea liderului. Acest lucru se potrivește unei mari părți din mesajul dreptei spaniole, care îl prezintă adesea pe Sánchez ca pe un dictator corupt care trebuie răsturnat, chiar și violent. În 2023, liderul extremei drepte Vox, Santiago Abascal, a susținut că poporul spaniol ar dori într-o zi să-l vadă pe Pedro Sánchez „atârnat de picioare” - o referință directă la moartea dictatorului italian Benito Mussolini.

Există, probabil, unele caracteristici recurente ale modului de a face politică al lui Sánchez, cum ar fi relația sa pragmatică cu partidele naționaliste regionale din Spania. Deși acest lucru a menținut PSOE la guvernare, a permis și dreptei spaniole să-l prezinte pe Sánchez ca o amenințare la adresa unității Spaniei, în special prin concesiile sale făcute separatiștilor catalani.

La alegerile din 2023, PP a obținut cele mai multe voturi, dar Sánchez a reușit să obțină suficient sprijin parlamentar pentru a rămâne la guvernare prin încheierea de acorduri cu partidele naționaliste catalane. O parte a acestui acord a fost o promisiune de amnistie pentru liderii legați de procesul de independență catalană, inclusiv Carles Puigdemont.

Explicarea succesului lui Sánchez

Deși criticat de dreapta, Sánchez are o experiență guvernamentală destul de solidă. În timpul mandatului său, Spania a adoptat o reformă majoră a muncii care vizează reducerea locurilor de muncă temporare, a obținut miliarde de fonduri UE și a extins protecția socială. În ultimii ani, economia spaniolă a crescut mai rapid decât mulți dintre vecinii săi europeni.

Poziția fermă a lui Sánchez împotriva creșterilor cheltuielilor NATO și sfidarea sa față de Trump și Netanyahu au avut succes atât în ​​Spania, cât și în rândul liderilor de stânga din străinătate.

Există însă și o deziluzie larg răspândită, în special în rândul alegătorilor progresiști ​​din stânga PSOE. Costurile exorbitante ale locuințelor au stârnit proteste în masă și au precipitat alegerile anticipate, iar în cercul apropiat al lui Sánchez există multiple cazuri de corupție.

Însă, deși sanchismo nu există ca mișcare sau ideologie, Sánchez însuși s-a dovedit a fi foarte priceput la un lucru: să țină dreapta și extrema dreaptă în afara guvernării. Mulți dintre membrii propriului partid și alegătorii lui Sánchez nu s-ar numi sanchiști, însă, la vremea alegerilor, el apare în mod repetat ca fiind cea mai puternică - unii ar spune că singura - opțiune a lor.

Având în vedere că alegătorii de stânga se confruntă cu posibilitatea ca propunerile de extremă dreaptă să devină parte a agendei politice, apare nevoia cuiva care să le poată ține piept. O mare parte a stângii spaniole se îndreaptă spre Sánchez, pentru că are o experiență dovedită în acest sens.

Sanchismo-ul există în principal ca o armă retorică a dreptei, nu ca o conducere care transcende eticheta de partid. Pentru mulți dintre alegătorii săi, Sánchez este o necesitate – orice ar crede despre politicile sale, puțini pot nega capacitatea sa de a menține PSOE înăuntru și extrema dreaptă în afară.

În ciuda faptului că șansele sunt împotriva lui în sondajele privind alegerile de pe 29 noiembrie, există încă credința că o victorie, oricât de miraculoasă, este încă posibilă. Și această credință în sine este sanchism.

Editor : Ș.R.