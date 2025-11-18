Live TV

Pensiile și stabilitatea partidului care conduce motorul economic al UE: factura crește tot mai mult și provoacă fracturi politice

Data publicării:
pensionara care numara niste monede
Foto: Getty Images

Îngrijorarea cu privire la epuizarea finanțelor publice și povara crescândă asupra generațiilor tinere alimentează neliniștea în rândul aripii tinere a uniunii CDU-CSU a cancelarului german Friedrich Merz, scrie The Times într-o analiză privind sistemul de pensii din Germania și provocările economice, dar și politice, cu care se confruntă puterea de la Berlin din cauza sa.

Friedrich Merz, cancelarul german, a mustrat aripa tânără a partidului său conservator, în contextul în care un grup de deputați ai acestuia militează pentru frânarea creșterii vertiginoase a facturii pensiilor publice.

Pe măsură ce generația baby-boom se pensionează, se preconizează că costurile crescânde ale sistemului de pensii vor cădea asupra unei forțe de muncă în scădere, forțând lucrătorul mediu să cedeze aproape un sfert din veniturile sale fondurilor de asigurări sociale din Germania până la jumătatea următorului deceniu.

Fondurile sunt deja suprasolicitate în așa măsură încât un sfert din bugetul federal, sau aproximativ 120 de miliarde de euro pe an, este cheltuit pentru a le completa.

Îngrijorarea cu privire la această scurgere a finanțelor publice și la povara asupra generațiilor mai tinere i-a determinat pe 18 deputați din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz și din Uniunea Social-Creștină (CSU), filiala sa bavareză, să ia atitudine.

Politicienii, cu toții sub 35 de ani, refuză să susțină legislația privind pensiile a coaliției de guvernare, cu excepția cazului în care aceasta include măsuri de limitare a costurilor în viitor.

Deoarece coaliția are o majoritate parlamentară de doar 13 voturi, aripa tânără este efectiv în măsură să țină legea ostatică.

Principala nemulțumire a deputaților este că legea ar îngheța efectiv pensia standard de stat la 48 % din nivelul venitului pensionarului înainte de pensionare după 2031, anulând un mecanism de „stabilizare” existent care ar reduce-o treptat la 47 %.

Deși această diferență de un singur punct procentual poate părea nesemnificativă, se estimează că ar adăuga până la 15 miliarde de euro în plus la cheltuielile publice în fiecare an.

Grupul susține că aceste costuri „nu pot fi justificate față de generația tânără” și ar umfla „artificial” pensiile germanilor în vârstă.

Cu toate acestea, Merz i-a îndemnat să renunțe la această poziție în timpul unei apariții tensionate la o conferință organizată de Young Union, organizația de tineret a CDU-CSU, într-un parc tematic din sud-vestul Germaniei, sâmbătă.

Cancelarul a avertizat că partidul „nu va câștiga niciun fel de alegeri” dacă va continua „cursa spre jos” în ceea ce privește pensiile, spunând: „Sigur nu vorbiți serios”.

Unul dintre parlamentarii care conduc campania a insistat că nu este vorba de o rebeliune și că grupul insistă doar să se respecte termenii acordului de coaliție inițial al CDU-CSU cu aliații săi din Partidul Social-Democrat (SPD).

Sursa a sugerat că Merz și cercul său restrâns erau în esență de acord cu logica fiscală a argumentelor grupului, dar erau împiedicați din motive electorale și de necesitatea de a-și liniști partenerii „doctrinari” din SPD.

Persoanele cu vârsta peste 60 de ani sunt de departe cea mai mare grupă de vârstă din electorat, reprezentând 40 % din alegători și având tendința de a se prezenta la vot în număr semnificativ mai mare decât generațiile mai tinere. De asemenea, aceștia sunt mult mai predispuși să voteze pentru CDU-CSU și SPD.

Alte personalități importante din CDU împărtășesc îngrijorarea aripii tinere cu privire la viitorul sistemului de pensii și al finanțelor publice.

Katherina Reiche, ministrul economiei din CDU, a susținut recent că vârsta standard de pensionare – care în prezent este de puțin peste 66 de ani, dar care urmează să crească la 67 de ani până în 2031 – ar trebui să crească automat în funcție de speranța de viață, așa cum se întâmplă în Danemarca.

În weekend, Reiner Haseloff, ministrul-șef al CDU din landul estic Saxonia-Anhalt, foarte respectat, a declarat pentru ziarul Bild că landul se îndatora atât de mult pentru a-și finanța cheltuielile încât era „practic falit”.

Citește și:

ANALIZĂ De ce țările europene n-au de ales și trebuie să crească vârsta de pensionare

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
4
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
volodimir zelenski-emmanuel macron - 17 noiembrie 2025
5
Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin...
rachete
Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a...
Ilie Ilașcu
A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la...
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de...
Ultimele știri
Îngrijiri medicale la domiciliu pentru neasigurați: Ce include pachetul minimal CNAS. Ce servicii primesc persoanele asigurate
De ce cresc cazurile de hipertensiune la copii: Experții avertizează asupra unei bombe cu ceas
Răsfăț pe bani publici. Primăria Capitalei dă 3 milioane de euro pentru 3 târguri de Crăciun. „În loc să facă infrastructură”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz
Cancelarul german Friedrich Merz cere reforme urgente: Europa s-a transformat într-un „monstru birocratic”
Maria Zaharova
Reacția Rusiei după ce Germania a declarat că Moscova ar putea ataca NATO în 2029: „Nu mai există nicio îndoială”
Mașină de poliție din Germania
Alertă la Berlin: sute de apeluri privind o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi „au luat-o razna”
friedrich merz face declaratii
Popularitatea lui Friedrich Merz, în scădere. Doar 16% dintre germani l-ar vota la următoarele alegeri. Ce i se reproșează cancelarului
ADEX 2025 Opens In Goyang With Record Global Participation, Seoul, South Korea - 20 Oct 2025
Germania vrea să cumpere rachete de până la 3,5 miliarde de dolari de la SUA, prin care „să răspundă amenințărilor actuale și viitoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și...
Fanatik.ro
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Procesul de recalculare a pensiei, pierdut definitiv de un pensionar. De ce a blocat Înalta Curte dosarul?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu