Pensiile și stabilitatea partidului care conduce motorul economic al UE: factura crește tot mai mult și provoacă fracturi politice

Îngrijorarea cu privire la epuizarea finanțelor publice și povara crescândă asupra generațiilor tinere alimentează neliniștea în rândul aripii tinere a uniunii CDU-CSU a cancelarului german Friedrich Merz, scrie The Times într-o analiză privind sistemul de pensii din Germania și provocările economice, dar și politice, cu care se confruntă puterea de la Berlin din cauza sa.

Friedrich Merz, cancelarul german, a mustrat aripa tânără a partidului său conservator, în contextul în care un grup de deputați ai acestuia militează pentru frânarea creșterii vertiginoase a facturii pensiilor publice.

Pe măsură ce generația baby-boom se pensionează, se preconizează că costurile crescânde ale sistemului de pensii vor cădea asupra unei forțe de muncă în scădere, forțând lucrătorul mediu să cedeze aproape un sfert din veniturile sale fondurilor de asigurări sociale din Germania până la jumătatea următorului deceniu.

Fondurile sunt deja suprasolicitate în așa măsură încât un sfert din bugetul federal, sau aproximativ 120 de miliarde de euro pe an, este cheltuit pentru a le completa.

Îngrijorarea cu privire la această scurgere a finanțelor publice și la povara asupra generațiilor mai tinere i-a determinat pe 18 deputați din Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz și din Uniunea Social-Creștină (CSU), filiala sa bavareză, să ia atitudine.

Politicienii, cu toții sub 35 de ani, refuză să susțină legislația privind pensiile a coaliției de guvernare, cu excepția cazului în care aceasta include măsuri de limitare a costurilor în viitor.

Deoarece coaliția are o majoritate parlamentară de doar 13 voturi, aripa tânără este efectiv în măsură să țină legea ostatică.

Principala nemulțumire a deputaților este că legea ar îngheța efectiv pensia standard de stat la 48 % din nivelul venitului pensionarului înainte de pensionare după 2031, anulând un mecanism de „stabilizare” existent care ar reduce-o treptat la 47 %.

Deși această diferență de un singur punct procentual poate părea nesemnificativă, se estimează că ar adăuga până la 15 miliarde de euro în plus la cheltuielile publice în fiecare an.

Grupul susține că aceste costuri „nu pot fi justificate față de generația tânără” și ar umfla „artificial” pensiile germanilor în vârstă.

Cu toate acestea, Merz i-a îndemnat să renunțe la această poziție în timpul unei apariții tensionate la o conferință organizată de Young Union, organizația de tineret a CDU-CSU, într-un parc tematic din sud-vestul Germaniei, sâmbătă.

Cancelarul a avertizat că partidul „nu va câștiga niciun fel de alegeri” dacă va continua „cursa spre jos” în ceea ce privește pensiile, spunând: „Sigur nu vorbiți serios”.

Unul dintre parlamentarii care conduc campania a insistat că nu este vorba de o rebeliune și că grupul insistă doar să se respecte termenii acordului de coaliție inițial al CDU-CSU cu aliații săi din Partidul Social-Democrat (SPD).

Sursa a sugerat că Merz și cercul său restrâns erau în esență de acord cu logica fiscală a argumentelor grupului, dar erau împiedicați din motive electorale și de necesitatea de a-și liniști partenerii „doctrinari” din SPD.

Persoanele cu vârsta peste 60 de ani sunt de departe cea mai mare grupă de vârstă din electorat, reprezentând 40 % din alegători și având tendința de a se prezenta la vot în număr semnificativ mai mare decât generațiile mai tinere. De asemenea, aceștia sunt mult mai predispuși să voteze pentru CDU-CSU și SPD.

Alte personalități importante din CDU împărtășesc îngrijorarea aripii tinere cu privire la viitorul sistemului de pensii și al finanțelor publice.

Katherina Reiche, ministrul economiei din CDU, a susținut recent că vârsta standard de pensionare – care în prezent este de puțin peste 66 de ani, dar care urmează să crească la 67 de ani până în 2031 – ar trebui să crească automat în funcție de speranța de viață, așa cum se întâmplă în Danemarca.

În weekend, Reiner Haseloff, ministrul-șef al CDU din landul estic Saxonia-Anhalt, foarte respectat, a declarat pentru ziarul Bild că landul se îndatora atât de mult pentru a-și finanța cheltuielile încât era „practic falit”.

