Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a avut mai multe operațiuni ofensive decât Rusia. Posibil atac dinspre Belarus

Ucraina a efectuat, pentru prima dată, mai multe atacuri zilnice decât forțele ruse, a declarat comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), Oleksandr Stanislavovîci Sîrskîi , semnalând o posibilă schimbare a dinamicii de pe câmpul de luptă.

Într-un interviu acordat publicației Militarniy, el a dezvăluit că intensitatea și numărul operațiunilor de luptă rusești au scăzut.

„De exemplu, ieri (totuși, generalul nu a precizat ziua exactă – n.r.) s-a remarcat prin faptul că numărul operațiunilor noastre ofensive a depășit pentru prima dată numărul operațiunilor ofensive ale inamicului”, a spus el. „Dar nu ne putem relaxa, deoarece inamicul este puternic”, a adăugat el.

Concentrează Rusia forțele în direcții cheie?

Syrsky a spus că forțele ruse au concentrat zeci de mii de soldați în direcția Pokrovsk.

„În direcția Pokrovsk, inamicul a concentrat aproximativ 99.000 de soldați”, a spus el, descriind-o ca fiind cea mai mare grupare rusă din toate sectoarele frontului.

„Este un număr uriaș. Facem tot posibilul pentru a reduce acest număr”, a adăugat el.

Există o amenințare reală din partea Belarusului?

Șeful AFU a avertizat că Rusia ia în considerare lansarea de operațiuni împotriva Ucrainei din Belarus.

„O posibilă operațiune în nord este reală. Cunoaștem datele conform cărora Statul Major rus calculează și planifică în prezent în mod activ operațiuni ofensive din nord”, a spus Sîrskîi.

El a adăugat că, dacă astfel de planuri vor fi puse în aplicare, linia frontului se va extinde.

Cum se compară pierderile?

Potrivit lui Sîrskîi, forțele ruse suferă pierderi semnificativ mai mari decât Ucraina.

„Pierderile inamicului sunt de multe ori mai mari. Pierderile totale de pe front sunt de 3,5 ori mai mari”, a spus el.

El a adăugat că disparitatea în ceea ce privește victimele este și mai mare.

„Numărul celor uciși, în funcție de zi, ajunge la 7 sau 9 ori. Acesta este raportul dintre cei uciși”, a remarcat Sîrskîi.

Ce schimbări sunt planificate pentru armata Ucrainei?

Sîrskăi a declarat că se pregătesc reforme la scară largă, inclusiv creșterea salariilor, noi contracte și mecanisme de concediere din serviciu.

Se preconizează că sprijinul financiar lunar minim pentru militari va fi stabilit la 30.000 de grivne (aproximativ 683 de dolari), cu plăți suplimentare pentru cei implicați direct în luptă – în special în unitățile mecanizate, de infanterie motorizată, de asalt aerian și marine.

El a adăugat că posturile cele mai necesare pe câmpul de luptă vor avea prioritate în ceea ce privește stimulentele financiare.

Se așteaptă ca aceste măsuri să ofere stimulente suplimentare pentru recrutare, aprobarea fiind preconizată până la sfârșitul lunii mai, a spus el.

Se va introduce demobilizarea?

Demobilizarea completă va fi posibilă doar după încheierea războiului, a spus Sîrskîi, dar se elaborează mecanisme de eliberare din serviciul militar pe durata legii marțiale.

„Oamenii care luptă, mai ales pe o perioadă îndelungată, trebuie să aibă o cale de ieșire și posibilitatea de a beneficia de o amânare, în funcție de perioada petrecută pe câmpul de luptă”, a spus el.

Discuțiile privind aceste mecanisme sunt în curs de desfășurare în cadrul unităților militare.

Editor : Sebastian Eduard