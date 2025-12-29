Discuțiile dintre președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodimir Zelenski, ar putea duce la prima conversație telefonică dintre liderul ucrainean și Vladimir Putin în mai bine de cinci ani, a declarat pentru Fox News o sursă bine informată.

Potrivit acesteia, organizarea unor discuții telefonice directe între șefii celor două țări aflate în conflict ar reprezenta o „victorie diplomatică” pentru președintele american. „Trump pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece amândoi – Putin și Zelenski– se percep reciproc în mod emoțional, iar aceasta este o provocare”, a explicat interlocutorul postului de televiziune.

El a reamintit că președinții rus și ucrainean nu au mai vorbit din iulie 2020, când Kievul a desfășurat o operațiune împotriva mercenarilor PMC „Wagner”, ademenindu-i în Belarus. În același timp, Zelenski a încercat în repetate rânduri să negocieze o convorbire telefonică cu Putin, dar acesta din urmă a refuzat. „În august și septembrie 2024 au existat oportunități de dialog, dar acestea au dispărut din nou când Ucraina a invadat regiunea Kursk”, a menționat sursa. În același timp, chiar înainte de întreruperea comunicării, relațiile dintre șefii celor două țări erau tensionate. „În timpul negocierilor, Putin a fost întotdeauna tăcut, iar Zelenski a încercat să stabilească contactul”, a adăugat interlocutorul Fox News.

Cu o zi înainte, pe 28 decembrie, Zelenski s-a întâlnit personal cu Trump pentru a treia oară. Înainte de asta, șeful Casei Albe l-a sunat pe Putin și a vorbit cu el timp de două ore și 15 minute. Potrivit surselor Financial Times, acest lucru i-a îngrijorat pe reprezentanții Ucrainei. Interlocutorul Fox News a remarcat că Zelenski probabil era îngrijorat înaintea negocierilor cu Trump. În ciuda acestui fapt, președintele SUA a calificat întâlnirea cu liderul ucrainean ca fiind extraordinară. Potrivit acestuia, s-a ajuns la un acord în privința a 95% din aspectele planului de pace, însă rămâne nerezolvată problema Donbasului, din care Putin cere retragerea trupelor ucrainene.

Trump a mai declarat că Rusia va ajuta la reconstrucția Ucrainei. „Rusia dorește ca Ucraina să aibă succes. <...> Sună puțin ciudat, Putin este foarte generos în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei, este gata să furnizeze energie electrică ieftină”, a spus Trump. El a menționat, de asemenea, că „înțelege” poziția lui Putin, care nu dorește încetarea focului. „El consideră că: ei duc acțiuni militare, apoi vor trebui să se oprească, iar apoi, probabil, să înceapă din nou — și el nu vrea să se afle într-o astfel de situație. Îi înțeleg poziția”, a concluzionat șeful Casei Albe.

Editor : A.R.